Салют на День города Москвы 2019. Прямая онлайн-трансляция
В 21.00 на 30 с лишним площадках начнетс салют на День города Москвы 2019. Смотрите прямую онлайн-трнсляцию на kp.ru
Празднования пройдут в Москве 7 и 8 сентябряФото: Тимур ХАНОВ
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Москва в эти дни празднует День города. Прямую трансляцию самого красочного шоу двухдневных торжеств - салюта, можно будет увидеть на сайте kp.ru. По традиции в небо запустят 70 тысяч залпов с 33 площадок во всех округах столицы. Зрители смогут насладиться представлением в течение пяти минут.
Профессиональные пиротехники обещают москвичам сюрпризы. Каждый год салют не похож на предыдущий. Что ждет жителей и гостей столицы в 2019 году, можно будет узнать в 21.00 во время прямой онлайн-трансляции салюта на День города Москвы.
Салют в честь Дня города Москвы.
ИСТОЧНИК KP.RU