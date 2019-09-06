Объявлен длинный список литературной премии «Электронная буква»

В рамках ММКЯ-2019 с 4 по 8 сентября в 75-м павильоне ВДНХ сервис ЛитРес провел несколько мероприятий, на которых объявил длинный список литературной премии «Электронная буква», встретился с популярными авторами, а также представил книги в новом формате ЛитРес «Черновики».

В первый день Московской международной книжной ярмарки — 4 сентября — состоялось объявление лонг-листа премии «Электронная буква», открывающей новые имена авторов и чтецов в современной литературе. Чтобы номинировать свое произведение, необходимо было загрузить его в электронном формате на издательскую платформу ЛитРес: Самиздат, а аудиокнигу — на ЛитРес: Чтец. Общий призовой фонд премии «Электронная буква» в 2019 году составляет 15 млн рублей.

«В этом году в рамках ММКЯ мы постарались отобрать самые интересные и значимые произведения авторов, издающих свои книги через сервис ЛитРес: Самиздат. В 2019 году нам также удалось увеличить количество участников на 30%, – отметил генеральный директор ГК «ЛитРес» Сергей Анурьев. — Мы планируем и дальше развивать этот сервис, помогая начинающим и не только писателям заявлять о себе широкой читательской аудитории. На данный момент эксперты литературной премии «Электронная буква» уже приступили к обсуждению и отбору произведений для шорт-листа».

Участники, которые войдут в шорт-лист, получат уникальную возможность быть напечатанными ведущими издательствами России. Финалисты прошлого сезона сегодня успешно сотрудничают с известными издательствами. В этом году «Эксмо» издало книги победителей премии – Евгении Кретовой и Алексея Ильина. А в «Росмэн» вышла книга Татьяны Мастрюковой. Первая партия ее книги была успешно распродана, на данный момент заказана вторая.

Среди экспертов премии: Юлия Селиванова—координатор экспертной группы премии, руководитель группы современной российской прозы в издательстве «Эксмо», переводчик, писатель, лауреат премии Тома Стоппарда; Дмитрий Обгольц—ведущий редактор издательства «Эксмо» в области зарубежной современной прозы; Сергей Вересков— заместитель главного редактора журнала «Читаем вместе», прозаик, литературный критик, постоянный автор изданий Elle, InStyle; Анна Воздвиженская—ответственный секретарь журнала «Октябрь», литературный критик, литературный редактор «Эксмо» и «АСТ» и другие.

Среди спикеров на объявлении лонг-листа премии «Электронная буква» присутствовали Сергей Анурьев—генеральный директор ГК «ЛитРес»; Григорий Служитель—писатель, актер, член жюри премии «Электронная буква»; Татьяна Мастрюкова—победитель первого сезона премии в номинации «Крупная проза»; Евгения Кретова—победитель первого сезона премии в номинации «Малая проза»; Ольга Кононова—руководитель отдела экранизаций продюсерской компании «Среда»; Евгений Федотов—руководитель проектов ЛитРес: Самиздат и ЛитРес: Чтец.

ЛитРес провел несколько мероприятий, на которых объявил длинный список литературной премии «Электронная буква»Фото: Предоставлено организаторами

В лонг-лист вошли:

В номинации «Лучший писатель»

Светлана Пастухова «Королевская кобра»;

Василий Винный «Записки заключенного»;

Сергей Волчок «В бой идут…»;

Джезебел Морган «Иди через темный лес»;

Вадим Агапов «Гроссмейстер»;

Жанна Бочманова «Остров»;

Анастасия Вечерина, Ксения Ладонежская «Рыцари дорог»;

Евгения Козловская «Человек отрицающий»;

Барбара Морриган «Чудовище и чудовища»;

Наталья Мар «Железный аспид. Книга 1. Война»;

Людмила Потапчук «Не обижайте Здыхлика»;

Тема Шумов «Тиховодье»;

Янина Квашнина «Воздушный змей для няни»;

Владислав Погадаев «Вовка-Монгол и другие байки ИТУ №2»;

Мераб Ратишвили «Потерянные страницы»;

Элеонора Пахомова «Белое братство»;

Наталия Кина «Архитектура для начинающих»;

Геннадий Седов «Балерина»;

Алекс Коста «Вавилон и башня»;

Кристина Александрова «Обычная супергеройская история»;

Екатерина Галиева «Хранитель Черной поляны»;

Валерий Городецкий «Гаврош, или Поэты не пьют Американо»;

Алексей Куликов «Архитектурные галеры»;

Макс Старк «По ту сторону изгороди»;

Макси Фэй «Нефанатка»;

Ольга Мотева «Полететь на зов Софраты»;

Глория Мур «Последняя королева Лемурии»;

Дмитрий Нержанников «Красное дерево»;

Сергей Семеркин «Волки»;

Наталья Филимонова «Нога судьбы»;

Даша Берег «Три времени года в бутылочном стекле»;

Вивенди Мо «Тот самый»;

Айдар Ишмаев «По собственному желанию»;

Елена Маврина «Могрость»;

Татьяна Черемнова «Трава, пробившая асфальт»;

Алена Реброва «Цветные стаи»;

Тинкай Кретова «Казтабан»;

Михаил Лидогостер «Экспресс на Наарию»;

Ирина Лазаренко «Хмурь»;

Таша Лисовская «Не снимая обручального кольца»;

Виктория Полечева «Рассказы из шкафа»;

Лев Протасов «Красные озера»;

Ян Стыдобка «Поэтесса в жанре ню и другие рассказы»;

Юрген Ангер «Краденое солнце»;

Яна Ахматова «Не крестите атеиста!»;

Ксения Иванчикова (Эр) «Большой Бу»;

Андрей Стрельцов «Несколько дней из жизни следователя (осень)»;

Галина Шестакова «Малахольная»;

Алёна Николаевна Котова «Ярих Проныра»;

Алекс Гарр, Алексей Грашин «Кошки не всегда молчат»;

Елена Ершова «Ихтис»;

Александр Ермак «Моя китайская любовь».

В номинации «Лучший чтец»

Александр Симонов,

Сергей Бельчиков,

Валерия Егорова,

Виталий Сулимов,

Владимир Анин,

Глашатай Костас,

Даниил Крылов,

Елена Уфимцева,

Илья Дементьев,

Илья Сазонов,

Павел Ломакин,

Людмила Благушко,

Людмила Широкова,

Маргарита Елшанкина,

Наталья Беляева,

Тамара Некрасова,

Владимир Несторович,

Оксана Шокина,

Олег Троицкий,

Пожилой Ксеноморф,

Сергей Вышегородцев,

Сергей Дидок,

Windman,

Sibiryak,

Наталья Волкова.

Кроме того, на брендированной площадке ЛитРес состоялись встречи с авторами и победителями прошлого сезона литературной премии «Электронная буква». А такжеc популярными авторами-фантастами, которые представили свои книги в новом формате «ЛитРес: Черновики», мастер-классы, public talks и дискуссии.

Также на стенде работала студия звукозаписи, где любой желающий мог почувствовать себя настоящим чтецом и записать фрагменты стихов М. Ю. Лермонтова. В дальнейшем команда ЛитРес: Самиздат опубликует получившуюся аудиокнигу на сайте litres.ru. Она будет приурочена к 205-летию со дня рождения великого русского поэта.