2019-09-06T16:48:57+03:00
Экономика

Частную пенсию начнут выплачивать раньше, чем государственную

Власти придумали, как побудить граждан самим копить на старость
Елена ОДИНЦОВА
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Чтобы у граждан было больше мотивов самим копить себе на пенсию — на что власти очень рассчитывают — условия и решено смягчить. Фото: Александр РЮМИН/ТАСС.Чтобы у граждан было больше мотивов самим копить себе на пенсию — на что власти очень рассчитывают — условия и решено смягчить. Фото: Александр РЮМИН/ТАСС.
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Есть шансы, что негосударственную пенсию можно будет получить с 55 лет женщинам и с 60 лет мужчинам. Это на пять лет раньше, чем, с учетом повышения пенсионного возраста, полагается гарантированная государством страховая пенсия. Законопроект, внесенный в Госдуму в мае, на днях получил положительный отзыв правительства. То есть имеет все шансы на успех.

Кто не в курсе, гражданин у нас может самостоятельно накапливать себе «частную» пенсию (если есть что копить, конечно) — в дополнение к той, которую получит в обычном порядке. Для этого надо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). До сих пор предполагалось, что повышение пенсионного возраста будет касаться и таких выплат. В договорах, заключенных с НПФ после 1 января 2019 года это прописывается как обязательное условие: выплаты начнутся после того, как клиентке-женщине исполнится 60 лет, а клиенту-мужчине — 65.

Чтобы у граждан было больше мотивов самим копить себе на пенсию — на что власти очень рассчитывают — условия и решено смягчить. Тем более, что от государства никаких дополнительных средств на это не требуется. Речь идет о негосударственных фондах, чего б не обязать их отдавать деньги гражданам пораньше.

- Законопроект нацелен на улучшение благосостояния людей предпенсионного возраста, для которых выплаты из НПФ в течение 5 лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате, - утверждает один из его авторов, руководитель рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных накоплений при комитете Государственной Думы по финансовому рынку Дмитрий Скриванов.

В проекте прописаны и другие поблажки. Для выплат из негосударственного пенсионного фонда не будет иметь значение трудовой стаж. Таким образом предполагается привлечь в НПФ самозанятых, которые обычно никуда никаких взносов не платят, поэтому оказываются вне обычной пенсионной системы.

Как ожидается, Госдума рассмотрит эти инициативы уже в осеннюю сессию.

Сейчас, как следует из данных Агентства по страхованию вкладов, в России есть 33 негосударственных пенсионных фонда, которые участвуют в системе гарантирования прав застрахованных лиц. То есть сохранность вложенных в эти частные фонды средств гарантируется государством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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