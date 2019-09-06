Эксперт: "Кокорин не потеряет в зарплате, а Мамаеву придется ужаться"

6 сентября суд удовлетворил ходатайство футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. Осужденные выйдут из колонии Белгородской области через десять дней, когда решение суда вступит в законную силу.

Футболисты провели в заключении практически год, но не растеряли спортивную форму. Известно, что Павел Мамаев занимался спортом каждый день, а Александр Кокорин уже после перевода из СИЗО в колонию также задумался о возвращении в большой футбол.

«Зенит» готов дать второй шанс Кокорину

Питерский клуб, в отличие от «Краснодара», не стал разрывать контракт с Кокориным. Действовал весьма лояльно. Практически во всех официальных комментариях «Зенит» старался Александра поддерживать. Еще осенью Кокорин был близок к тому, чтобы подписать новый долгосрочный контракт с клубом, но, естественно, что после скандала переговоры прекратились. Предполагалось, что зарплата Александра составит около 3 млн долларов в год.

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что Кокорин подпишет новый контракт с «Зенитом» даже после тюрьмы. Не помешает и травма, на которую футболист жаловался в заключении.

«В Европе было бы сложнее этим футболистам подписать новый контракт, но в России никаких проблем не будет. Я уверен, что Кокорин подпишет новое соглашение с «Зенитом». Никаких сомнений в этом нет».

Логично предположить, что теперь Кокорин не сможет рассчитывать на тот уровень зарплаты, который у него был до заключения, однако, по мнению агента, нападающий еще может получить большой контракт в Санкт-Петербурге.

«Не удивлюсь, если «Зенит» предложит ему вернуть контрактные условия, когда он снова будет попадать в основной состав. До декабря же, скорее всего, будет определенный переходный период. Может, он вообще начнет бесплатно тренироваться».

Слова агента косвенно подтверждают и первые лица клуба. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак одним из первых разместил счастливую фотографию футболиста у себя в Инстаграм.

«Зенит» официально подтвердил, что руководство клуба встретится с Кокориным и обсудит дальнейшие планы.

Мамаеву придется пойти на сокращение зарплаты

У Павла Мамаева ситуация гораздо сложнее. Во-первых, он уже давно официально стал безработным и потерял поддержку «Краснодара». Президент клуба Сергей Галицкий сразу же объявил, что Мамаева в его клубе не будет. Во-вторых, против Павла — возраст. Полузащитнику 17 сентября исполнится 31 год. На уровне РПЛ играть можно, но явно не в топ-клубах после колонии.

Дмитрий Селюк предполагает, что Мамаеву придется сократить свои запросы, чтобы остаться в РПЛ.

«Мамаеву уже 31 год. Сложный момент, потому что некоторые клубы вроде «Ростова» или «Урала» захотят его пригласить, но очень многое зависит от его запросов. Думаю, что он должен найти работу в РПЛ. Поначалу он запросит побольше, но поймет, что ему столько не готовы дать на уровне середняков и ужмется в зарплате».

В «Урале» ждут на тренировки

Президент «Урала» Григорий Иванов пока не думает о трансфере Павла Мамаева. Руководитель в эксклюзивной беседе с корреспондентом «КП» посетовал на огромное внимание.

«Трансферные окна сейчас закрыты, поэтому обсуждать их будущее смысла не вижу. Если же ребята просто захотят тренироваться с нашей командой, то мы им не откажем. Мы не поддерживаем их поступки, но выступаем за то, чтобы они вернулись к своей футбольной жизни. Всегда людям надо давать шанс на нормальную жизнь».

«Лес не валили — играть смогут»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что теперь Кокорину и Мамаеву главное — проявить характер. По его мнению, у Кокорина шансов вернуться на высокий уровень побольше, чем у Мамаева.

«Мамаеву посложнее. Мне жалко их честно. Свое получили. Если хотят вернуться, то нужно себя готовить усиленно. Кокорин в хорошем футбольном возрасте, думаю, что он еще и сборной поможет.

Думаю, что и на Мамаева будет спрос в высшей лиге. Важно, чтобы определились у них уже команды до начала года. «Урал», «Уфа», «Тамбов», «Ахмат», кто-то возьмет. Все же лес не валили — играть смогут».

Важный момент, что, согласно регламенту чемпионата России, заявить Павла Мамаева и Александра Кокорина за любой клуб можно будет только, начиная с 1 января. То есть на футбольном поле в официальных матчах мы их, скорее всего, не увидим раньше марта, когда возобновится вторая часть чемпионата России.