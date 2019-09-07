Салют на День города Москвы 2019. Прямая онлайн-трансляция

Москва в эти дни празднует День города. Прямую трансляцию самого красочного шоу двухдневных торжеств - салюта, можно будет увидеть на сайте kp.ru. По традиции в небо запустят 70 тысяч залпов с 33 площадок во всех округах столицы. Зрители смогут насладиться представлением в течение пяти минут.

Профессиональные пиротехники обещают москвичам сюрпризы. Каждый год салют не похож на предыдущий. Что ждет жителей и гостей столицы в 2019 году, можно будет узнать в 21.00 во время прямой онлайн-трансляции салюта на День города Москвы.