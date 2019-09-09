Как работают детективы в Москве: разведка, проверка супругов на верность и эскорт-услуги

- Хочу вернуть мужа, - в офис детективного агентства влетает женщина лет 30. Клиентка взволнованно озирается по сторонам и нервно поправляет прическу.

Детектив Владислав Иванов расспрашивает о подробностях дела. Оказывается, возвращать мужа рано: он еще никуда не ушел. Мужчина, 43 года, успешный бизнесмен, часто задерживается на работе, ездит в командировки, к благоверной охладел.

С просьбами проверить супруга на верность в московское детективное агентство «Беркут» обращаются постоянно. Услуг много: розыск детей, поиск партнеров-кидал, составление досье. Их часто заказывают. Но просьб проверить неверных партнеров все равно больше. Стоит такая проверка минимум 100 тысяч рублей.

Сразу и не поймешь, кого в детективном агентстве ищут на работу: сыщиков или эскортниц...

ИЩЕМ ИЗМЕННИКОВ НЕЗАКОННО

- У вас есть доступ к телефону мужа?

- Да.

- Загрузите ему вот эту программу, - Владислав показывает, что нужно сделать. - Если не получится, подарите новый телефон, на который сначала установите ее. Сервис читает все переписки.

Клиентка растерянно кивает, вносит предоплату и уходит.

- А это вообще законно? Вторжение в частную жизнь и все такое, - спрашиваю.

- Нет, но это же она установит программу, а не я. Все мероприятия по выявлению супружеской неверности незаконны - начиная от наружного наблюдения и заканчивая взломом соцсетей и высматриванием переписок. Это вторжение в частную жизнь. Но там небольшие санкции.

Собираемся на наружное наблюдение. Детектив с кем-то созванивается и называет явки-пароли. Сегодня в 18.00 около офиса объекта - так сыщики называют изменщика - на Остоженке. Три экипажа, в каждом по три человека. Водитель и два пешехода, чтобы, если что, выйти за объектом. Я четвертая.

Останавливаемся метров за пять до выезда со стоянки авто. Сидим в белой «Шкоде», которая вряд ли привлечет чье-то внимание. По другим сторонам дороги еще два экипажа, чтобы наверняка не упустить объект. Ждем.

- В основном люди сами виноваты в изменах. Мужья, например, уходят к другим барышням, потому что жены их дома пилят. Мужчина привыкает и хочет чего-то нового, - рассуждает Владислав, пока мы сидим. Глаз с ворот не спускаем.

В 18.53, за час до конца рабочего дня, со служебной стоянки выезжает черная «Тойота Камри». Наш. Детектив на переднем сиденье фотографирует выезд на камеру.

- Объект выехал. Следуем, - передает по рации другим экипажам Владислав.

За «Тойотой» едем почти неотступно, пропуская по две-три машины. Другие экипажи тоже в потоке. Если встрянем в пробку - нас подстрахуют.

- Камера же заметная. Можно на телефон снимать или какие-то еще устройства, не такие громоздкие. Заметят же, и плакали ваши деньги…

- Да нам сейчас без разницы. А вообще да, есть маленькие фотоаппараты, есть камеры, которые в пуговицы пиджака монтируются. Но они используются для других мероприятий, когда работаешь под прикрытием и нужно что-то подтвердить или опровергнуть, - объясняет детектив.

Скоро объект паркуется около цветочного магазина. Один пеший выходит из машины и идет за ним. Минут через 10 объект садится в машину с букетом красных роз.

- Стандартный сценарий. Сейчас, поди, поедет в гостиницу, - уверен Влад.

Но объект едет не в гостиницу, а до метро «Китай-город». Мужчина выходит из машины и стоит с цветами около входа в метро. Явно чего-то ждет. О том, что за ним следят, он, кажется, и не подозревает. Через минут 15 к нему подходит барышня. Букет, объятия, поцелуи - и снова в машину.

- Мне кажется, клиентке хватит и этих фотографий, - говорю.

- Нет, доведем его до дома. Нельзя бросать наружку посередине.

ОБЪЕКТ УХОДИТ

Черная «Камри» проскакивает на светофоре, а мы… остаемся.

- Ничего страшного, за ним уже едет другой экипаж. Его ждали за перекрестком, - успокаивают детективы.

Все это время по рации передают маршрут движения. Лубянка, Сретенка, проспект Мира. Пытаемся нагнать объект.

- А нас не заметят?

- Нет. Он сейчас весь в своих чувствах, ему не до нас. Тем более рядом с ним уже другая машина, мы не успели примелькаться. За всю практику один раз только заметили слежку. И то в машине был маячок. Объект заехал на станцию техобслуживания, и там увидели. Но никаких последствий для нас.

Минут через 30 на мессенджер детектива приходят фото. Объект около гостиницы «Космос» - выходит с девушкой из машины, вместе заходят в здание.

- А вот этого клиентке уже хватит. Повезло, быстро засветился, - удовлетворенно кивает Влад.

- Так, может, они там самолетики собирают, мы ж не знаем, - пытаюсь отстоять право объекта на честное имя.

- Ага, и дипломную работу пишут, - иронизирует детектив. - В гостинице деловые встречи не проходят. Что клиентка будет с этим делать - ее проблемы. Предоставим доказательства, а там пусть сама смотрит. Может, попросит вернуть.

КАК ВЕРНУТЬ МУЖА

- Это как? Приворот? - удивляюсь, что это за новости такие.

- Нет, расторгаем этот союз, компрометируем барышню. Это длительный процесс. Пишем СМС-сообщения ночами, звоним, подарки присылаем. Мужчина не выдерживает и уходит. Но, если отношения серьезные, по любви, даже браться нет смысла. Если она с ним из-за денег, то это упрощает задачу. Находим человека, который с ней знакомится, - у него лучше машина, хороший дом, дорогие подарки... Рано или поздно уйдет к нему. А этот герой-любовник останется у разбитого корыта. Предложим клиентке, пусть думает, - решает детектив.

Чаще всего подозрения ревнивцев оправдываются. Но иногда у женщин развивается паранойя, и они начинают искать то, чего нет.

- Как-то к нам в панике прибежала жена и сказала, что муж скрывает, где он, с кем и чем занимается. Выставили наружное наблюдение, взломали соцсети. А он просто подарок ей готовил - квест какой-то, - вспоминает Влад.

За изменщиками сейчас следят все реже. Денег у людей становится меньше, ставится выбор - съездить в отпуск или узнать, изменяет ли жена.

- Детективные услуги не из дешевых. Цены на сайтах можно сразу умножать на два, если детектив толковый и хочет вам помочь. Если он хочет вас развести на бабки, то будет снижать цены, лишь бы вы хоть что-нибудь заказали. А потом будет месяц рассказывать, почему у него не получилось. Или пришлет вам файл, который не открывается. Он скажет: «У меня все открывалась, повторно прислать не могу, поудалял уже все. Надо еще раз заказывать», - рассказывает детектив.

ДЕТЕКТИВ ИЛИ ЭСКОРТНИЦА?

Если вторая половина не изменяет, а сердечку спокойнее не становится, есть услуга еще похлеще - провокация измены. Для этого есть актеры-пикаперы, с которыми ненароком сводят возлюбленного.

- Провокацию заказывают, как правило, либо родители невесты, либо родители сына, либо родственники. Это даже не провокация. Клиентам надо найти компромат на человека или создать его, поссорить пару, - рассказывает Влад.

Актрисы в детективных агентствах, обученные соблазнять мужчин, - целая отрасль со своими требованиями. Кандидаток на эту вакансию тщательно отбирают. Вот текст реального объявления о приеме на работу, который больше напоминает кастинг куда-нибудь, где оказывают интимные услуги:

«Детективному агентству требуются девушки - только шикарной, модельной внешности от 23 лет. Высшее образование приветствуется. Если у вас нет высшего образования, то в последующем телефонном разговоре, когда вам перезвонят, или при встрече мы не должны понять, что у вас его нет! Если вы хотите работать у нас, вы должны быть готовы ко всему (прикладываете несколько фото и ссылки на соц. сети + фото topless)».

На другом сайте к девушкам предъявляют целый перечень требований: высшее юридическое образование, английский в совершенстве, обольстительная внешность, способность преодолевать морально-этические барьеры и далее по списку. Суть работы: разведка, внедрение, тайная аудио- и видеофиксация и - туда же - эскорт-услуги. В скобках указано: сопровождение детектива на заданиях. Обещают 100 тысяч рублей, соцпакет и даже абонемент в спортзал.

Ради чистоты эксперимента отправляю свое резюме. Убираю весь журналистский опыт работы, оставляю только «коммуникабельная, разговорчивая, эрудированная, приятная внешность». К письму прикрепляю, прости господи, студийную съемку, которую мама просила никому не показывать (на самом деле там все прилично). Ответ приходит уже через пару дней. Правда, на собеседование не зовут, ограничиваются одобрительным ответом.

- Ваши услуги нам понадобятся. Подробности и условия оплаты будем обсуждать индивидуально. Как вариант, может быть, нужно познакомиться с мужчиной и сделать так, чтобы он заинтересовался вами. Далее возможно несколько раз сходить с ним в рестораны, пофлиртовать. На этом все, никаких более тесных отношений не требуется, - успокаивает рекрутер.

- А когда можно будет работать?

- Сейчас не очень много заказов, надо подождать, как отпуска закончатся.

Корреспондент «КП» стала приманкой для ловли на живца неверных мужей.Фото: Иван МАКЕЕВ

МНЕНИЕ УЧАСТНИЦЫ

Неудавшиеся актрисы готовы на все. В том числе на секс

Юлия Арефьева (имя изменено) работала актрисой в детективном агентстве:

- Как правило, в детективные агентства идут девочки, которые учились или учатся на актерском отделении. Их в большинстве своем работать в хорошие театры не берут, в лучшем случае - куда-нибудь на задворки за 20 тысяч рублей в месяц. Естественно, нужна подработка. Они же почти все из провинции, жить не на что. За одну встречу можно получить 2 - 3 тысячи рублей, это зависит от агентства.

То, что «более тесных отношений не требуется», вранье. Заказчики разные бывают. Для кого-то измена - это только секс, вот и приходится лезть в койку. Некоторые актрисы сливаются, когда до дела доходит. А кто-то не может остановиться. Многие так вообще свою любовь находят. Ну или кошелек, который сделает так, что им больше не придется работать в этом странном бизнесе. В принципе это все безопасно. Мы идем на задание, обвешанные скрытыми камерами и диктофонами. Потом записи предоставляем детективу для отчета.

КСТАТИ

Как мы пытались заказать измену

Услугу по провокации измен оказывает каждое второе детективное агентство. Обращаюсь в первое попавшееся. Легенда классическая. Собираюсь замуж и хочу проверить чувства избранника, ведь он, подлец такой, год назад мне изменил, а я простила. Встречаемся мы поздно вечером на юго-западе Москвы, почему-то не в офисе.

- У нас есть красивые девушки, которые могут проверить его на устойчивость к измене. Данная услуга стоит 60 тысяч рублей. Аванс - 40 тысяч. И вперед, - рассказывает крайне вежливый молодой человек Сергей.

- Ого, а почему так дорого? - за 60 тысяч, по-моему, можно вдвоем в Турции отдохнуть неделю.

- Сейчас объясню, за что вы платите. У нас есть три девушки - очень красивые, эффектные. Мы устраиваем с вашей помощью случайную встречу с каждой из них. Нам нужно знать его место проживания, место работы, где гуляет, куда пошел. Не клюнет на встречу с первой девушкой - будет вторая. Не клюнет на вторую - будет третья. Если после трех провокаций устоит, то это точно ваш человек. Но я вам так скажу: устоял только один, - Сергей смеется.

Хоть я вроде бы и не собираюсь никого проверять, но становится жутко неприятно и возникает параноидальное ощущение: вдруг все вокруг - проверка. Провокация доходит ровно до момента, который просит заказчик. Кому-то хватает увидеть, что благоверный зовет актрису в кафе и дарит ей цветы, а кому-то нужно подтверждение интимной близости.

- Наши девочки в принципе все могут, - пожимает плечами детектив. - Но, как правило, всем хватает похода куда-то, чтобы понять: мужик пошел налево.

- И что, такую услугу часто заказывают?

- Конечно. Здесь же нет ничего противозаконного. Вы просто получаете ясность о склонностях человека и знаете, чего от него ждать. У меня много знакомых девушек просят эту услугу, чтобы проверить парней, - детектив с увлечением рассказывает о провокациях. - Я свою подумываю спровоцировать, но пока боюсь… Разводиться не хочется.