«Ах, ё-моё!»: Бари Алибасов проголосовал на выборах в Мосгордуму

Известный российский продюсер Бари Алибасов проголосовал на выборах в Мосгордуму. Бюллетень он заполнил на избирательном участке №74 в школе №2123 им. М. Эрнандеса.

— Всем здравствуйте, — громко зашёл Бари Каримович на участок.

Каждый шаг продюсера фиксировал его помощник: как Алибасову выдают бюллетень, как он заходит в кабинку для голосования и как опускает бюллетень в КОИБ.

Правда, с комплексом обработки избирательных бюллетеней у Бари получилось найти общий язык не сразу.

— Ах, ё-моё! — воскликнул Алибасов, когда услышал, что бюллетень недействительна. Бюллетень надо класть текстом вниз, а Бари пытался сделать наоборот.

— Спасибо, вы проголосовали, — в итоге ответила машина.

— Это вам спасибо, — ответил Бари Каримович.

8 сентября в Москве выбирают депутатов в Мосгордуму седьмого созыва по 45 одномандатным округам. Бари Алибасов проголосовал по месту прописки, в 43 округе в Пресненском районе. Какому кандидату Бари отдал предпочтение, он так и не рассказал.