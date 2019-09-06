«Выкиньте его отсюда!» Андрей Норкин выгнал нахамившего гостя. А тот разбил микрофон

Скандал разгорелся в программе «Место встречи» на канале НТВ. Запись пятничного выпуска походила вечером в этот четверг. Спорили из-за идеи Минздрава повысить минимальный возраст для покупки алкоголя до 21 года. Одним из гостей стал член Общественной палаты и лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

– Судьей можно стать в 35. Главой субъекта федерации – после 30. Оружие купить – после 21, - выступал член Общественной палаты Султан Хамзаев. – И вас это не смущает. И когда вы говорите - «Давайте спасём нашу молодёжь» - ее практически не осталось.

Тут Хамзаева перебил политолог Алексей Тимофеев. Лидер «Трезвой России» сорвался на хамство.

– Вы дурак?! - закричал он.

– Сам дурак, – отбивался Тимофеев.

– Я тебя выкину сейчас отсюда! – угрожал Хамзаев.

– Я не хочу, чтобы в моем городе человек, в моей стране человек с традиционными устоями навязывал мне, – политолог не успел договорить, как член Общественной палаты схватил его за рукав пиджака.

Тут вмешался ведущий Андрей Норкин. Скандалисту выключили микрофон.

– Господин Хамзаев, я бы хотел обратить ваше внимание, что вы находитесь в эфире федерального канала, – но договорить Норкину не удалось. Хамзаев продолжил его перекрикивать. Тогда ведущий пошёл на крайние меры. – Покиньте студию!

– Не подкину! - заорал лидер «Трезвой России». – В честь чего я должен покинуть?

– Вы не умеете себя вести! – обрубил все препирания Норкин.

В ответ член Общественной палаты вскочил с кресла и бросился в сторону Норкина.

– Охрана НТВ! – позвал подмогу второй ведущий «Места встречи».

– Вы лоббирует водочников! Мне самому здесь стыдно находиться! – кричал Хамзаев, сбрасывая микрофон. А после разбил со всей силы дорогостоящий передатчик об пол.

– А это вы испортили имущество телекомпании НТВ! Прошу проводить его до двери Останкино. И попрошу, чтобы лидер «Трезвой России» в телецентре больше не появлялся, - развозился напоследок Норкин.

Но скандал на этом не утих. Хамзаев продолжил ругань уже за кулисами студии.

– Что за поведение у вас? Я не понял! У вас почему ведущий себя так ведёт? Он кто? Государственный чиновник? Кто его на работу нанимает? На государственные деньги! Выкиньте его нахрен отсюда! - прикрикивал Хамзаев и хлопнул дверью.

Запись скандала пришлось объяснять программе «Место встречи».

– Он вёл себя по-хамски с ведущим Андреем Норкиным и вынужден был покинуть студию. Хамству не место в эфире нашего телеканала! - написали в соцсетях программы.

Свою версию конфликта высказал и сам Норкин.

– Первое. Алексей Тимофеев ни коим образом не нуждается в моей защите, но обзывать его фашистом может либо человек не очень умный, либо человек, пытающийся намеренно исказить картину случившегося. Второе. Я не являюсь государственным чиновником, но никак не могу согласиться с предположением, что государственному чиновнику разрешено вести себя подобным образом. Ну, и третье. Г-н Хамзаев, покидая нашу студию "по своей доброй воле", попутно нанес материальный ущерб телекомпании НТВ, поскольку поврежденная им звуковая гарнитура, предоставляемая участникам программы, вещь не самая дешевая: каждая такая коробочка с проволочками стоит несколько тысяч долларов, – написал телеведущий в соцсетях.