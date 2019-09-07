Пассия Петросяна показала свою маму

В прошлом году развелась знаменитая пара юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. В прессе виновницей их развода называют 30-летнюю ассистентку комика Татьяну Брухунову, которая младше его на 40 лет.

Недавно Петросян и Брухунова перестали скрывать свои отношения и вместе появились на «Новой волне» в Сочи. «Мы уже 12 лет вместе ходим. А интересно стало сейчас. Почему?», - лукаво удивилась спутница комика, когда журналисты принялись снимать ее с шефом.

В настоящее время пара отдыхает вместе в Сочи. Пассия Петросяна старается запечатлеть каждый свой шаг с мэтром юмора - куда сходили, где побывали, где пообедали, как провели время... Она исправно ведет ежедневный дневник. Из ее инстаграма поклонники ветерана юмора знают, в какой гостинице остановилась пара. Брухунова дважды прорекламировали сочинский отель, который за такой бартер делает им скидки.

bruhunova С Днём рождения, Мама! P.S Всё остальное лично, на ушко.

Не забывает и каждый день менять наряды, презентуя себя подписчикам. При этом если Ксения Собчак подчеркнула, что не удаляет негативные комментарии, давая возможность всем высказаться, то Брухунова не срывает, что ведет войну с «озлобышами». Нещадно истребляет она и любые упоминания про Елену Степаненко, как у себя, так и на странице Петросяна, которой управляет. Словно пытается полностью вычеркнуть ее из жизни Петросяна, чтобы ничто про бывшую жену ему не напоминало.

Словом, сейчас фолловеры только купают Брухунову в комплиментах. И она не забывает благодарить, мол, как много я получила приятных откликов.

Сегодня же возлюбленная Петросяна показала свою маму, которая тоже приехала в Сочи, где сейчас наслаждаются жизнью ее дочь. Вероятно, Брухунова познакомила шефа с мамой, потенциальной будущей тещей острослова. Фолловеры мгновенно отреагировали, что Татьяна очень похожа на нее – «те же глаза, улыбка».

Недавно Петросян и Брухунова перестали скрывать свои отношения и вместе появились на «Новой волне» в СочиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Петросян примкнул к рядам пиарщиков, которые подогревают интерес к себе в первую очередь не своим творчеством, а интригами, - сказал «КП» продюсер Леонид Дзюник. – Его пассия собирает просмотры в сетях. Ведь всем любопытно, как там у них, что? В большей степени к ней идут на страницу, чтобы пообсуждать ее, а не потому что она какая-то уважаемая персона. Думаю, для стареющего юмориста все это в большей степени пиар и желание любыми путями напоминать о себе. Для нее это способ разбогатеть и себя показать. Ее называют звездой инстаграма, хотя, конечно, никакая она не звезда. Просто раздутый мыльный пузырь.