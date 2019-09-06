Для детей и взрослых: в Москве вновь открылся Черкизовский парк

Департамент капитального ремонта Москвы вел обсуждение работ по благоустройству этой территории с местными жителями в ходе всего процесса благоустройства, благодаря чему в обновленном парке появилось множество новых интересных точек притяжения для горожан.

Детский Черкизовский парк был основан в 1936 году. Сегодня его площадь превышает 14 гектаров, а число посетителей оценивается в 250 тысяч человек. Жители окрестных районов любят отдыхать здесь с детьми, заниматься спортом, просто проводить время среди природы. В марте 2019 года власти столицы приступили к реконструкции парка, чтобы сделать его еще лучше и удобнее. И вот спустя полгода парк вновь готов к встрече с москвичами. Что же изменилось в Черкизовском за этот срок?

Фрегат для юных покорителей морей

Для любителей экстремальных развлечений в парке появились скейт-парк и памп-трек.

До начала работ по благоустройству на территории парка находились три детские площадки. На двух площадках оборудование было в неудовлетворительном состоянии и не отвечало современным требованиям и нормам безопасности, а на одной площадке было изношено старое резиновое покрытие. В ходе работ две детские игровые зоны полностью реконструированы. На третьей площадке заменили основание и покрытие. Одна из них превратилась в тематическую площадку «Путешествия». Ее доминантой стал игровой комплекс в виде фрегата. На ней дети легко смогут представить себя в роли отважных покорителей морей. Общая площадь игровой зоны составила 650 квадратных метров. В южной части парка среди деревьев расположилась площадка размером более 1200 кв.м. Здесь появились разнообразные качалки на пружинках с изображениями животных. Разноплановые игровые комплексы, где можно не только просто полазить, но и скатиться с горки преодолевая перед этим препятствия. Помимо этого, здесь можно потренировать навыки альпинизма. Кроме того, здесь появились качели и батуты. Рядом организована парковка для велосипедов и самокатов. Все игровое оборудование, которое установлено в игровых зонах согласовано и обговорено с жителями.

И взрослые, и дети могут подобрать себе занятие по вкусу.

На здоровье

Не забыли при реконструкции парка и о любителях здорового образа жизни, спортивных тренажеров и подвижных игр. Подобрать себе занятие по вкусу смогут и взрослые, и дети, ведь перечень доступных в парке занятий получился весьма солидным.

Люди в возрасте могут просто совершать неторопливый моцион по парковым дорожкам. Им больше не будут мешать поклонники оздоровительного бега трусцой – для них выделен почти километровый трек . А любители экстремальных видов спорта могут воспользоваться скейт-парком и памп-треком, доехать до которых можно по велодорожке.

При реконструкции парка учитывались пожелания местных жителей.

Завершают перечень спортивных объектов обновленное поле для регби, несколько десятков установленных в парке тренажеров для воркаута и многофункциональная игровая площадка. Кстати, возле поля для регби нашлось место столам для пин-понга – этот вид массового спорта не теряет своей актуальности уже не первое десятилетие.

Стильно, экологично, современно

Специалисты Департамента капитального ремонта города Москвы проделали большую работу для того, чтобы разнообразная инфраструктцра Детского Черкизовского парка стала единым комплексом. До начала работ на территории парка располагались беседки разных форм и видов. Теперь шесть новых деревянных резных беседок ручной работы и узнаваемой шестигранной формы с лавочками внутри как бы визуально связывают пространство парка воедино.

Завершает список работ по Детскому Черкизовскому парку Дворец творчества детей и молодежи «Преображенский». В рамках благоустройства он получил современные окна и двери, кровлю и фасад. Так же отреставрировали амфитеатр, который служит площадкой для районных праздников и вмещает более 850 человек.