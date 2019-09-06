Голос Америки: 5 самых ярких американских политиков за всю историю

Политика – невероятно притягательная сфера, в которой людям приходится проявлять максимум харизмы, остроумия и воли к победе.

Восемнадцать поражений и одна победа

16-й президент США Авраам Линкольн стал настоящим воплощением «американской мечты», пройдя огромный путь от лодочника, лесоруба и землемера до успешного адвоката и президента Америки. Линкольн как никто знал цену успеху: за всенародную любовь он заплатил 18 поражениями в выборах и неудачами в бизнесе. Он успел дважды обанкротиться, проиграть выборы в законодательную палату своего штата, в Конгресс США, Сенат, заработать тяжелейший нервный срыв и долго приходить в себя. Однако именно он после долгожданной победы смог привлечь своих противников к работе для достижения общих целей. На его президентство пришлась Гражданская война, которую он поначалу пытался разрешить компромиссом. В его время была построена трансконтинентальная железная дорога и принят Гомстед-акт, решивший аграрный вопрос. Блестящие речи «честного Эйба» вдохновляли тысячи северян. Именно он смог предотвратить распад Америки и добиться отмены рабства в стране.

16-й президент США Авраам Линкольн стал настоящим воплощением «американской мечты»

Американский ястреб

Советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с легкостью можно назвать одним из ястребов американской политики. Едва ли вы найдете другого политика, настолько уверенного в абсолютном первенстве США во всем. Классический консерватор и антикоммунист успел посотрудничать с Рональдом Рейганом и Джорджем Бушем-старшим. Еще будучи студентом Йельского юридического института он с удовольствием работал в избирательном штабе республиканца Барри Голдуотера, который был известен своими антикоммунистическими взглядами. Карьера Джона Болтона весьма разнообразна: он успел поработать в юридической фирме, стать генеральным юрисконсультом у Рональда Рейгана, вплотную заняться вопросами назначений в юридической системе США и даже получить должность посла США в ООН. Хотя к этой организации он относился весьма скептически. Болтон считал, что понятия ООН не существует – есть просто международное сообщество, которое способно возглавлять единственная в мире сверхдержава – США. Когда в марте 2018 года Дональд Трамп назначил Болтона на должность советника по безопасности, последний пообещал 45 президенту США не развязывать никаких войн.

Миллионер, бойскаут, протестант

Известный американский политик Рекс Уэйн Тиллерсон до недавнего времени работал на посту госсекретаря США. С самого детства Тиллерсон разделял увлечения родителей и был активным участником движения бойскаутов. С 14 лет он подрабатывал в университете Оклахомы то официантом, то уборщиком. А во время обучения в Техасском университете в Остине он даже был участником университетского марширующего оркестра. Сразу после университета Тиллерсон устроился в нефтяную компанию Exxon, где прошел путь от инженера-технолога до президента, став одним из самых влиятельных бизнесменов Америки. Господин Тиллерсон – человек разнообразных интересов: он является членом исполнительного комитета Американского Нефтяного Института, Общества инженеров-нефтяников, Чрезвычайного комитета по торговле в США и даже Национальной Академии Инженерных Наук. За свой несгибаемый характер и силу духа на Аляске его прозвали Техасским Ти-Рексом. При этом он – глубоко верующий протестант, который ни одного совещания не начинает без молитвы. Между тем от должности госсекретаря Тиллерсон хотел отказаться – и не зря: у него с Трампом полностью разошлись взгляды на острые вопросы.

Известный американский политик Рекс Уэйн Тиллерсон до недавнего времени работал на посту госсекретаря СШАФото: REUTERS

Женщина с разумом консерватора и сердцем демократа

Хиллари Родэм Клинтон с самой школы увлекалась политикой. Вполне закономерно, что, поступив в женский колледж Уэллсли, она выбрала курсы с политическим уклоном. Когда в 1968 году Хиллари выбрали на пост президента Государственной Ассоциации колледжа, она стала сомневаться в правильности своего пути. Позднее она призналась, что она –человек с разумом консерватора и сердцем демократа. Она начинает заниматься защитой детей и добивается значительных успехов, а затем лоббирует интересы женщин-юристов, выступая в составе Совета директоров Американской ассоциации юристов. В 2000 году Хиллари Клинтон выступила в качестве демократического кандидата в Сенат. В вопросах военной политики и борьбы с терроризмом Хиллари была явным сторонником жестких мер. В 2009 году она официально вступила в должность Госсекретаря США, а в 2016 –баллотировалась в президенты США. Большинство аналитиков были уверены в ее победе, но Трамп набрал большее число голосов. Клинтон достойно приняла поражение, однако позднее всплыл скандал с ее электронной почтой, за который Дональд Трамп грозился посадить бывшую Первую леди в тюрьму. Но, несмотря на два поражения в президентской гонке, многочисленные обвинения и скандалы, Хиллари Клинтон остается одной из самых популярных женщин Америки и всего мира.

Хиллари и Билл КлинтоныФото: REUTERS

Отец американской космонавтики

Дуайт Дэвид Эйзенхауэр – единственный американский президент, принимавший участие в Первой и Второй мировых войнах. Хотя во время Первой мировой он занимался лишь подготовкой добровольцев, а на фонт так и не попал. Тем не менее, во Второй мировой и Холодной войнах он сыграл ключевую роль. До своего президентства в 1944 году Эйзенхауэр командовал войсками на европейском континенте. Он мечтал создать единую военную организацию для борьбы с потенциальной агрессией коммунистов по всему миру. Огромный успех главнокомандующему принесла Нормандская операция. А в 1952 году республиканцы убедили военачальника участвовать в президентских выборах. Дуайт одержал победу над Адлаем Стивенсоном, а впоследствии был избран и на второй срок (1953-1961). Генерал и 34-й американский президент за свою политическую карьеру успел наладить отношения с СССР, закончить войну в Корее, создать NASA (став отцом американской космонавтики), окончательно присоединить Аляску, покрыть страну сетью магистралей и дать старт работе над созданием интернета. Несмотря на бурную деятельность, некоторые знакомые говорили, что Эйзенхауэр всегда стремился освободить время для любимой игры в гольф или бридж. Что ж, уметь отдыхать – не менее важно, чем быть президентом!

Дуайт Дэвид Эйзенхауэр – единственный американский президент, принимавший участие в Первой и Второй мировых войнах

Всегда интересно понять, как менялись взгляды людей в ходе величайших в истории войн, как они влияли на убеждения лидеров разных стран. Телеканал HISTORY поможет унять любопытство и покажет Вторую мировую войну глазами выдающихся американских президентов. Узнать тайны эпохи, которую историки называют «Американским веком», можно в программе «Президенты на войне» по воскресеньям, с 15 сентября, в 23:00.