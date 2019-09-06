Глава Минстроя Владимир Якушев: «Приняты все меры, чтобы защитить интересы дольщиков»

Число жителей в крупных городах продолжает расти. А вместе с этим растут и проблемы, связанные с экологией и транспортной доступностью. Как эти проблемы планируют решать в правительстве?

И как правильно определять, что именно нужно построить в городе, чтобы в нем было комфортнее жить? Об этом в открытой студии «КП» на Восточном экономическом форуме рассказал Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ России.

«ЗАРАБОТАЛА ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

- Начнем с реформы жилищного строительства. С 1 июля вступили в силу новые правила долевого строительства. Что изменилось? Стала ли отрасль более прозрачной?

- Заработала единая информационная система жилищного строительства, за которую отвечает Дом.РФ. Теперь мы очень оперативно можем ответить на любой вопрос, найти любую информацию.

Когда я только вступил в должность, состоялось одно из первых совещаний у главы государства, и на вопрос, сколько домов, в которых остановлено строительство и сколько в них обманутых дольщиков, у разных ведомств были разные цифры. Теперь такого быть не должно.

В систему занесено 70% всех проектов. Наша задача - довести долю до 100%. Тогда с точки зрения прозрачности жилищного строительства проблем не будет. В любом субъекте РФ мы будем видеть проекты, декларации, статус объекта в режиме онлайн.

- Если вернуться к реформе, то были сообщения, что часть застройщиков продолжает работать по старым правилам, а часть сразу перешла на новые…

- Да, соотношение 70 на 30 соответственно. При этом есть проекты, где применяется смешанная система. Часть домов застройщик строит по старым правилам, а на часть домов получено проектное финансирование, и они достраиваются по новым правилам. Плюс все новые проекты, запускаемые с 1 июля, строятся только по проектному финансированию с открытием счетов эскроу.

- Те и другие проекты сейчас полностью защищают интересы дольщиков?

- Максимально предприняты все меры, чтобы защитить интересы людей, которые вкладывают собственные средства (см. «Справка КП»).

«НАША ЗАДАЧА - ЧТОБЫ ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕ УПАЛИ»

- Какие темпы строительства предполагаете на ближайший год?

- Ситуация по регионам разная. Где-то мы наблюдаем серьезный спад. Причем не на 10%, а гораздо сильнее. А где-то мы видим, что объем ввода очень серьезно растет: более 15% по сравнению с прошлым годом, а в некоторых регионах - более 20%. Москва серьезно лидирует в этом отношении. Если говорить в целом по стране, то показатели в плюсе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда мы сдали чуть больше 75 млн квадратных метров жилья.

Рассчитываем, что в этом году будет больше.

- Какова тенденция на ближайшие годы?

- Эксперты высказывают разные точки зрения. Одни говорят, что будет падение вплоть до 30% от объемов 2018 года. Другие считают, что будет рост. В рамках изменений в паспорт национального проекта мы предложили остаться на цифрах ввода 2018 года на ближайшую трехлетку. А в течение трех лет все зависит от того, как мы (не только власть, но и сами застройщики) поработаем и создадим предпосылки для следующего рывка и роста, для выполнения тех задач, которые перед нами поставил президент. Главная задача в ближайшие три года – не упасть. Выдержать эти темпы и создать необходимые предпосылки для дальнейшего роста.

- В Москве темпы высокие, это заметно. Но часть проектов реализуется как точечная застройка. А это дополнительная нагрузка на инфраструктуру. Как учитываются узкие места при реализации таких проектов? В частности, узкие дороги и недостаток парковочного пространства…

- Сколько должно быть машиномест, на каких площадях они должны размещаться и сколько квадратных метров на это отводится, - все это регламентируется нормативно-техническими документами.

Есть четко прописанная процедура. Когда пойдет ввод в эксплуатацию, надзорные органы жестко проконтролируют, всё ли сделано как надо.

- Насколько документация современная? Нет ли там устаревших норм?

- Наоборот, регионы даже обращаются с просьбой уменьшить требования. Говорят: давайте немножко ужмемся в парковках, дадим возможность этажность повысить, земельные участки, которые необходимо выделять под строительство социальных объектов, сделаем несколько поменьше.

- Хм. Региональные чиновники явно не о гражданах в этот момент думают...

- Есть объективные моменты. Мы анализируем, понимаем, что кое-где требования завышены, и их реально можно пересмотреть. Работаем над нормативно-технической документацией, приводим ее в соответствие с реалиями жизни. В определенных вопросах это заслуживает внимания. Здесь важно найти баланс и не нарушать его.

«ЧЕРЕЗ 15 ЛЕТ ДВЕ ТРЕТИ НАСЕЛЕНИЯ МИРА БУДУТ ЖИТЬ В МЕГАПОЛИСАХ»

- Основной тренд в комплексном развитии городов - создание комфортной городской среды. В чем это заключается?

- Есть документ, который министерство разработало, - это стандарт комплексной застройки территорий, где обращается внимание на все эти вопросы. Он будет утвержден постановлением правительства. Но мы его не сразу введем на территории всей страны, а будем внедрять постепенно. Его суть в том, чтобы не появлялось одиноко стоящих домов в полях, без инфраструктуры, когда граждане не могут получить никаких социальных услуг, не имеют нормальной дороги, чтобы подъехать туда.

- Но сам термин «комфортная городская среда» шире…

В этом году мы будем оценивать все муниципальные образования по индексу качества городской среды. Там 36 позиций. Туда входят и коммунальная инфраструктура, и дорожная, и социальная.

Это транспортная доступность. Это благоустроенные места, как выглядит двор. И так далее. Нам нужно делать жизнь более комфортной в мегаполисах. Тенденция к урбанизации неизбежна. Решение экологических и транспортных проблем становится темой, которая обсуждается на площадках ООН.

«ФОТО В ЛЮБИМОМ МЕСТЕ ГОРОДА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ»

- Здесь есть не только объективные, но и субъективные факторы, комфортно ли жителям жить в этом городе…

- Субъективные вещи в этих 36 показателях тоже есть. Один из них – количество фотографий граждан в любимых местах города. Если люди фотографируются там, значит они любят это место, это некое отношение горожанина к тому городу, где он живет. Только сами горожане могут объективно оценить, правильно развивается их город или нет. Изначально я с улыбкой отнесся к этой теме, но когда посмотрел международный опыт, послушал экспертов, - согласился.

- Собираете ли обратную связь от граждан?

- Однозначно. По нацпроекту «Жилье и городская среда» ключевое условие федерального проекта по формированию комфортной городской среды - участие в принятии решений граждан. Можно зайти на городские сайты и четко увидеть отношение жителей к тому, как идут работы по реализации проекта. В ряде регионов также есть он-лайн сервисы для этого. Но и прямое общение не менее важно. В Ставрополе на прошлой неделе мы проводили всероссийский форум волонтеров. Молодые люди особенно активно участвуют в благоустройстве своих городов.

- Какие-то идеи берете себе на заметку?

- Обязательно. Мы пропагандируем экономичность проектов и их эффективность. Должна быть золотая середина между ценой и качеством. В некоторых городах приоритет за крупными объектами, на которые уходит весь объем финансирования. А есть города, где пять-шесть объектов делается одновременно. Они немного дешевле, но при этом интересные, эффективные, горожане их любят. Решение за регионами и муниципалитетами. Но прежде всего за это должны проголосовать граждане. Именно жители определяют, какой проект будет реализован в конкретном муниципальном образовании. Но мы настраиваем и горожан, и местные власти, чтобы баланс между ценой и качеством четко соблюдался.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

- Сколько в стране осталось обманутых дольщиков?

- Как только Единая информационная система будет заполнена на сто процентов, мы увидим реальную цифру. Если говорить о тех домах, что внесены в реестр проблемных объектов, то речь идёт 3 158 многоквартирных домах жилой площадью 16 миллионов квадратных метров.