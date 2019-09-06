Двое кавказцев ударили ножом охранника "Дикси", поймавшего их на воровстве

Поножовщина случилась 5 сентября в магазине Дикси на Можайском шоссе в Одинцово. Охранник Андрей И.* обратил внимание на двух подозрительных мужчин кавказской наружности, которые пройдясь по торговому залу, направились на выход, ничего не оплатив. Мужчина попытался остановить подозреваемых в воровстве парней, однако те сразу бросились в драку. В какой-то момент у одного из нападающий блеснул в руке нож.

"В реанимацию Одинцовской ЦРБ был доставлен 26-летний охранник магазина "Дикси" Андрей И. с ножевым ранением брюшной полости. Экстренно выехавшие на вызов о резне в продуктовом магазине полицейские, задержали двух мужчин, избивших и порезавших Андрея. Ими оказались 28-летний уроженец Кабардино-Балкарской Республики Расул Хутов и 23-летний уроженец Дагестана Салам Будунов" - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время подозреваемые задержаны, а пострадавший Андрей проходит лечение. Оперативники проводят проверку по факту нанесения ножевого ранения. Возбуждено уголовное дело.

*имя пострадавшего охранника изменено (прим. ред.)