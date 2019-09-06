Кому срочно нужно сделать МРТ

Медики словно мантру повторяют, мол, чем раньше к нам придете со своими болячками, тем проще поправить здоровье. Москвичи рванули на бесплатную диспансеризацию в парках, обследования по акции в поликлиниках и центрах госуслуг. Причем многие пациенты чаще стали требовать от своих терапевтов КТ и МРТ, как говорится, для профилактики. Казалось бы, проблем нет. Этой техники в районных клиниках и больницах уже сейчас немало, а скоро станет еще больше. Но в исследовании большинству отказывают.

С помощью заведующего отделением лучевой диагностики городской поликлиники № 220 столичного Департамента здравоохранения Сергея Карпова мы решили разобраться, почему могут отказать, кому и как обязаны сделать КТ и МРТ бесплатно по полису.

1. Какая разница - КТ или МРТ?

Компьютерная (КТ) и магнитно-резонансная (МРТ) томография помогают заглянуть «внутрь» организма и увидеть все изменения в костях, тканях и внутренних органах. Многие часто сравнивают эти процедуры, но они отличаются и дополняют друг от друга:

- КТ - рентгеновское излучение «просвечивает» нужную для исследования область, но волноваться не стоит - пациенту «прилетает» минимальная доза лучей. Все же, по признанию врачей, излучение при КТ немного сильнее, чем при других радиологических обследованиях, но такая диагностика по качеству заметно выше потенциального вреда для организма. На обследование уходит всего 30 минут.

- МРТ - нет рентгеновского излучения. Если нужно, пациента сканируют много раз. На исследование тратится от 20 минут до одного часа, в случае если используется внутривенное контрастирование.

Во время «съемки» КТ и МРТ нельзя двигаться, иначе придется ее делать повторно. При сильном волнении пациента перед процедурой или при клаустрофобии, врач может назначить легкие успокаивающие лекарства.

По правилам на расшифровку результата КТ и МРТ дается не более 24 часов.

2. Почему направление выдают не всем?

Только лечащий врач может сказать, какие исследования действительно необходимы и нужно ли их проходить. Иногда специалисту бывает достаточно провести визуальный осмотр и беседу с пациентом, чтобы назначить лечение. Если для уточнения диагноза нужны дополнительные обследования, их можно пройти в поликлинике или стационаре. При этом:

- МРТ назначают для диагностики:

Патологии головного и спинного мозга;

Суставов, хрящей, сухожилий, связок, менисков;

Злокачественных и доброкачественных новообразований, опухолей различной локализации.

- КТ назначают для диагностики:

Костей скелета;

Органов грудной клетки;

Некоторых заболеваний органов брюшной полости;

Черепно-мозговых травм.

Важно! Пациенту не сделают КТ при беременности, МРТ - если у него есть кардиостимулятор.

3. Что нужно для бесплатного обследования?

Всего два документа - полис ОМС и направление лечащего врача. Если вам не выдают направление, за разъяснениями можно обратиться к главврачу своей поликлиники или больницы.

В кабинете МРТ запрещены ювелирные украшения, часы, зажигалки, монетки, заколки, телефоны, очки и даже банковские карты. Все это лучше оставить дома, в крайнем случае - в сумке. Одежду на процедуру стоит выбрать без фурнитуры, чтобы замки, кнопки, пряжки не помешали исследованию. Электронные приборы, например, мобильник, могут выйти из строя. А все металлические предметы искажают магнитное поле, и результат сканирования может оказаться неверным. Поэтому в МРТ откажут пациентам с установленными кардиостимуляторами, а также инсулиновыми помпами и металлическими имплантатами.

Вживленные металлические элементы могут не только смещаться в теле, но и нагреваться. Исключение - немагнитные сплавы, например, титановые. С ними МРТ абсолютно безопасно. Но все же лучше принести справку от лечащего врача или выписку из стационара, что именно эти протезы и имплантаты не противопоказаны для МРТ. Кстати, сейчас большинство протезов и имплантатов - магнитосовместимые.

4. Можно ли получить результат по электронной почте?

С августа результаты КТ и МРТ начали приходить москвичам на электронную почту. Данные со всех поликлиник поступают в Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС). А лечащие врачи могут консультироваться с коллегами онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться на портале мэра Москвы mos.ru, то есть указать номер мобильного телефона и адрес электронной почты, а также номер СНИЛС для подтверждения учетной записи. Потом зайти в раздел «Услуги» и подраздел «Здоровье» и оформить подписку.

После визита к врачу на «электронку» придет письмо. В нем будет протокол исследования, а также ссылка для скачивания снимка вместе с программой для просмотра изображения (работает только на ОС Windows).

КСТАТИ

Флюорография на пленке - это прошлый век!

В ближайшие два года в Москве по новому стандарту лучевой диагностики:

- во взрослых поликлиниках поставят рентгеновские аппараты во всех филиалах, где для этого есть технические возможности;

- обновят оборудование лучевой диагностики в больницах и поликлиниках, заменив морально и физически устаревшую технику на современную. В первую очередь избавятся от аналоговых приборов, то есть выдающих снимки на пленке. Для этого закупят 487 единиц цифрового оборудования, в том числе 30 КТ, 31 МРТ, 108 маммографов, 299 рентгеновских аппаратов;

- завершат цифровизацию лучевой службы. Всю диагностическую технику будут подключать к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС). В столице в «облаке» ЕРИС станут хранить все медицинские изображения, сделанные в московских больницах и поликлиниках. Система сможет работать с помощью электронного анализа медицинских изображений («компьютерного зрения»), действующих на основе технологий искусственного интеллекта;

- откроется единый центр экспертной оценки (референс-центр).

ЦИФРЫ

Ежегодно врачи в Москве проводят 26 миллионов различных исследований, в том числе 1,2 миллиона КТ и около 360 тысяч МРТ. По сравнению с 2010 годом таких процедур стало больше в 4 - 5 раз.