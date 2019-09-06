Яхта, вилла и бикини: Как Настя Ивлиева и Элджей проводят медовый месяц в Италии

Настя Ивлиева и Элджей теперь — муж и жена. И, как положено новоиспеченным супругам, проводят медовый месяц в Италии. 28-телеведущая и 25-летний певец устроили себе роскошный отдых в Италии. Впрочем, Настя вполне может себе это позволить, ведь она входит в рейтинг самых успешных звезд шоу-бизнеса по версии Forbes.

Для медового месяца Ивлиева (кстати, теперь она официально Узенюк — популярная инста-блогерша взяла фамилию мужа) выбрала Сицилию. Пара арендовала яхту и плавает вокруг живописного острова, осматривая его городки. К слову, аренда яхты — удовольствие не дешевое: стоимость такого плавучего судна на Средиземном море стартует от 2500 евро в сутки, а в бархатный сезон (он как раз сейчас и начинается) — все 3000 евро в день.

nastyaivleeva муж

Молодожены путешествуют на яхте. Фото: Инстаграм.

У берегов Сицилии. Фото: Инстаграм.

Но свадьба бывает раз в жизни (по крайней мере, в этом уверены все женихи и невесты, впервые отправляющиеся в загс), и Настя с Элджеем решили не экономить. В Инстаграме Ивлиевой то и дело появляются снимки их отдыха: она сняла рэпера на палубе с бокалом шампанского и коротко подписала: «Муж!».

nastyaivleeva Доброе утро, Таормина! 7:04 - вот бы в Москве так вставать без будильника:)

Дом на холме...

С видом на море.

На суше новоиспеченные супруги поселились в Таормине — фешенебельном курортном местечке. Молодожены арендовали огромную виллу на холме с панорамным видом на Средиземное море. Аренда такого дома в разгар сезона в популярной у туристов всего мира Таормине обходится от 400 до 1000 евро в сутки в зависимости от комфортабельности дома. На вилле Элджея и Насти есть бассейн, и молодой муж с удовольствием фотографирует жену в бикини. А та выкладывает в Инстаграм кадры со смешными подписями.

Фото: Инстаграм.

Фото: Инстаграм.

Фото: Инстаграм.

Фото: Инстаграм.

Супруги обедают в колоритных ресторанчиках, выбирая типичные итальянские блюда — пасту, ризотто, морепродукты. На снимках, которые появились в Инстаграме блогера, видно, что Настя и Элджей в честь свадьбы сделали парные татуировки: теперь на руке у каждого красуются одинаковые изображения брачных колец.

Настя сделала в честь свадьбы татушку с кольцами. Фото: Инстаграм.

Такая же наколка появилась и на руке Элджея. Фото: Инстаграм.

Напомним, слухи о скорой свадьбе Ивлиевой и Элджея начали ходить еще в марте этого года. Тогда на безымянном пальце у Насти появилось обручальное кольцо от Картье. Рэпер и телеведущая никак не комментировали свои отношения и про свадьбу не рассказывали.

Настя в Палермо. Фото: Инстаграм.