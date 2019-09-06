«Заслуженные мошенники России»: гонорары участников нового сезона «Битвы экстрасенсов»

В Москве в разгаре съемки 20-го сезона «Битвы экстрасенсов». На телеэкранах по субботам сейчас показывают звезд разных сезонов этой телепередачи в еще одном шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». В эфире канала их анонсирует сама Ольга Бузова... Запущена тяжелая артиллерия, потому как после серии разоблачений магов и колдунов на ТВ, продюсеры боятся потерять часть аудитории.

Новые колдуны в старых декорациях

Публика в новом сезоне «Битвы экстрасенсов» будет привычная для этой телепередачи: отобрали разные типажи, чтобы удовлетворить запросы разных зрителей. Тут вам и фриковатые мужички с длинными волосами, татуировками и посохами; и фактурные тетушки с птицами-предсказателями; молодые женщины с черными волосами и томными взглядами... Будут играть в магов и чародеев и обычные с виду люди. На кастинг в Москву приезжали участники украинской «битвы» Инесса Алиева (Наргиз Ханум) и Владимир Мелюхин (он же актер в различных телешоу), было много иностранцев (маги из Италии и Латвии, певец из Америки)...

Кастинг 20-го сезона "Битвы экстрасенсов". Фото: официальная группа "БЭ" "ВКонтакте"

Одной из участниц юбилейного сезона «Битвы экстрасенсов» станет Вилма Генрих, которая пару месяцев назад на этом же канале победила в шоу «Школа экстрасенсов». Вилма уже активно пользуется полученной популярностью - ведет приемы за деньги: обещает «снятие мышечных блоков, погружение в телесный транс для получения информации, убирание негативного опыта из тела и т.п. У Вилмы Генрих стоимость онлайн консультации 10 тыс.руб., а личного приема - 20 тыс.руб. У ее более звездных коллег - финалистов и победителей «Битвы экстрасенсов» гонорары от 30 до 50 тыс.руб. за прием.

«За съемки в «Битве экстрасенсов» участникам не положен гонорар. Продюсеры оплачивают транспортные расходы и гостиницу приезжим. Заселяют народ на время съемок обычно в гостиницу «Турист» в номера стоимостью в среднем 3 или 3,5 тысячи рублей в сутки», - рассказывает нам участник «Битвы экстрасенсов».

Это и понятно - участники получают бесплатную рекламу на федеральном канале: ведь согласно сюжету телепередачи они творят чудеса (видят прошлое и предсказывают будущее, дают советы и находят решения в безвыходных ситуациях)... Какая-то часть телезрителей продолжает верить всему, что показывают на ТВ. Они-то после эфиров и записываются на приемы к участникам мистических телешоу.

Участница нового сезона Вилма Генрих уже начала зарабатывать. Фото Афиши - социальные сети

Несмотря на то, что за последний год «Битву экстрасенсов» разоблачали и на ТВ, и в интернете и в печатных СМИ: правила и конкурсы останутся прежними. А мечта, о которой «КП» рассказал Михаил Лидин (известный борец с лженаукой) похоже так и не сбудется: «Телешоу способствуют тому, что зрители будут и дальше обращаться в эзотерические центры, к целителям, магам, участвовать в бесполезных или даже опасных для психики тренингах, отдавая деньги мошенникам. Поэтому нужна пометка на экране о том, что все происходящее в таких программах - художественный вымысел».

Хотя в этот раз продюсеры оправдывались. Правда делали это своеобразно. К примеру, намекнули в одном из объявлений, что к ним в «Битву экстрасенсов» пытаются попасть даже «через депутатов» - правда не уточнили каких: может тоже мистических...

Вот одно из объявлений, размещенных на официальных ресурсах телепередачи: «Господи, как же нам надоели экстрасенсы, которые верят вранью жёлтой прессы, что за участие в нашем проекте нужно платить. Они предлагают нам взятки; от них звонят «большие» люди c просьбами «встретиться обсудить условия участия»; какие-то депутаты, продюсеры, бизнесмены предлагают нам вагоны денег, чтоб мы взяли их знакомого экстрасенса. Вы не представляете, как нам это осточертело. Отстаньте от нас с вашими миллионами, мы не берем никакие деньги! Нам нужны сильные экстрасенсы! Если вы реально круты, то приходите, участвуйте и побеждайте абсолютно бесплатно и без всяких связей и знакомств!»

В Москве в разгаре съемки 20-го сезона «Битвы экстрасенсов». Фото: официальная группа "БЭ" "ВКонтакте"

О, Марат!

Ведущий Марат Башаров и его соведущие (Вера Сотникова и братья Сафроновы) в юбилейном сезоне остаются на своих местах.

- Я подписал новый контракт с «Битвой экстрасенсов». Смотрите наш 20-й сезон 21 сентября, - рассказал «КП» Марат Башаров.

Даже в официальной группе телепередачи «ВКонтакте» теперь прописались скептики, которые общаются с фанатами шоу подобными аргументами и фразами: «Почему до сих пор не прикроют эту лавочку? Жаль несчастных людей, которые от безысходности верят этим клоунам!» «Заслуженные мошенники России». «При этом я думаю, что существуют настоящие колдуны и экстрасенсы, но их очень мало и по телевизору они точно не пиарятся».

Но все же фанатов у мистических шоу миллионы, так как они обеспечивают стабильные рейтинги подобным проектам. Вот и 7 сентября теперь уже на НТВ звезды «Битвы экстрасенсов» Мехди, Николь Кузнецова, Аида Грифаль, Татьяна Ларина, Фатима Хадуева, Григорий Кузнецов примут участие в новом шоу «Последние 24 часа». В проекте расскажут о расследованиях преступлений, которые зашли в тупик. Вот отрывок из анонса: «У отчаявшихся людей остаётся только один шанс узнать правду, и в этом им помогут восемь лучших экстрасенсов страны. Они поминутно восстановят последние сутки жизни жертвы, и телезрители узнают, что именно произошло в тот роковой день...»

Михаил Лидин ведет YouTube канал, где в своих расследованиях разоблачает телешоу об экстрасенсах

Напоминаем для доверчивых телезрителей, как часто строится сюжет в мистических шоу, где «расследование ведут экстрасенсы». Автор документального проекта «Идущие к черту» журналист Борис Соболев разоблачал подобные расследования и объяснил принцип их работы «Комсомольской правде»: "Происходит это так - наивные люди заваливают редакции оккультных шоу письмами с просьбами о помощи. Затем на место происшествия выезжает редакторская группа, которая проводит «разведку»: опрашивает соседей, друзей детства, родственников, покупают медицинские карты, идут к участковому и уговаривают показать материалы уголовного дела, мониторят соцсети. А потом составляется досье, которое дают для заучивания актеру, изображающему в кадре «экстрасенса». На самом деле экстрасенсов нет! Это ряженые, актеры погорелого театра. Затем этот «экстрасенс» приходит в семью и выдает подробности: «Вижу, как вашего сына волокли вдоль дороги...». Мать за сердце, у отца — давление. «Кстати! - продолжает «экстрасенс». - А ведь сын в два года болел ветрянкой (информация из медкарты)». Тут родители и вовсе в обморок. «Это знали только мы». Так в эфире создается полная иллюзия реальности существования паранормальных способностей.... Происходит двойной плевок в душу, когда с людей сходит морок. И они понимают, как их облапошили. Что это все постановочное действо. Мало того, что горе в семье, так еще и душу выпотрошили на камеру. Мы же приезжали потом в эти семьи - они на всех журналистов теперь смотрят, как на врагов".