Егор Летов — тот, у которого все шло не по плану

Егора Летова не стало в 2008 году.

Но он жив, как Виктор Цой.

Даже если вы фанатеете от шлягеров Бабкиной и обновленного Киркорова, недооценить вклад Летова в культуру сложно.

Его песни до сих пор продолжают звучать в современных фильмах: «Живой» Велединского, «Антикиллер» Кончаловского, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Хвана и так далее.

Гражданская Оборона - Про дурачка ("Живой").

Его именем всерьез собирались назвать аэропорт в Омске. Увы, не вышло, голосование подвело, зато владелец частного аэродрома в Омской области присвоил взлетной полосе имя Егора.

Ему хотели поставить памятник в Новосибирске.

Егора Летова не стало 11 лет назад. Но он жив, как Виктор ЦойФото: GLOBAL LOOK PRESS

Его самую заезженную песню «Все идет по плану» спели пионеры трип-хопа, легендарная группа Massive Attack. Да, им подсказали, но ткнули пальчиком именно в Летова.

Massive Attack - Все идет по плану (live in Manchester).На концерте в Манчестере бристольские музыканты Massive Attack спели песню Егора Летова Все идет по плану . 4.07.13

Рэперы — группа 25/17, их проект «Лед 9», Гнойный, Типси Тип — тоже жонглируют кусками песен «Гражданской обороны». Даже сам Face недавно открыл для себя творчество Летова.

Его футболки новомодные дизайнеры лепят, чтобы продать по много тысяч рублей. Ведь их купят.

Последний концерт Летова показывали в кино. За деньги.

СИЯНИЕ ОБРУШИТСЯ ВНИЗ. .Последний концерт Гражданской обороны

Наберите в поиске имя Чейз Винтерс, и увидите, как черный парень из Бруклина без акцента поет песни Егора.

Все идет по плану: афроамериканец, поющий песню Егора Летова, стал звездой Сети.Бруклинский музыкант Chase Winters познакомился в Нью-Йорке с выходцами из России, проникся русской культурой и выучил русский язык

Омский симфонический оркестр исполняет его хиты.

СимфоОборона (HD). Без лишнего трёпа..Трибьют группы "Гражданская оборона" в память о лидере и основателе группы - Егоре Летове в исполнении Омского симфонического оркестра

В этом году в РГГУ прошла первая защита диссертации по Летову. Рано смеяться, Нобелевку по литературе в 2017 году дали Бобу Дилану, кто не помнит.

Захар Прилепин недавно сказал, что в решении по Крыму и Донбассу президент России Владимир Путин поступил в стиле Егора.

До нас только сейчас начали долетать осколки этого омского метеорита. Спустя 11 лет после его смерти.

НАЗЛО, ПОПЕРЕК

А ведь каких-то пятнадцать лет назад Летова считали маргинальным певцом околесицы, проповедником анархии. Предводителем люмпенов и птушников, отбросом общества. «Егор Летов — король туалетов», смеялись в школе старшеклассники, врубая в плеере модных Prodigy.

Так что изменилось с тех пор?

Благодаря уникальному стилю и звериной энергии Летов стал могучим народным героем. Фото: личный архив Федора Летова

И почему Летова сравнивают даже с Владимиром Путиным.

Слово punk — в переводе c англ. «гнилое», «никчемное», «чепуха» или «молокосос» — пришло из Англии, где группы Sex Pistols и Ramones родили новую социально-музыкальную религию. Культуру, подстрекающую делать все НЕПРАВИЛЬНО, назло и поперек. Волна панк-хаоса накрыла Европу и США, но в нашей стране с движением все сложно. Есть масса записных апологетов, играющих «панк» по западным лекалам. Очень громко, грязно и гитарно, почти как дворняги в мультике «Ну, погоди!». Чаще всего тексты их песен максимально тупейшие: «Куда б мы не шли — всегда идем навстречу/Тем, кто выбрал путь противоположный». И в такой парадигме.

Некоторые всерьез считают панком группу «Тараканы!» или «Наив», загорелый лидер которой Чача (Александр Иванов) живет в солнечной Санта-Барбаре, штат Калифорния. Некоторые считают, что панки должны уметь пить мочу из кроссовка (это не метафора, так в 80-90-е «посвящали» в панки). Строго говоря, панк — это не всегда стиль музыки. Философия жизни, взгляды и идея — скорее так.

Егор Летов. Интервью для программы "Решето". 2000 год. Без монтажа..Интервью берёт Владимир Бакун

Именно поэтому русский панк явил именно Егор Летов. Чрезвычайно юродивый и внемейнстримный музыкант, отрицавший успех, амбиции и прочую тленную ересь (звал это все словом «гамазня»), он занимался жизнетворчеством, создавал собственный смысл бытия и язык — и только в этом видел соль. Его панк, или как многие считают панк-рок, был живейшим примером неофольклора революционного толка. Он выламывал скорлупу инерции изнутри, точнее из нутра, из глубины сибирских руд (даром, что родился в Омске). При этом панковский драйв, расхристанность и шаманизм Летов изящно замешал с поэтикой обэриутов, евангельскими мотивами и блаженностью, ведь сам был сугубо тихим человеком. Интеллигентным хиппи. Ничего деструктивного, как может показаться, в его песнях не было. Напротив, он преодолевал подлость и пошлость, злую волю и людское бесчеловечие.

Летов — один из немногих русских музыкантов, кому удалось изобрести поэтический язык (в этом ряду Курехин и Башлачев), не стянуть его. Он мастерил откровения. Литературоведы отмечают его умение строить песни с помощью поэтики формул, то есть брать некие тезы, и нанизывать их одна на другую, почти как в клипе. Такой слоеный пирог иногда выглядит абсурдно, зачастую состоит из оксюморонов, но тем прекрасен и уникален. Будучи многосоставным, он все же целостен:

«География подлости

Орфография ненависти

Апология невежества

Мифология оптимизма

Законы гаубицы благонравия

Знатное пиршество благоразумия».

Егор Летов - Русское поле экспериментов .(концерт в Ленинграде, 1994)

Великолепие и гармония разнородности. Масса микросюжетов на одном полотне, как у Босха или Брейгеля. Очень сложно найти фабулу в его песнях: мы встретились, все было хорошо 2 сентября, а вот 3 сентября уже нет. Такое не про Егора. Он низводил и культуру, и сюжеты до формул.

Благодаря уникальному стилю и звериной энергии Летов стал могучим народным героем, будто Стенька Разин или Ермак. При этом никаких красочных шоу или перфомансов никогда не давал. Дядечка в толстых очках и с засаленными волосами просто садился на стул и, не поднимаясь, два часа играл на акустической гитаре, глядя вниз в одну точку. Энергия, что исходила от этого омского крестьянина панка, раздвигала рамки допустимого. Люди натурально обращались в оборотней. Во время концертов Летова в ДК и вокруг царил истовый хаос: угоняли трамваи, катались на крышах автомобилей, зал бился в синхронных оргазмических конвульсиях. Он не был Чарльзом Мэнсоном, который кодировал людей на беспредел. Это было экстатическое народное безумие от густого тока Егора, его нестандартной музыки и аномальных текстов. При этом сам Летов с пониманием относился к фанатам.

— Игорь (настоящее имя Летова) называл их «завертками» (самокрутка), — объяснил «КП» Сергей Летов, брат музыканта. — В определенной степени о них он заботился: когда я импровизировал на саксофоне, а не играл устоявшиеся проигрыши, то Игорь замечал мне, что слушатели ждут другого, знакомого, нехорошо их «обламывать». А я ему отвечал, что приглашать меня играть с «Гражданской обороной» — это и значит их «обламывать» и расстраивать.

Сергей Летов о брате.

«УБЕЙ В СЕБЕ ГОСУДАРСТВО!»

Его творчество было сугубо идейным, но совсем не идеологическим, как многие считают. Не был Летов антисоветчиком, нет тому доказательств. Более того, Летов называл себя советским националистом, а развал СССР оценил так: «Было ощущение, будто нас всех на...(обманули)». Он вообще не сутяжничал. И не наделял надменно государство морально-нравственными функциями, не требовал, как Дудь с армией блогеров, оберегать себя, признаваться в утаенном, каяться за фатальные ошибки или заслужить прощение. Он просто пел «убей в себе государство» — и до конца непонятно, это ирония, насмешка над демшизой, разбушевавшейся в окаянные для страны дни («лакейская демократическая мразь» по определению Летова), или искренний призыв попрощаться с иллюзиями. Но уж явно не месть «кровавому совку» за принудительную психушку, где его обкалывали нейролептиками. Как настоящий левак (именно он стоял у истоков НБП*, тогда еще постмодернистского арт-проекта, с Лимоновым — и с ним ж плечо к плечо на митингах) Егор не требовал и не ждал от государства ничего. Его отец, советский офицер Федор Летов, был ветераном ВОВ, так что воспитал сына во вполне понятных, вменяемых антипотребительских традициях.

Дугин, Лимонов, Летов 1994г..

И, конечно, первый русский панк Летов был глубоко религиозен (часто цитирует Апокалипсис Иоанна Богослова и другие фрагменты Евангелия). А как иначе? Ведь первым панком в истории человечества был Христос. Тот, кто пошел против всех. Против истории. И даже успешно оспорил смерть. Религия и система ценностей, предложенная Христом, перечеркнула все, что было до этого. Летов не возводил храмов, как Андрей Малахов, но нутряным образом исповедовал христианство, а в последних трех альбомах («Долгая счастливая жизнь», «Реанимация» и «Зачем снятся сны?») и вовсе неприкрыто проповедовал.

Егора Летова похоронили рядом с матерью. Фото: commons.wikimedia.org

Неумение спекулировать, юродивость, отрешенность, прометейство, виртуозная поэтичность языка и детское мышление бурчащего подростка даже в весьма взрослом возрасте. Вот что отличает Летова почти ото всех, кто когда-либо работал со словом. И уж точно от современных поэтов лайка и репоста — Шнурова, Слепакова и прочих Дудей. Он не стремился быть утром в газете, угодить, предугадать или «продать» аудитории то, что ей нравится кушать. Летов генерировал смыслы, новояз, оригинальную эстетику, смешивая в кучу антитезы, аллюзии и религиозные постулаты, перекидывая мостик в настоящее от Борхеса, Леонида Андреева, футуристов и Сартра. Так человек без образования стал социокультурным феноменом. Он выворачивал наизнанку пошлость и стереотипы. Делал это совершенно не натужно, «словно нипочем». Парадоксально, но при всей глубине и новаторстве, этот сибиряк оставался родным для всей поганой молодежи с окраин страны. Ибо он был глубже, чем почва. Его рокот раздавался из самого организма, естества человеческого.

Его заскорузло любили.

По нему освинело горевали.

P.S. И да, самое главное: пластмассовый мир и правда победил.

Макет оказался сильней.

Гражданская Оборона - Моя Оборона (концерт 2007).Фрагмент фильма-концерта "Зачем Снятся Сны" (p) 2007 У-Студия, 2+2=5

* запрещенная в России партия

СКАЗАНО

— Мне представляется, что Игорь имел огромное значение для поколения 1980-2010, — считает саксофонист Сергей Летов, родной брат Егора. — Он стал окном в мир высокой культуры для очень и очень многих. Для тех, кто не знает, кто такой Рембо и Борхес. Для ребят из рабочих посёлков провинциальных городов он вместе с тем был своим. И в то же время он большой поэт! Один из самых выдающихся поэтов русского языка. В нашем роке, вообще в молодежной субкультуре, никого равного по яркости поэтического высказывания нет. При этом я сам не поклонник творчества «Гражданской обороны». Что касается политической окраски, Игорь в 2000-х находился под сильным влиянием своей жены, Наталии Чумаковой, и все увлечения прежней жизни постепенно оставил: Баркашов, НБП, Анпилов и коммунисты - все стали ему безразличны. Поэтому поддержал бы он сегодня ДНР? Не знаю. В конце 90-х Игорь говорил, что не понимает, зачем нужны разные государства — Украина и Россия, когда народ один. Резко высказывался о фашизме - «вонь». Я знаю, что он очень менялся на протяжении своей жизни. Он же художник с большой буквы.

ЛИТЕРАТУРОВЕД

— Каждый гениальный художник создает свой язык, — пояснил «КП» доктор филологических наук Юрий Доманский, профессор кафедры теоретической и исторической поэтики ИФИ РГГУ. — Летов один из тех, кто совершил это, как и Пушкин, Высоцкий, Блок, Есенин, Бродский и другие. Он не стал заложником ни одной литературной традиции. В основе поэтического языка Летова лежат формулы — небольшие фразы, которые при монтаже создают уникальную художественную систему. Особенность не только в способе создания такого текста, но в смыслах, возникающих на стыках между формулами. Это могут быть как формулы, из которых состоят куплеты, так и формулы, фигурирующие в припеве. Они повторяются. На первый взгляд они кажутся набором бессмысленных фраз или слов, но при вдумчивом слушании и вчитывании рождают глубокие и многогранные смысловые подтексты. Крайности не просто сталкиваются, а достигают определенного словесного синтеза — он и рождает самобытный литературный мир. Такое под силу только гениальным поэтам. Летов создал собственную художественную действительность.