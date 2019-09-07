Стало понятно, на кого похожа старшая дочь Юлии Пересильд

Недавно Юлия Пересильд повела свою старшую дочь - десятилетнюю Анну в школу. И выложила фотографию девочки в Инстаграме. Девчонка - очаровательная голубоглазая блондинка, как и ее мама. Поклонники актрисы заметили, что улыбка у нее абсолютно солнечная, как у молодого Евгения Миронова, с которым много лет дружит Пересильд.

Из-за того, что Юлия не выносит свою личную жизнь напоказ, ей в любовники периодически приписывают всех, с кем она снималась в кино или играла в театре. В этот список попал и Евгений Миронов.

Юлия как-то призналась, что хотела, чтобы Миронов стал крестным отцом ее дочери. Что он очень близкий и дорогой ей человек. Именно он первым узнал о том, что она ждет ребенка.

Евгений МироновФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это было десять лет назад, когда шли репетиции спектакля «Рассказы Шукшина», где как раз заняты Пересильд и Миронов. В это время она узнала, что ждет ребенка. Пришла в кабинет к Миронову, который уже был худруком тетра Наций. Стала в дверях и не знает как признаться. Но Евгений сам догадался: «Ты беременная? Ладно-ладно…». С роли он ее не снял, Юлия играла в спектакле почти до самого рождения дочери. Это породило немало слухов.

Тем не менее недавно 35-летняя Юлия Пересильд призналась, что отец ее дочерей (кроме Анны, есть еще младшая Мария) — режиссер Алексей Учитель, который старше Юлии на 33 года и который состоит в браке с Кирой Сагсаганской. Что не мешает ему быть хорошим, заботливым отцом для девочек Пересильд.