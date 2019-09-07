Захар Прилепин: «Если бы все было по закону, Сергея Есенина посадили бы в тюрьму и надолго. Но сходило с рук...»

«ПУГАЧЕВ» СВЯЗАН С ПРОБЛЕМАМИ ДОНБАССА

В новой книжке Прилепин делает необычный анализ известных фактов, разрушает известные мифы о жизни и смерти поэта, вспоминает его любимых женщин. Само собой, возникает вопрос: почему именно Есенин?

- Есенин - это моя среда обитания. Я всю жизнь нахожусь в контексте его поэзии. Первые стихи, которые прочитал еще в детстве, были стихи Сергея Александровича, - признался нам писатель. - И родился я тоже в рязанской деревне. Есенин - в Константиново, я - в селе Ильинка.

- И все-таки довольно неожиданно, что такой брутальный майор и защитник Донбасса как Захар Прилепин, вдруг написал книжку о тонком лирике.

- Помимо того, что я майор, я еще филолог. И уже занимался подобными исследованиями, написал большую работу о писателе и драматурге Леониде Леонове. В серии ЖЗЛ вышла моя книжка «Непохожие поэты» об Анатолии Мариенгофе, Борисе Корнилове, Владимире Луговском. С другой стороны, это к теме моей «брутальности», Сергей Есенин был славен разнообразными выходками. Как он писал о себе: «От Москвы по парижскую рвань / Мое имя наводит ужас, / Как заборная, громкая брань...». Он был человек серьезно пьющий, любил подраться, серьезно увлекался политикой, был в боевой дружине эсеров, до революции его преследовали жандармы. Так что я не вижу никаких противоречий между брутальностью и лирикой. Кроме того, Есенин не только тонкий лирик, но и автор масштабных революционных поэм «Пугачев» или «Страна негодяев», которые, как ни странно, так или иначе связаны с проблемами Донбасса и всего там происходящего. События в «Стране негодяев» вообще происходят на территории Украины, это поэма о махновщине. В «Пугачеве» я вижу прямую связь с ополченцами.

ПОЭТ С ЧЕРТАМИ ПРОРОКА

- Вы исследуете взаимоотношения Есенина с его женщинами. Это уж точно лирика…

- Вопреки легендам, которые родились благодаря самому Сергею Александровичу, в отношениях с женщинами он был привередлив. Никаких обширных донжуанских списков у него не было. Было семь серьезных романов и несколько мимолетных. Кстати, Есенин не посвящал своим возлюбленным стихи. Он писал их только тем женщинам, с которыми у него не было отношений. Скажем, актрисе Августе Миклашевской, которой посвятил стихотворения из цикла «Любовь хулигана», или помещице Лидии Кашиной - прообразу Анны Снегиной.

- А как же знаменитые строчки из «Письма к женщине»? - «Вы помните, вы все, конечно, помните...»

- Это одно из немногих исключений. Как принято считать, стихи обращены к его жене Зинаиде Райх. И все-таки, скорее всего, это обобщенный образ женщины как таковой.

- Кто из его возлюбленных был ему дороже всего?

- Есенин достаточно быстро утомлялся от близких отношений и сбегал. Он говорил, что больше всего любил Айседору Дункан и Зинаиду Райх. В других случаях признавался, что больше всего любил Анну Сардановскую, свою первую юношескую любовь, которая умерла в 25 лет, и с которой у него не было отношений. Самой большое участие в его жизни принимала Галина Бениславская, которую он обожал как друга, и которая покончила жизнь самоубийством на его могиле. Или Софья Толстая, последняя его жена, которая всю свою жизнь была верна его памяти. И все-таки вдохновляли его не женщины, а религиозное восприятие будущего России. Есенин - большой религиозный поэт с чертами пророка.

МИФЫ ПРО АНТИСЕМИТИЗМ, СМЕРТЬ...

- Какой из существующих мифов о Сергее Александровиче вы попробовали разрушить?

- Скорее, не мифы, а точки завихрения. Например, отношение Есенина с Советской властью. Или я исследую тему взаимоотношений с еврейской интеллигенцией. Бытует мнение, что Есенин был антисемитом. Но это не так. Его высказывания на этот счет носили литературный характер. Самый его близкий друг на протяжении всей жизни был Анатолий Мариенгоф. Не говоря о том, что антисемитизм в годы революции и гражданской войны карался жестоко, поскольку среди большевиков и комиссаров было много евреев. У меня целая глава посвящена его отношениям с Троцким, вокруг которых тоже накручено колоссальное количество выдумок и мифов.

Если бы все было по закону, Сергея Есенина посадили бы в тюрьму и надолго. Но сходило с рук...

- Насколько я знаю, больше всего мифов существует вокруг есенинского самоубийства, которые многие исследователи считают убийством.

- Смерть любого великого человека неизбежно порождает мифы и легенды. Сейчас выходит очередное исследование о Пушкине, мол, Александра Сергеевича убили жандармы из Третьего отделения. Дескать, была не дуэль, а заказное убийство. Так же как пишут про Лермонтова, что его застрелил не отставной майор Мартынов, а какой-то казак из-за куста. Что Маяковского, конечно же, убил начальник отдела ОГПУ, «курировавший» творческую интеллигенцию Яков Агранов. Что и Марину Цветаеву убили «чекисты». Все эти версии несостоятельны с точки зрения фактов, тем не менее они удивительно живучи. Людям хочется верить в детективные драмы. То же происходит и с Есениным. Находятся «исследователи», которые вдруг начинают утверждать, что стихотворение: «До свиданья, друг мой, до свиданья...» написал не Есенин, а кто-то другой. Это люди, глухие к поэзии, ведомы своей личной паранойей. Они не понимают ни трагедии жизни поэта, ни его стихов, ни происходящих вокруг него событий.

...И ПРО БОЛЬШЕВИКОВ

- Вы, как и большинство, считаете, что Есенин покончил собой в ленинградской гостинице «Англетер», его никто не убивал?

- Не будем открывать все карты, в моей книге эти вещи будут подробно изложены. Существуют и другие мифы. Мол, Есенин ненавидел большевиков, Ленина терпеть не мог. За это его и убили, потому что он хотел всю правду о большевиках рассказать. Это абсолютный миф. У Сергея Есенина были сложные отношения с властью, как у каждого нормального человека. Делать нарезку из его стихов, на основе которой строится вывод, что этот парень ненавидел советскую власть, неправильно.

Если внимательно читать Есенина, то половина из того, что он написал, написано в прославлении русской революции, помимо того, что он, конечно, великий крестьянский поэт и гениальный лирик. Есенин был и остается большим русским революционным поэтом. Недаром Валентин Катаев называл его любимцем партии. Сергей Киров обожал его поэзию, как и Михаил Фрунзе. Есенин встречался с Троцким и с Дзержинским. Он был одной из главных надежд русской советской литературы. За это ему многое прощалось. Надо признать, что Сергей Александрович со своими друзьями-имажинистами совершал гораздо более серьезные правонарушения, чем сегодняшние представители творческой интеллигенции.

Начиная от росписи стен Страстного монастыря похабными частушками, что сегодня пошло бы по уголовной статье об оскорблении чувств верующих, до экономических преступлений: ухода от налогов, нарушений с финансовой отчетностью, издания книг на ворованной бумаге с липовыми тиражами. Это были серьезные махинации. Не говоря о многочисленных драках и пьяных дебошах Есенина. Если бы все было по закону, Сергея Александровича посадили бы в тюрьму и надолго. Но этого не делали. Сходило с рук.