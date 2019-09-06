10 лет разницы – не помеха счастью: Шакира и Жерар Пике целовались на стадионе

Слухи о том, что они расходятся, то и дело возникают в Интернете. Тем не менее, Шакира и Жерар Пике живут вместе уже 8 лет и расставаться, похоже, не собираются. То, что в их отношениях царит полная идиллия, пара продемонстрировала на стадионе во время теннисного матча US Open. Певица и игрок футбольного клуба «Барселона» пришли поболеть за своего друга Рафаэля Надаля. Во время матча Шакира то и дело нежно целовала Пике, и со стороны это смотрелось очень романтично. Всю игру они держались за руки и мило беседовали.

В то, что их отношения продлятся долго, мало кто верил – прежде всего из-за разницы в возрасте. Шакира на 10 лет старше своего гражданского мужа, но это, похоже, совершенно не сказывается на их совместной жизни. 42-летняя певица и 32-летний футболист растят двоих детей. Старший сын Милан появился на свет в 2013 году, младший Саша – в 2015-м. Звездное семейство живет в Барселоне, правда, родители дома бывают редко. Шакира колесит с гастролями по всему миру, да и Пике часто уезжает на футбольные соревнования.

Во время матча Шакира то и дело нежно целовала Пике.Фото: EAST NEWS

В последнее время Пике и Шакира не появлялись вместе на публике – певица старалась не светиться после скандала с неуплатой налогов. Колумбийскую звезду обвинили в том, что с 2012 по 2014 годы она скрыла от Испании значительную часть своих доходов, которые она якобы выводила в офшоры на Каймановых и Виргинских островах. И таким образом должна казне 14,5 миллионов евро не уплаченных налогов. Шакира и ее представители все обвинения отрицают.

Певица и футболист встречаются с 2011 года. Они познакомились, когда Пике появился в клипе певицы Waka Waka, официальной песне Чемпионата мира по футболу-2010. В прошлом году Шакира выпустила песню «Me Enamore», слова которой были посвящены ее любви к футболисту.

- С тобой у меня будет десять детей, - говорится в композиции.

Поклонники пары надеются, что так и будет, и что Жерар и Шакира проведут вместе еще много лет.

До Жерара Пике Шакира была помолвлена с сыном бывшего президента Аргентины Антонио де ла Руа. Антонио даже снялся в ее клипе «Underneath Your Clothes», чем вызвал негодование аргентинского народа. Их отношения продолжались 11 лет, после чего они расстались. После этого Антонио подал в суд на бывшую невесту: он требовал 100 тысяч долларов за то, что долгое время был менеджером певицы.

К слову, Шакира - одна из самых богатых артисток планеты: недавно Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира 2019 года, в котором Шакира вошла в первую десятку. За минувший год она заработала 35 миллионов долларов.