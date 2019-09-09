В популярных шоколадных шариках Роскачество обнаружило опасный токсин

Эксперты Роскачества в новом исследовании выясняли, действительно ли шоколадные шарики, которые так популярны у детей на завтрак, можно назвать полезными, какое количество сахара и соли содержится в шоколадных шариках, добавляют ли производители консерванты и красители, и насколько указанная на маркировке информация соответствует действительности. В лаборатории побывали 18 наиболее популярных на российском рынке брендов сухих завтраков (стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 гр).

Самые лучшие

Согласно результатам исследования шоколадные шарики торговых марок Globus (Россия) и Schar (Германия) соответствовали не только требованиям к безопасности и качеству, но даже превышали принятые стандарты.

О хорошем

Ни в одном образце эксперты не обнаружили тяжелых металлов, пестицидов, ГМО, трансизомеров жирных кислот, также специалистами Роскачества не были выявлены патогенные микроорганизмы (в том числе сальмонеллы), стафилококки и БГКП (бактерии группы кишечной палочки). Также эксперты Роскачества не зафиксировали содержания в шоколадных шариках искусственных консервантов (бензойной и сорбиновой кислоты) и красителей.

О плохом: в пяти марках нашли опасный токсин

В то же время не обошлось и без серьезных нарушений. В продукции пяти торговых марок эксперты впервые за всю историю исследований Роскачества зафиксировали токсин – охратоксин А (вредное вещество, которые вырабатывается в зерне из-за поражения грибком). Острые отравления им бывают очень редко. При этом он оказывает токсичное влияние на почки. И чем чаще и больше есть продукты с охратоксином, тем выше вероятность проблем с почками.

Потенциально опасны могут быть шоколадные шарики «Дансония», «О’кей», Nesquik, «Лента», «ВкусВилл».

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности зерна» устанавливает максимально допустимое содержание охратоксина А в пшенице, ячмене, ржи, овсе, рисе, поставляемом на пищевые цели на уровне не более 0,005 мг/кг. Согласно результатам лабораторных испытаний, количество охратоксина А в торговой марке «Дансония» составляло 0,0165 мг/кг, в «О’кей» - 0,0144 мг/кг, в Nesquik – 0,0098 мг/кг, в «Ленте» - 0,0075 мг/кг, во «ВкусВилл» - 0,0073 мг/кг.

Эксперты отмечают, что охратоксин А мог возникнуть из-за отсутствия проверки зерна на наличие микотоксинов.

– На производстве должен осуществляться тщательный входной контроль качества основного и дополнительного сырья, – объясняет Анна Грекова, к.т.н., руководитель направления стандартизации и технического регулирования Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности (ФГАНУ НИИХП). – Если для производства сухих завтраков используется крупа или мука, то необходимо оценивать как органолептические показатели (внешний вид, вкус, цвет, запах), так и физико-химические показатели качества (влажность, кислотность, зольность, размер частиц и т. д.) Важным является оценка доброкачественности крупяных продуктов. Не должно быть затхлого или плесневелого запаха и привкуса, наличия различной сорной и зерновой примесей, испорченных зерен. Обязательна проверка для каждой партии необходимой документации о соответствии сырья требованиям Технических регламентов по показателям безопасности.

– В идеале, на всех стадиях производственного цикла должна работать система борьбы с грибками. – добавляет Алексей Алексеенко, помощник руководителя Россельхознадзора. – Как это делается, подробно описано Кодексом Алиментариус – есть принципы GAP (Good Agricultural Practices) по производству сырья и GMP (Good Manufacturing Practices) для выработки готовой продукции. Это меры, направленные на снижение вероятности поражения зерновых компонентов плесневыми грибами.

О важном: о сахаре

Технический регламент не обязывает производителей указывать количество соли и сахара, содержащегося в продуктах.

– Российское законодательство, устанавливающее требование к упаковке пищевых продуктов, не соответствует международным стандартам и лучшим практикам развитых и развивающихся стран – комментирует Дмитрий Янин, председатель правления Конфедерации обществ потребителей (КонфОП). – Закон не требует от производителя раскрывать информацию о том, какое количество сахара и соли содержится в пересчете на 100 граммов продукции. Этим пользуются производители, пряча количественное содержание сахара в категорию «углеводы» или вообще не указывая количество соли и сахара.

Как выяснили эксперты, в сухих завтраках действительно содержится много сахара и соли. И это при том, что Всемирной организацией здравоохранения разработаны общие рекомендации по сокращению свободных сахаров. Делать это нужно любыми способами. Пока, увы, сокращать сахар в продукции для детей производители не особо торопятся.

В продукции 15 торговых марок массовая доля сахарозы была слишком высокой. Но в трех марках сахарозы было не так много (Globus, Schär и Mamori). Завтраки Mamori, которая в своей рецептуре использует мед вместо сахара, действительно сделаны на меду.