Мандала Пугачевой и булавка Бузовой: Какими амулетами и талисманами знаменитости пытаются оградить себя от неудач

Никогда такого не было и вот опять: звезд захлестнула мода на вещицы с сакральным смыслом. Не носить загадочных кулонов, колечек, браслетов уже считается дурным тоном. Впрочем, не только украшения защищают звезд от сглаза и порчи.

Шнуров: талисман из трех букв

Самый популярный матерщинник страны Сергей Шнуров всегда уверял, что не боится ни бога, ни черта, а единственный и самый надежный талисман находится у него между ног.

- Я его постоянно ношу с собой, и он меня еще ни разу не подводил! - кичился Шнуров несколько лет назад.

Но в прошлом году амулет у лидера «Ленинграда» все-таки появился. Друг артиста журналист Александр Невзоров вручил ему медиатор-талисман на цепочке. С одной стороны на нем изображен череп, а с другой - то самое слово из трех букв, являющееся ключевым в творчестве Сергея. А кроме того, Невзоров «канонизировал» Шнура, вручив ему корочку «святого» несуществующей Нижегородской Церкви Летающего Макаронного Монстра.

В прошлом году у лидера «Ленинграда» все-таки появился амулет. Александр Невзоров вручил ему медиатор-талисман на цепочке. Фото: Анна САДОВНИКОВА, instagram.com

- Я - в элите! - обрадовался музыкант. - Теперь в экстренных ситуациях могу смело заявлять: «Я святой!»

Хилькевич: Русь изначальная

Красавицу блондинку Анну Хилькевич оберегает не новомодный амулет, а вещь, проверенная веками. Шаркунок - маленькую коробочку из бересты на красной шерстяной нитке, внутри которой находятся высушенные яблочные косточки, Анне на 18-летие подарила мама. А первые такие погремушки появились еще в Древней Руси.

Красавицу блондинку Анну Хилькевич оберегает не новомодный амулет, а вещь, проверенная веками. Фото: instagram.com/annakhilkevich

- Чтобы талисман работал, его нужно потрясти, - рассказывает звезда сериала «Универ». - Раньше такие коробочки охраняли детей от злых духов, а я верю в некую высшую силу, которая дает мне энергию. Поэтому всегда ношу талисман с собой в сумке, но на людях его не демонстрирую. Мой шаркунок - на счастье. Есть еще шаркунки на любовь и на деньги. Я схитрила, когда выбирала: потому что если будет счастье, тогда появятся и любовь, и деньги.

Нагиев: безболезненно и гигиенично

Секс-символ больших и малых экранов уверяет, что татуировки, цепочки и браслеты, которые он так любит носить, - не просто часть имиджа.

- Я далек от того, чтобы рисовать на себе львов, котиков или мотоциклы, - говорит Дмитрий Нагиев. - Каждая тату несет для меня глубокий смысл. В основном это надписи или культовые знаки (на левом предплечье актера выбито Te Amo Es Mecum, то есть «Люблю тебя, это истина», а на левом бицепсе - крест. - Ред.). Считаю их своими оберегами.

Дмитрия Нагиев уверяет, что татуировки, цепочки и браслеты, которые он так любит носить, - не просто часть имиджа. Фото: instagram.com/nagiev.universal

А зародилась эта нагиевская мода 30 лет назад, в студенческие годы. Однажды молодой студент Ленинградского института театра, музыки и кинематографии пошел в булочную за хлебом и встретил в подземном переходе предприимчивую бабулю.

- Она сидела, а рядом была прикреплена картонка с надписью: «Прокалываю уши. Безопасно, безболезненно и гигиенично», - вспоминает Дмитрий. - Меня это почему-то убедило. Я присел, бабка послюнявила иголку, протерла ее ваткой и воткнула мне в ухо. С тех пор сережка стала моим талисманом. И до сих пор люблю все эти побрякушки, купленные где-нибудь за копейки, хотя зачастую они висят и только мешают.

Пугачева: мандала от бывшего

Чего только не писали про тягу Аллы Пугачевой к разнообразным оберегам, но на самом деле Примадонна, по ее словам, давно уже относится к подобным вещам спокойно.

- У меня был бабушкин крест - красивый такой, увитый цветочками, необычный, - рассказала она несколько лет назад в интервью «КП». - Я считала его своим амулетом. Если обнаруживала, что его нет, у меня начиналась паника. Но я потеряла его в студии, когда Кристина записывала свою первую песню «Факир». Я подумала, что это знак: теперь этот крест нести не мне, а ей. С тех пор стараюсь не зацикливаться на талисманах.

Два года назад Филипп Киркоров подарил бывшей жене оберег за 9 тысяч евро. Фото: instagram.com/danielpoyel, Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета

Правда, два года назад Филипп Киркоров подарил бывшей жене оберег за 9 тысяч евро. Восточный узор - мандалу невероятной красоты диаметром 61 см для певицы изготовил художник Даниэль Поэль, живущий в Майами. Теперь эта магическая картина, инкрустированная полудрагоценными камнями - аметистом, нефритом, гранатом и другими, украшает гостиную звезды и оберегает ее семейное счастье.

- Эти камни помогают обрести гармонию с собой, а также укрепляют здоровье семьи и помогают в карьере, - уверен автор. - Кроме того, мандала Примадонны говорит, что ее творческий потенциал раскрыт не до конца. Главные свершения еще впереди!

Утяшева: успешный пшик

Первый талисман появился у гимнастки Ляйсан Утяшевой еще в детстве.

- Это были мои первые духи Successful, что переводится как «Успешный», - говорит Ляйсан Утяшева. - Мне было 10 лет, когда на соревнованиях в Швеции девочка Ребекка протянула мне ярко-желтую коробочку и сказала: «Это тебе на удачу». И я так верила! Перед каждым турниром пшикалась этими духами, и на меня посыпались награды. Так было целых шесть лет, пока я случайно не разбила флакончик. Как я рыдала!

Ляйсан еще подростком набила на шее название духов Successful. Фото: Елизавета КЛЕМЕНТЬЕВА/ТАСС

Все последующие травмы и неудачи спортсменка списывала на отсутствие талисмана. Поэтому Ляйсан нашла ловкий выход - еще подростком набила на шее название духов.

- И знаете, подействовало! - уверяет Утяшева. - Тогда, чтобы закрепить успех, я сделала еще три татуировки. Остановилась только потому, что об этом попросила мама…

Бузова: булавка для ведьмы

Кому как не Ольге Бузовой защищать себя от злопыхателей: вездесущую поющую ведущую не критиковал только ленивый. Много лет на Олином запястье красовалась шерстяная красная нить-оберег, привезенная из Израиля. А когда она разорвалась, в жизни хозяйки якобы началась череда проблем и неурядиц.

Теперь у Бузовой новая фишка: серебряная магическая булавка от сглаза. Считается, если она расстегнется, почернеет или потеряется, значит, кто-то сильно желает тебе зла… Если это произойдет, талисман надо закопать в безлюдном месте или выбросить в реку. Правда, сама Оля уверяет, что никакая порча ей не страшна.

Талисман Бузовой - серебряная магическая булавка от сглаза. Фото: instagram.com/buzova86

- Я верю в себя, свою силу и в силу мыслей, на самом деле я - ведьма! - кокетничает ведущая «Дома-2».

ВОПРОС ДНЯ

А у вас есть оберег и примета, которые помогают?

Александр РОЗЕНБАУМ, народный артист России:

- Мои обереги - бультерьеры. Во всех видах. Прежде всего - живой, настоящий. Зовут Багси (не путайте с баксами!). Багси ждет меня сейчас в моем Ленинграде. Если бы можно было ко мне сейчас в больницу, где я пока нахожусь, - он бы обязательно приехал. Но я уже поправляюсь. На следующей неделе договоримся, когда приеду к вам в «Комсомолку».

Екатерина ГАМОВА, чемпионка мира, волейболистка:

- Наверное, цифра 11. Я играла за Россию под этим номером, у меня и телефон заканчивается на 11, и номер машины. И много еще чего...

Карен ШАХНАЗАРОВ, гендиректор «Мосфильма»:

- Когда снимаешь первый кадр нового фильма, надо обязательно при команде «Стоп!» разбить тарелку о штатив камеры. Если это не сделать - фильм не получится. Я вот за свою жизнь - как режиссер и продюсер - разбил 22 тарелки, целый сервиз! Надеюсь, побить еще немало посуды...

А у вас есть оберег и примета, которые помогают?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России:

- Мой самый верный талисман - шкатулка, в которой горсть земли Порт-Артура. В 50-е там служил мой отец, там родился я. Эта земля помогает не раскисать, когда трудно, она волшебная. Вот возьмешь ее, разомнешь...

Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ:

- Оберег для меня - родовая икона, которую я сам собрал. Это снимки моих дедов, бабушек, земля Севастополя, где мой отец потерял ногу, но выжил, мамины духи... Все это дает устойчивость в жизни. А где у меня тома Ленина и Сталина? На другой полке, но рядом.

Геннадий ОНИЩЕНКО, экс-главсанврач России, депутат Госдумы:

- Мои приметы, чтобы день сложился - надо приехать на работу к 4-м утра. Но нужно еще одно важное приложение - хорошо соображающая голова.

Амаяк АКОПЯН, иллюзионист, заслуженный артист России:

- Волшебные фраки - их шесть - моего отца, народного артиста СССР Арутюна Акопяна. Но работал я только в одном, где 20 карманов (сам их оборудовал, у отца было меньше), в которые могли уместиться 20 голубей!