2019-09-06T21:31:20+03:00
Наука

Крестному отцу глубоководных «Миров» исполнился 81 год

«Комсомолка» поздравила знаменитого ученого с днем рождения
Ярослав КОРОБАТОВ
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Анатолий Сагалевич со своим «Миром» участвовал даже в фильме «Титаник»: затонувший лайнер снимали именно с российских глубоководных аппаратов. Фото: Лев ФЕДОСЕЕВ/ТАССАнатолий Сагалевич со своим «Миром» участвовал даже в фильме «Титаник»: затонувший лайнер снимали именно с российских глубоководных аппаратов. Фото: Лев ФЕДОСЕЕВ/ТАСС
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Мы позвонили Герою России и руководителю лаборатории научной эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов Института океанографии Анатолию Сагалевичу, чтобы передать ему поздравления от имени читателей и коллектива «Комсомолки».

- Спасибо за поздравления, но о новых проектах мне пока рассказать нечего, - развел руками Анатолий Михайлович. - «Миры» сейчас хранятся на берегу. Последний раз они погружались на глубину в 2011 году. Они до сих пор остаются лучшими в мире глубоководными обитаемыми аппаратами, но, к сожалению, оказались не у дел. Мы лишились судна-носителя «Академик Келдыш», который безуспешно пытаются переделать в туристический лайнер. А без него «Миры» исследовательской деятельностью заниматься не могут - летать они еще не научились. Но я без дела не остался, сейчас работаю с китайцами, мы с ними строим обитаемый аппарат, способный опускаться на глубину 11 тысяч метров («Миры» рассчитаны на погружения до 6,5 км). Готовлю к изданию книгу своих стихов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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