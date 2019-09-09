«Когда узнала, что Хабиб обогнал тебя по количеству подписчиков»: Поклонники высмеяли снимки Бузовой в бикини

Ольга Бузова - одна из тех звезд Инстаграма, кого не нужно упрашивать показать себя в бикини. Да что там, подписчики уже и рады бы «развидеть» Олю в купальнике, а она все постит и постит себя без одежды. За минувшие сутки поющая телеведущая умудрилась так достать подписчиков своими снимками, что вместо восхищения в комментариях на нее посыпались насмешки. Видимо, потому что за несколько часов звезда соцсетей выдала в Инстаграм рекордную порцию «обнаженки».

Почти каждый свой снимок в бикини телеведущая обычно сопровождает какой-нибудь глубокомысленной фразой. «Мудрые мудрости» от Оли в сочетании со снимками ее прелестей всегда веселили подписчиков несоответствием формы и содержания. Но тут Оля перешла все границы. Одну из своих фотографий в бикини, например, она сопроводила философской записью на итальянском языке:

- Не бойтесь совершенства, вы никогда его не достигнете... – подписала она фото, на котором позирует на фоне красивого пейзажа.

buzova86 Non aver paura della perfezione,tanto non la raggiungerai mai... #catchmeifyoucan

«Эх, какой красивый вид испортила своей голой *опой», - посетовали в ответ фолловеры.

Но особенно подписчиков насмешил снимок, где Бузова стоит спиной к камере в очень откровенном купальнике, демонстрируя «пятую точку». При этом телеведущая делает вид, что она в глубокой задумчивости.

- Есть лирические женские спины… - написала Бузова, как бы намекая, что ее спина – самая что ни на есть лирическая. - Где я? #вот_она_я.

buzova86 Есть лирические женские спины Где я? #вот_она_я

«Когда узнала, что Хабиб обогнал тебя по количеству подписчиков», «Когда у Хабиба становится больше подписчиков чем у тебя, пора в ход бросать фотки своей …», «Когда нечем удивлять и рейтинги поднимать», «Избушка, избушка, повернись к нам лицом», - посмеялись в ответ поклонники.

К слову, активность Оли в соцсетях и вправду началась после победного матча Хабиба Нурмагомедова. И у спортсмена сейчас действительно больше подписчиков, чем у Бузовой: на его страничку подписаны 16,4 миллиона человек. А на блог Ольги – 16,3 миллиона. Видимо, телеведущая посчитала разрыв ничтожным и решила сократить его любыми способами. Например, активно публикуя снимки на грани приличия.

buzova86 No words needed

О том, что Ольга слишком зациклена на своей фигуре, на днях заметила и скандальный блогер Лена Миро. Она едко прошлась по внешнему виду Бузовой, прокомментировав вредные привычки поющей телеведущей. Свой пост Миро написала в ответ на заявление Ольги – мол, она так молодо выглядит, что у нее в магазине постоянно спрашивают паспорт.

- Сейчас мне 33, но регулярные тренировки, правильное питание и уходы дают такой результат, что в поездках у меня спрашивают паспорт, когда я хочу купить бутылочку вина, - написала Оля.

- В то, что Бузова является частым покупателем алкогольной продукции, я безусловно верю. Но как при таком-то лице можно, в принципе, заикаться про паспорт? – прокомментировала Лена Миро. - При всех своих пришитых волосиках и ресничках Оля выглядит, как 45-летняя женщина-асфальтоукладчик трудной судьбы. Той, что после тяжелого трудового дня наливает в стакан водочку и заедает эту водочку жареной на сале картошечкой».

buzova86 Сейчас мне 33, но регулярные тренировки, правильное питание и уходы дают такой результат, что в поездках у меня спрашивают паспорт, когда я хочу купить бутылочку вина

При этом Лена Миро прошлась и по стройной фигуре Ольги, которой она так гордится.

- Вы знакомы с явлением пресс «алкоголика»? Когда человек мало жрет и много бухает, его тело высыхает, и становится виден пресс, - считает блогер. - Грудь пропала от слова «совсем», на животе - грубая и дряблая кожа, зато пресс виден.