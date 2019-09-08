Власть в Инстаграме меняется: Хабиб Нурмагомедов обогнал Ольгу Бузову по числу подписчиков

Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов после субботней победы над Дастином Порье в Абу-Даби нашел себе новых друзей. Он прибавил сразу несколько сотен тысяч подписчиков в Инстаграм и вышел на первое место среди российских звезд, обойдя признанного лидера Ольгу Бузова.

В воскресенье днем у спортсмена было уже 16 млн 324 тыс и эта цифра продолжала рости, в то время, как счетчик теледивы остановился на отметке 16 млн 320 тыс.

Прошлый всплеск популярности Нурмагомедова произошел в конце 2018 года, после эпической драки в Лас-Вегасе. Напомним, победив Макгрегора, Хабиб выскочил из клетки и вместе со своей командой набросился на окружение ирландца. Тогда Хабиб сразу прибавил 4,3 млн подписчиков, перевалив за 10 млн.

На этот раз обошлось без скандала, но болельщиков у бойца все равно стало больше.

Вот как выглядит на сегодняшний день рейтинг звезд, набравших более 10 млн подписчиков

Ольга БузоваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Топ-10 Инстаграмов российских звезд

1 Хабиб Нурмагомедов — 16,324 млн

2 Ольга Бузова — 16,320 млн

3 Тимати — 14,3 млн

4 Ксения Бородина — 13,3 млн

5 Павел Воля — 13

6 Настя Ивлеева — 12.7

7 Вера Брежнева — 11,1

8 Егор Крид - 11

9 Настасья Самбурская — 10,6

10 Михаил Галустян — 10,4