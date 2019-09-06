Адвокат Мамаева: «Мы еще увидим с вами нового Стрельцова!»

6 сентября Алексеевский суд освободил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева условно-досрочно. На свободу они должны выйти 17 сентября. Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал громкое дело и предположил, что его клиент сможет возродить карьеру как легендарный Эдуард Стрельцов. Форвард сборной СССР в 1958 году был осужден за изнасилование, но в 1965 триумфально вернулся на высокий уровень.

- Игорь Борисович, насколько было ожидаемо такое решение суда?

- В первую очередь хотел бы поздравить футболистов, их родственников и всех неравнодушных к этой истории. Могло быть любое решение, но все составляющие для положительного исхода были предоставлены.

Суд учел их характеристики во время отбывания наказания, были учтены и спортивные достижения. Большое дело они сделали и для развития спорта, находясь в заключении. Внесли позицию и общественно-наблюдательной комиссии города Москвы. Их представитель Иван Мельников предоставил только положительные характеристики.

Теперь ждем 17 числа. Прокурор все ходатайства поддержал. Апелляционных действий, полагаю, со стороны прокураторы уже не последует. 17 числа они смогут выйти на свободу.

- В Москве, напротив, сторона обвинения негативно отзывалась о футболистах. Что могло так быстро измениться?

- Это все же два разных процесса. Там рассматривалось дело по существу, да и сторона обвинения все же негативно не отзывалась. Они характеризовались исключительно положительно как до событий, так и после. Речь шла только об оценке обстоятельств дела.

Сегодня же рассматривался вопрос не об исправлении приговора, а о досрочном освобождении. Приговор уже никто не пересматривает. Учитываются характеризующие данные в период нахождения лица под стражей. Все составляющие позволяли сделать вывод, что данные лица не нуждаются в изоляции.

- Ранее вы говорили о том, что собираетесь даже после выхода Павла на свободу обжаловать приговор. Этот настрой сохранился?

- Пока точку в этом деле ставить рано. Позиция мной подготовлена. Осталось дождаться выхода Павла на свободу и его пожеланий. Если он такое решение примет, то в ближайшее время апелляционная жалоба будет направлена в вышестоящий суд.

- О своих планах после выхода на свободу Павел рассказывал?

- Они неизменны - воссоединиться с семьей и родственниками. Далее же продолжить карьеру в одном из российских клубов. Надеюсь, что мы еще увидим с вами нового Стрельцова! Уверен, что Павел не потеряется. Весь свой накопившейся потенциал он использует.

Символичный момент — Павел у нас с номером 17 и выходит 17 сентября. Надеюсь ему и дальше будет в жизни также фартить!

- Как так получилось, что вас не было на заседании? Отсутствовала и адвокат Кокорина…

- Это устоявшаяся практика, когда по вопросу условно-досрочного освобождения заключается договор с тем, кто непосредственно этими вопросами на потоке занимается в месте, где находится это учреждение. В каждом регионе есть свои нюансы.

Было принято решение, что мы как защитники сосредоточимся на выстраивании дальнейшей позиции. Подчеркну, что это не значит, что мы оставили своих подзащитных без защиты.