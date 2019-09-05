Генерал армии Сергей Шойгу: Командно-штабные учения "Центр-2019" не направлены против других стран

А подробный анонс грядущих масштабных манёвров представил заместитель главы военного ведомства, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, который по поручению Сергея Шойгу в четверг, 5 сентября, прибыл на военный полигон «Ашулук», что в Астраханской области. (Это не первая поездка по стране Героя России в новом качестве - до этого он уже побывал в войсках и соединениях на Урале.)

Генерал Евкуров на вертолете облетел позиции зенитных ракетных и радиотехнических войск Вооруженных Сил государств-участников СНГ, которые прибыли на совместные учения, а затем встретился с представителями оборонных ведомств этих стран.

Вместе с коллегами Евкуров более часа (столько длилась активная фаза) наблюдал за учениями - со стрельбой боевыми! - под традиционным названием «Боевое содружество – 2019».

Юнус-Бек Евкуров по поручению Сергея Шойгу прибыл на полигон «Ашулук». Фото: пресс-служба МО РФ

В завершении замминистра принял участие в награждении наиболее отличившихся военнослужащих.

В своем выступлении генерал Евкуров процитировал слова Президента Владимира Путина, которые пришлись как нельзя кстати: «Достойное будущее нельзя создавать в одиночку. Только сотрудничество и сложение сил укрепляет дух партнерства… и позволяет добиваться успеха».

Генерал Евкуров поблагодарил врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, который также присутствовал на учениях, за то, что руководство региона "внимательно и трепетно" относится к военнослужащим ВКС, участвующим в учениях.

генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров. Фото: пресс-служба МО РФ

Игорь Бабушкин, с которым Юнус-Бек Евкуров знаком давно (врио губернатора до этого работал замом постпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе) - заулыбался...

«Боевое содружество» проходит в преддверии ещё более масштабных манёвров - "Центр -2019". Они пройдут с 16 по 21 сентября на восьми полигонах в России: "Тоцкий" и "Донгуз" - в Оренбургской области, "Аданак" в Дагестане и "Ашулук" под Астраханью, Чебаркульский полигон в Челябинской области и "Сафакулево" под Курганом, "Алейский" и "Юргинский" - в Алтайском крае и Кемеровской области, а также - на Каспии.

- Основной этап учений состоится на Донгузском полигоне в Оренбуржье, - рассказал Юнус-Бек Евкуров журналистам. - Ряд тактических маневров мы проведём на полигонах других государств - Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Для отработки совместных действий привлекаются военнослужащие из 7 государств: Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

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Всего в учениях "Центр - 2019" будет задействовано порядка 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц техники и вооружения, около 600 самолётов, вертолётов... и - до 15 кораблей. Учения пройдут в два этапа. На первом будут отработаны борьба с терроризмом, отражение ударов с воздуха, разведка и оборонительные действия, а на втором военные перейдут в наступление, чтобы разгромить "условного противника".

Вместе с коллегами Евкуров более часа наблюдал за учениями со стрельбой боевыми. Фото: пресс-служба МО РФ

- Чем объяснить, что в ходе этих учений - помимо всего - планируется отработать и действия антитеррористической направленности? - спросил я у генерала Евкурова

- Сразу замечу, - мы в ходе учений «Центр-2019» будем «воевать условно» с регулярными частями и подразделениями вооруженных сил противоборствующей стороны, а отработка борьбы с террористическими группами - это только один из этапов целого комплекса задач, которые стоят перед "Центром-2019", - сделал акцент заместитель министра обороны. - В ходе учений будут отработаны задачи обеспечения безопасности в целом в Центрально-Азиатском регионе. А проблема терроризма актуальна здесь практически для всех стран. И отрабатывать выполнение задачи по борьбе с этим злом мы будем в общем боевом строю.

Кстати, на селекторном совещании в Министерстве обороны Сергей Шойгу - говоря о том, что "Центр-2019" не направлен против других стран, в тоже время подчеркнул - "под противоборствующей стороной (на учениях. - А.Г.) подразумеваются условные государства, способствующие распространению терроризма".