Выводим автодилеров на чистую воду: Как отличить хорошую машину с пробегом от консервной банки на колесах

Ах, как давно я об этом мечтал. Ворваться в автосалон с пачкой денег в кармане. Может быть, даже в барском однобортном сюртуке. Чтобы с порога было видно, что я не праздный бездельник, а покупатель. Выбрать самый лучший автомобиль и под лай местных визгливых собак умчаться на нем прочь.

Ворвался. Сел. Мечтательно запрокинул руки за голову и вдруг услышал:

- Могу предложить вам «Ладу Калину». 2003 года выпуска. Цена - 285 тысяч рублей. Всего...

Я, конечно, понимаю, что эта машина в нашей стране такая же священная как корова в Индии. Но всему же есть предел, братцы. Что я, зря всю жизнь деньги копил?

- А какой суммой вы располагаете? - поинтересовался консультант.

- Ну... - важно протянул я. - Триста тысяч...

- Можно подобрать иномарку. Но, разумеется, бывшую в употреблении.

Чтобы не взять драндулет, в автомагазин на улице Красная Сосна я пришел вместе с профессиональным автоподборщиком. Его зовут Олег Мазай и он уже не первый год оказывает подобную помощь. Стоимость услуги - 3000 рублей. Если вдуматься, не так много. Учитывая, что попасть можно на куда более крупную сумму. Вплоть до того, что судебные приставы вообще заберут автомобиль. Если он окажется, например, в залоге.

ПОСЛУШАЕМ, ПОЩУПАЕМ...

А какие только колымаги не продаются в современной Москве. В автосалонах полно наших отечественных автомобилей, которым, казалось бы, давно место в буфете. И все продается. В смысле, имеет спрос.

- У нас, конечно, получается дороже, - признался консультант. - Потому что дилеры набрасывают на цену 25 процентов от стоимости. Это и есть их прибыль. Зато все документы в порядке.

Автомагазин на улице Красная СоснаФото: Павел КЛОКОВ

- Доверяй, но проверяй, - шепнул мне Олег и достал из сумки толщиномер - специальный прибор, определяющий толщину краски.

Сотрудник магазина ничуть не удивился. Говорит, что с ним на осмотр машин приходят почти все покупатели. Более того, устройство можно взять в самом магазине.

- Если показывает 150-160 микрон, значит машина не крашеная и это ее натуральный цвет, - пояснил Мазай. - Если 240, то краска двойная. 400 - перед вами шпаклевка, с чьей помощью маскируют вмятины.

«Калина» оказалась чистой, но, забегая вперед, скажу - после нее мы смотрели «Ладу Гранту» и она почти вся мятая, хотя внешне этого не видно.

Визуальный осмотр - это самое простейшее действие, с которого начинает покупатель. Царапины, потертости, вздутие краски, ржавщина... Никто не хочет носить шубу, у которой клоками выдрана шерсть.

Я интересовался у эксперта каждой деталью и, видимо, в глазах консультанта выглядел как противный зануда.

Завести и послушать, как работает двигатель - тоже элементарщина. Никаких дребезжаний и прочих посторонних звуков быть не должно.

ГРАМОТНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ - ЭТО ШЕРЛОК ХОЛМС

Мы тем временем перешли к «Ладе Гранте», той самой, которая битая. Точнее, мятая.

- На кузове видны ржавые точки, - сразу заметил Олег. - Увы, характерный признак нашего автопрома. Дальше. Задний бампер стоит неровно. Значит, его меняли.

- А, по-моему, ровно... - отозвался я.

- Нужно смотреть на стыки, - объяснил автоподборщик. - Ширина отверстия в разных местах отличается. Отсюда вывод - ставили вручную...

Если все стекла одной фирмы, а лобовое, например, другой, это еще не значит, что машина после ДТПФото: Павел КЛОКОВ

Следующий момент. Стекла. Они все должны быть заводскими (какую именно используют фирму и для какой машины, можно узнать в интернете - на официальных сайтах производителей все есть).

- Но если все стекла одной фирмы, а лобовое, например, другой, это еще не значит, что машина после ДТП, - добавил Олег Мазай. - Его могли поменять из-за банальной трещины. Если же все стекла чужие, скорее всего, перед вами перевертыш.

Кстати, на любом автомобильном стекле есть полная информация о нем. Товарный знак, тип, страна, соответствие евростандартам и так далее. Год выпуска тоже указан. Обычно после черных точек. В нашем случае надпись выглядит так (..4). Значит, или 2004, или 2014 года. Первый вариант отпадает, потому что машине десять лет. Точки обозначают месяц, но его вычислять не обязательно.

- Выходит, наша «Гранта» мятая, со сменным бампером, перекрашенная и с чужими стеклами? - подвел итог я.

- И это мы еще в салон не садились.

Консультант и не думал с нами спорить. Не нравится - не берите. Мы другим дурачков найдем.

СВЕЖАЯ РЕЗИНА - НЕ ЕСТЬ ПЛЮС

Продолжаем выводить на чистую воду автодилеров. И садимся внутрь отечественного автомобиля. Салон вряд ли вам расскажет о том, битая машина или нет. Но. Можно сделать вывод, хорошо ли за ней ухаживали.

- Ну вот здесь, например, все потерто, - комментирует эксперт. - Руль, педали, чехлы, рычаг переключения передач. Переключатели хотя и не сильно, но разболтаны. Навскидку могу сказать, что автомобиль прошел 120 тысяч км (угадал почти в точности, - прим. авт). Если потерт один руль, возможно, у водителя ладони шершавые. Без смеха. Или кольца были на пальцах. Бывает, что сам материал некачественный (из которого сделан руль).

4818 означает - 48-я неделя 18-й годФото: Павел КЛОКОВ

В целом, дело вкуса. Если вы любите, чтобы все было с иголочки, ту самую «Ладу Гранту», в которой мы сидели, вы никогда не купите.

- Ну... Зато резина хорошая, - заметил я хоть какой-то плюс.

- Верный знак того, что ее недавно поменяли, - пояснил Олег. - Видимо, готовились к продаже. А вот сбоку есть цифры - 4818. Означает - 48-я неделя 18-й год. Предыдущая резина, видать, пришла в негодность. По всем признакам, на машине много ездили. Нам такое не подойдет.

Консультант, одуревший от ожидания, повел нас смотреть иномарки. Мол, если уже и они не подойдут... Тогда ходите пешком.

Честно говоря, подошла одна. «Хендай Соната». 2009 года. 240 лошадиных сил. Не перекрашена. Кожаный салон. Климат-контроль. Цена - 310 тысяч рублей. Мечта поэта. И корреспондента «КП».

Консультант заметно нервничал, опасаясь, что я захочу посмотреть что-нибудь еще. Но я его успокоил. И остановился на «Сонате».

- Вот только дома посоветуюсь, - сказал я. - И вернусь.

Оплата в этом автосалоне сразу целиком. Никакой рассрочки не предусмотрено.

ВАЖНО

С ЧЕГО НАЧАТЬ

(советы начинающим)

1. Если стоит задача сэкономить, то лучше обращаться не к автодилерам, а к частникам (по объявлениям на «Авито», «Авто.ру», «Дром.ру» и других ресурсах). Бывает, что они тупо не знают реальной цены и вместо положенных 400 тысяч рублей просят 320.

2. Не слушайте рассказов и баек о том, как редко хозяева ездили на своей машине. Лучше сразу прямо спросить, что в нее нужно вложить и сколько это будет стоить.

Толщиномер - специальный прибор, определяющий толщину краскиФото: Павел КЛОКОВ

3. Обязательно попросите прислать VIN автомобиля (уникальный номер, состоящий из 17-ти символов). С его помощью машину можно пробить по трем базам. ГИБДД.РФ (сколько владельцев было, есть ли судебные ограничения, были ли ДТП, но, самое главное, не в угоне ли она). Реестр залогов - www-reestr-zalogov.ru (можно проверить, не в залоге ли авто - если да, то его после вашей покупке могут отобрать приставы). И Автотека.ру (с ее помощью можно отследить количество ремонтов машины, если, конечно, их делали у официального автодилера - стоимость одной проверки 130 рублей).

4. Неплохо было бы проверить и самого собственника. Для этого есть Федеральная служба судебных приставов и ее официальный сайт fssprus.ru. Там можно узнать о долгах автовладельца. Если, например, на нем висит неоплаченный кредит в полтора миллиона рублей, то на регистрацию машины, скорее всего, наложат запрет.

5. Ну и после этого полный визуальный осмотр, включая днище машины (если подъемника нет, просите поставить ее над смотровой ямой).