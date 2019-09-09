Хотят разбогатеть, но нет идей: Каждый четвертый мечтает стать предпринимателем

Как россияне относятся к предпринимательству? Чтобы ответить на этот вопрос, Google привлек компанию Ipsos, которая опросила 3000 человек трудоспособного возраста.

В первую очередь исследователи выясняли мотивацию. Как оказалось, люди настолько боятся всю жизнь прозябать на неинтересной работе «на дядю», что готовы рискнуть вложенными в свое дело деньгами. Но переработки ради своего же бизнеса их тоже беспокоят.

Участники опроса определили, что важнее: идеи или капитал. Тех, кто на первое место ставит самобытный замысел в бизнесе, оказалось больше.

На вопрос, хотят ли респонденты открыть собственное дело, 25% ответили «да». Впрочем, лишь 17% уверены, что обладают необходимыми для этого способностями.

Каждый пятый уже начал вкладывать средства и время в свой бизнес.

Исследователи постарались выяснить, что люди заявляют, и как реально оценивают свои шансы стать предпринимателем. Для этого была возможность выбрать между «хочу» и «могу» быть бизнесменом.

Говоря об основных мотивах открытия своего предприятия, россияне декларировали возможность разбогатеть — 37%, а также занятие любимым делом — 20%.

Однако в глубинном понимании открытие бизнеса для респондентов это в первую очередь самореализация — так ответили 40% опрошенных. 15% хотят вырваться их рутины, 14% - расти профессионально.

Из тех, кто уже занят предпринимательством, 16% открыли свое дело из-за финансовых проблем, 11% - из-за неимения другой работы, 10% имели бизнес-идеи, еще 7% вдохновились историями успеха других.

Но больше всего россиян считают, что главным спусковым крючком в открытии своего дела является наличие бизнес-идей — 59%. Хотя и не хотят в этом признаваться.

Четверть опрошенных не представляют, как начать бизнес без стартового капитала. Страх потерять вложенные деньги мешает стать предпринимателями 21% исследуемых. 12% страшит нестабильность в экономике страны. Больше всего боятся, что придется глобально перерабатывать- 30%, а 27% попросту бояться сделать первый шаг на этом пути.

Чтобы знать, как делать бизнес, неплохо было бы пройти обучение. Половина из опрошенных с этим согласна и даже интересуется специальным краткосрочными курсами онлайн и оффлайн программ.

Людям нравятся короткие видеолекции, который можно посмотреть в любое время в интернете (19% опрошенных). Личное наставничество ценится больше — тренер нужен 23% респондентов. 9% хотят учиться, чтобы найти идею для бизнеса, а также источники финансирования. И еще 8% пытаются вместе с учителями разобраться с вопросами регистрации фирм и налогов. Есть образовательная программа, которую используют довольно часто - «Бизнес класс» от Сбербанка и Google. Она помогла 600 тысячам будущих бизнесменов в России.