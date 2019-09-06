Выгоду бизнеса от развития культуры в регионах обсудили в рамках ВЭФ-2019

Спикеры и гости мероприятия обсуждали то, как творческие инициативы и культурная идентичность регионов все чаще становятся объектом для вкладывания средств в крупных российский компаниях и корпорациях. Как оказывается, это направление способно принести выгоду бизнесу.

В дискуссии приняли участие: директор Центра территориального маркетинга Константин Гаранин, министр культуры республики Бурятия Соелма Дагаева, заместитель генерального директора медиахолдинга «Комсомольская правда» Роман Карманов, генеральный директор газеты «Аргументы и факты» Руслан Новиков, руководитель Приморской молодежной краеведческой организации «Клио» Марина Нургалиева, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности «Русской медной компании» Анна Шабарова. Эксперты обсудили влияние культурных проектов на экономическое развитие территорий, успешные практики в сфере сохранения идентичности территорий на Дальнем Востоке, а также меры поддержки развития региональных брендов и бизнеса.

Выступающие пришли к общему мнению, то для укрепления единства многонационального российского народа очень важно инвестировать в просвещение, культуру, в сохранение традиционных ценностей. Развитие творческих и креативных индустрий в регионах, поддержка национального производства и молодежного бизнеса будет помогать улучшению качества жизни людей. Именно поэтому в перечне поручений президента России Владимира Путина предусмотрено расширить поддержку местных культурных инициатив, связанных с краеведением и народным творчеством.

Автор фото: Марина КАЗАКОВА

Как отметил модератор дискуссии – исполнительный директор Фонда президентских грантов Андрей Долгов, в последние годы крупный бизнес все активнее стал поворачивать голову в сторону сохранения культурного исторического наследия. Этот факт подтвердила и Анна Шабарова - сохранение национальной идентичности стало для «РМК» одним из важнейших направлений работы на Дальнем Востоке. Недавно предприятие развернуло активную работу в Амурском и Нанайском районах Хабаровского края.

«Там будет строиться обогатительная фабрика, разрабатываться месторождение. В этих районах проживают коренные малые народы Севера — в частности, нанайцы. Мы с большой ответственностью относимся к их традициям, к их культуре. Мы знаем письменность, искусство и обычаи населения мест присутствия компании. «РМК» помогает проводить национальные праздники и мероприятия», — сказала Анна Шабарова. По ее словам, выгода от вложений в культурную сферу довольно очевидна.

«Районы, где мы помогаем поддерживать традиции, становятся точками притяжения для представителей коренных народов. Важно, что местная молодежь перестает уезжать с родной земли. Что получает компания? Людей, которые хотят работать на нашем предприятии и которые чтят свои традиции», — отметила Анна Шабарова.

Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева представила на примере нашей Республики успешные культурные проекты, которые формируют позитивные ассоциации о республике, влияют на развитие территории, привлечение туристов, потенциальных новых жителей. Министр также рассказала о проектах НКО, получивших гранты в рамках Национального проекта «Культура», направленного на сохранение уникальной старинной манеры пения предбайкальских бурят.

Также участники дискуссии обсудили культурную идентичность жителей Дальнего Востока и изменение отношения властей к этой теме и к работе общественникам. По словам Романа Карманова, власть очень внимательно начала относится к инициативам, связанным с культурным и историческим наследием, идущим от общественных организаций. Фонд президентских грантов повернулся лицом к общественником и уже 2,5 года накапливается колоссальный опыт проведения интереснейших проектов. Мало того, вышестоящая власть начала обращать внимание глав регионов на проекты общественников.

Автор фото: Марина КАЗАКОВА

- Дальний Восток – молодая территория. Всего 160 лет освоения. И для нас важна любая историческая мелочь, которая нас идентифицирует. Чего мы на этой территории делали, кроме военной истории. Складывалось ощущение, что приехали, поставили казармы и все. А у нас есть богатая культурная история. Раньше во Владивостоке не было памятника Элеоноре Прей, Юлу Бриннеру, не было столько памятников тигру. А сейчас у нас есть целый День тигра - праздник, про который знает вся Россия. У нас было прошлое. А значит у нас есть будущее! Я думаю, что в следующем году мы с этой темой выйдем на пленарное заседание форума. И мы будем свидетелями того, как эти маленькие инициативы превратятся в большие проекты, - сказал Роман Карманов, подытоживая дискуссия.