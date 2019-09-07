Дочь Юрия Гагарина перестала скрывать мужа

Семья Гагариных тщательно оберегает личную жизнь от посягательств прессы. О том, как живут дочери и вдова первого космонавта - известно очень мало. И это несмотря на то, что старшая дочь Юрия Алексеевича - вообще-то публичный человек и уже 18 лет возглавляет музеи Кремля.

17 апреля Елена Юрьевна отметила шестидесятилетний юбилей и все мы могли убедиться, что годы над ней совершенно не властны. По-прежнему удивительная красавица, она как две капли воды похожа на знаменитого отца (особенно "гагаринской" улыбкой). Да к тому же, более чем обеспеченный человек с зарплатой - 1,2 миллиона рублей в месяц.

Замужем ли Елена Гагарина? Этот вопрос давно волнует наших соотечественников и уже несколько лет держится в топе Яндекса. Но Яндекс не дает ответа. Равно как и сама Елена Юрьевна.

Известно, что первый брак с кинооператором Элизбаром Караваевым распался, дочь Екатерина работала в музеях Кремля, но, по некоторым данным, вышла замуж и уехала в Лондон. Занято ли ее сердце или представителям сильного пола еще есть, на что надеяться - до недавнего времени было страшным секретом.

Журналисты подтвердят, что любое интервью с Гагариной претворяется инструктажом пресс-службы, наказывающей ни под каким предлогом не спрашивать ни про отца, ни про личную жизнь.

Однако журналисты все время находили хитрые способы, чтобы обойти запрет.

Пять лет назад известная журналистка Диана Берлин задала завуалированный вопрос Елене Юрьевне:

- Нужна ли Мастеру Маргарита?

- Я поняла, о чем вы спрашиваете, - ответила Гагарина, чуть смутившись. - Одному Мастеру нужна Маргарита, а другой- самодостаточен.

- А лично вы? - поинтересовалась Берлин

- Я отношусь ко второму типу людей. Для меня это не необходимая часть жизни, - ответила собеседница.

Впрочем, знающие люди уверяли, что Гагарина слукавила. Довольно давно "хозяйка Кремля" появлялась на публике с высоким импозантным мужчиной с седой шевелюрой. На фотографиях Гагарина и седовласый мужчина выглядели весьма счастливыми, а еще в 2014 году СМИ Азербайджана взяли и назвали имя таинственного спутника. В тот год Гагарина побывала в одном из музеев Азербайджана и представители прессы на голубом глазу опубликовали снимки с подписями: "Елена Гагарина с супругом Владимиром Вычужаниным, заведующим отделом реставрации Московского Кремля".

С тех пор минули годы и, похоже, Елена Юрьевна совсем перестала таиться и уже не скрывает, что несвободна. В 2016 году Гагарина "засветила" супруга на открытии Музея русского импрессионизма (фото "с супругом" появилось на портале "ArtNewspaperRussia"). На днях директор Музея Кремля приехала в Челябинск, где открывала выставку в местном Историческом музее. И снова на фотографиях с открытия Гагарина фигурировала с тем самым интересным мужчиной. Запостив один из таких снимков известный челябинский журналист Айвар Валеев отметил, что за спиной у Гагариной стоит ее муж, Владимир Аркадьевич Вычужанин, зав. отделом научной реставрации Музеев Московского Кремля.

На удивленные вопросы подписчиков, действительно ли у Елены Юрьевны есть муж, Валеев ответил: "все у нее есть".

Информации о Владимире Вычужанине крайне мало. Как пишут о нем в одном из пабликов "Музеев Кремля", "химик по образованию, он работает в музее уже более 30 лет. За это время он отреставрировал целый ряд экспонатов Оружейной палаты, в том числе знаменитый «Одуванчик» фирмы Карла Фаберже, который сейчас можно увидеть в музее".