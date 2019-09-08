Почему «Голос» дает «петуха»?

Общественное наблюдение за выборами - важнейшая миссия активистов самого гражданского общества. Поэтому на участках всегда присутствуют официальные наблюдатели от политических партий, движений и от самих кандидатов. Есть в России и специальное движение по контролю за выборами, которое называется «Голос». Движение уже с давней историей, со своими аналитиками, с системой обучения. Но, как бы это ни выглядело удивительно, частенько фиксирующее нарушения только со стороны власти. А потому - очень уважаемое в либеральной среде и у разных зарубежных инстанций.

Полбеды, если бы дело со стороны «Голоса» ограничивалось только односторонним и необъективным взглядом. Но вот, что особенно интересно, активисты «Голоса» не гнушаются и откровенных фальсификаций. Как это и произошло в нынешний единый день голосования 8 сентября.

Так, например, в разделе «Карта нарушений» размещен видеоролик о приезде к УИК 53 в Санкт-Петербурге микроавтобуса с «неустановленными лицами». И автор видео сообщает, что это «подвоз» избирателей для «карусельного голосования». При этом, ролик как-то странно обрезан. Почему. Да по той причине, что если выложить его целиком, то станет ясно, что это не избирателей подвезли для «карусели», а просто хор. Не имеющий к голосованию никакого отношения.

Полуправда? На самом деле ложь, хоть и в хитрой обертке. А можно активистам «Голоса» и не заморачиваться поиском реальных нарушений, а постить фейки с прошлых выборов, при этом не меняя даже фамилий участников или формулировки нарушений.

- Не допустили в выездную группу на голосование на дому наблюдателя от кандидата партии «Справедливая Россия» - говорилось в сообщении о нарушении на УИК №225 в селе Усола Республики Марий Эл (14 сентября 2014-го, 12-45). А вот сообщение о как бы нарушении там же, но 8 сентября 2019-го. - Наблюдатель от партии «Справедливая Россия» не был допущен в выездную группу на голосование.

УИК №1924, Санкт-Петербург. Как бы зафиксированное нарушение 14.09.2014: «ПРГ удален с участка. До этого предотвратил голосование людей с пометкой о надомном голосовании. Нарушение статьи 29 ФЗ». Тот же участок, но 8 сентября нынешнего года, сообщение «Голоса» о нарушении: «Предотвративший голосование людей с пометкой о надомном голосовании член комиссии с правом решающего голоса был удален с участка (нарушен фед. Закон 29)».

Или как вам, например, такое сообщение «Голоса» о нарушении: «Санкт-Петербург. На УИКе №325 голосуют военнослужащие, им выдают бюллетени для муниципального голосования, по которому они голосовать не должны. Не позволяют проверить регистрацию». Нарушение? Еще какое. Вот только в Санкт-Петербурге УИК №325, по данным официального сайта ЦИК РФ, не существует.

Таких сообщений десятки и десятки, если не сотни. И в них одни и те же участки, одни и те же «нарушения». Даже фамилии действующих лиц везде одни и те же. И нет никаких сомнений, что общественное движение по контролю за чистотой и честностью выборов превратили, по факту, в фабрику фейков. Вот только вряд ли «Голос» дает «петуха» выводя фальшивые ноты просто так, из любви к искусству, без преследующего стратегические и дальние цели умысла - сменить власть в нашей стране на более удобную для тех, кто восхищается и такими общественниками, и такими оппозиционерами. И стараются всячески помочь им в решении этой задачи.