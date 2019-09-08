Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье. Прямая видеотрансляция пресс-конференции после турнира UFC 242

7 сентября в Абу-Даби успешно прошел очередной турнир по смешанным единоборства главного промоушена мира в этом виде спорта - UFC 242. В главной схватке этого вечера состоялось возвращение в октагон действующего чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Для него этот бой стал первым после 10-месячной дисквалификации за драку после боя с Конором Макгрегором в октябре 2018 года.

Поединок продлился три с половиной раунда. В середине которого победу вырвал из рук соперника российский боец Хабиб Нурмагомедов. Он выиграл, успешно проведя удушающий прием против своего соперника Дастина Порье.

Для Хабиба победа над Порье стала 28-й в карьере. И у него невероятный счет боев в рамках турниров по смешанным единоборствам. Все 28 боев он выиграл в своей карьере, ни разу не проиграв.

После боя Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье пройдет обязательная для таких случаев пресс-конференция. Начало прямой видеотрансляции - около 2 часов ночи по московскому времени.