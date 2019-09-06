2019-09-06T01:57:47+03:00
Звезды

«Собчак и Богомолов позвали на свадьбу 300 гостей»: друзья влюбленных поделились подробностями торжества

Пара обменяется клятвами 13 сентября
Игорь ПОЛЯКОВ
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Приглашения на свадьбу уже разосланы, но место регистрации и банкета там не указаноПриглашения на свадьбу уже разосланы, но место регистрации и банкета там не указаноФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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— Свадьбе быть! — заверили «КП» приятели Ксении Собчак и Константина Богомолова.

До события, которого так ждут поклонники телеведущей, осталась всего неделя.

— Приглашения разосланы, только место регистрации и банкета там не указано.

Утром 13 сентября (так совпало, что это будет пятница 13-е — Ред.) гости получат заветные смс от жениха и невесты, — рассказали «Комсомолке» друзья Константина Богомолова.

Они и поделились с «КП» некоторыми деталями торжества.

— Ксения и Константин позвали на свадьбу около 300 гостей! Событие пройдет в центре Москвы, на одной из крупных банкетных площадок, — обсуждают грядущую гулянку с «Комсомолкой» приятели Константина Богомолова. — Плюс ко всему для гостей задумана развлекательная программа, но детали пока держатся в секрете.

— В том заведении, где у Ксении будет банкет, очень дорогой ценник на свадебный кейтеринг — 40 тысяч на человека. С учетом количества приглашенных только застолье обойдется молодоженам в 12 миллионов рублей, — говорит «КП» генеральный директор концертного агентства «РУ-КОНЦЕРТ» Евгений Морозов. — Я уж не говорю про аренду помещения, которое будет полностью закрыто под эту свадьбу.

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За свадебные хлопоты Богомолов и Собчак расплатятся бартером
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Добавьте еще к этому декорирование зала и услуги флориста. Это еще как минимум, 4 миллиона рублей. Но, скорее всего, молодоженам не придется раскошеливаться на праздник. Думаю, как и в случае со свадьбой Пугачевой и Галкина, когда банкет артистам подарил друг семьи бизнесмен Михаил Прохоров, финансовую сторону торжества Собчак возьмут на себя ее влиятельные друзья.

Подруги Ксении согласны с мнением звездного продюсера. Правда поделились небольшим уточнением — за свадебные хлопоты Богомолов и Собчак якобы расплатятся бартером. Мол, Ксюша уже пару месяцев активно пиарит спонсоров торжества в своем Инстаграме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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