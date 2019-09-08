«Малахов, живая музыка и изысканный фуршет»: Свадьба Собчак и Богомолова пройдёт в атмосфере роскоши

Главное событие осени - свадьба Ксении Собчак и театрального режиссёра Константина Богомолова, как уже писала «КП», состоится 13 сентября. Как рассказали нам друзья пары, жених и невеста пригласили на торжество около 300 гостей. Пока приглашённые не знают, где отгремит пышная гулянка. Только утром (как это не смешно, но в пятницу 13-го), они получат смс от Ксении и Константина с указанием торгового комплекса в центре Москвы, где пройдёт свадьба.

Свадьба Собчак запланирована в столичном «Петровском пассаже». Фото: Игорь Поляков

Но люди, которые отвечают за подготовку банкета, рассказали «КП», что свадьба Собчак запланирована в столичном «Петровском пассаже». Это элегантное здание - памятник архитектуры начала 20 века. Там почти всегда безлюдно. Из-за высоких цен в элитных бутиках в этом торговом комплексе больше продавцов и охранников, чем покупателей. Да, там целая батарея модных бутиков, отличный сервис, но модники говорят, что цены в этом магазине раза в три выше, чем в Милане. Но раз все это функционирует, значит, богатые люди согласны переплачивать за уединенность и тишину.

Свадьба Богомолова и Собчак пройдёт в атмосфере роскоши. К услугам Ксении просторный свадебный салон на втором этаже комплекса, где представлены, кстати, и платья ее подруги дизайнера Ульяны Сергеенко. Плюс спа-пространство, где невеста может организовывать девичник накануне церемонии. Но как выяснилось, ради торжества работа торгового комплекса не будет парализована.

Из-за высоких цен в элитных бутиках в этом торговом комплексе больше продавцов и охранников, чем покупателей. Фото: Игорь Поляков

- Весь день 13 сентября торговый центр будет работать. Бутики закроются около пяти. Вечером у нас тут будет свадьба Собчак, - рассказала «КП» официантка из кафешки, расположенной на территории комплекса. - Площадка тяжёлая. Разместить там большой банкет на 300 гостей будет сложно. Там ведь нет большого ресторана, одни бутики и небольшое кафе. Видимо, свадьба пройдёт в формате изысканного фуршета -шампанское, деликатесные закуски, десерты. Уберут парфюмерные лавки из прохода для размещения гостей. Плюс флористы задекорируют пространство цветочными композициями,-предполагает телевизионный продюсер Алина Красная.

- Константин и Ксения подошли к свадьбе творчески. Это будет настоящий мини-спектакль под аккомпанемент классических музыкантов, - рассказали «Комсомолке» друзья Константина Богомолова.

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На торжество пара позвала всех своих близких друзей и некоторых коллег.

- Одним из главных гостей будет Андрей Малахов. Плюс ко всему приедет подруга Ксении королева фитнеса Ольга Слуцкер, дизайнер Яна Расковалова, модельер Ульяна Сергеенко,- делятся с «КП» подробностями торжества приятели Константина Богомолова. - На аренде помещения молодожены сэкономят - торговый комплекс предоставлен им в пользование на бартерной основе, за рекламу в соцсетях.