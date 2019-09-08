2019-09-08T14:04:24+03:00
Происшествия

«Решила сжечь их заживо»: В Москве задержали пенсионерку, которую подозревают в двойном убийстве

По версии следствия, 61-летняя женщина после ссоры решила отомстить двум спящим знакомым
Семен ЕЛЕНИН
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Полицейские начали выяснять по соседям, кто видел погибших в тот деньПолицейские начали выяснять по соседям, кто видел погибших в тот деньФото: Олег ЗОЛОТО
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Ссора с соседкой-пенсионеркой стоила двум москвичам жизни. У нас сегодня жуткая история из района Москворечье. Днем в пятницу, 6 сентября, здесь запылала двухкомнатная квартира в пятиэтажной хрущевке - Каширское шоссе, 50 корпус 2. Пожарные приехали довольно быстро. И несмотря на то, что жилище было изрядно захламлено старой мебелью и одеждой, которые активно горели, уже через десять минут после прибытия первого пожарного расчета с огнем было покончен. Однако при разборе завалов в спальной нашли два тела - мужчины и женщины.

- Для очевидцев с самого начала было очевидно, что пожар начался не случайно, это был не несчастный случай, - говорит источник в правоохранительных органах. - Все указывало на то, что это был поджог.

Полицейские начали выяснять по соседям, кто видел погибших в тот день. Выяснилось, что с утра немолодая погибшая пара выпивала вместе с пришедшей к ним в гости соседки-пенсионерки. Некоторые слышали (стены-то тонкие), как компания начала громко выяснять отношения. Примерно через час из окон повалил черный дым.

61-летнюю женщину, на которую указала жильцы дома, задержали вечером в субботу. После ее допроса, где женщина дает признательные показания, вырисовывается такая картина. Да, они действительно сообразили на троих и в какой-то момент возникла ссора. После этого владельцы квартиры отрубились.

- По словам подозреваемой, она хотела отомстить за нанесенную ей обиду, сложила в одной из комнат старые одеяла и подожгла их, - говорит источник. - Другими словам, она решила сжечь двух человек заживо. Когда огонь занялся и начал переходить на мебель и другие предметы, женщина тихонько вышла из квартиры и пошла к себе.

По предварительным данным, причиной смерти погибших стало отравление продуктами горения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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