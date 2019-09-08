Шепелев отдает сына Жанны Фриске в школу, где учат только на английском

Шестилетний сын Жанны Фриске Платон пошел в подготовительный класс: отец ребенка, телеведущий Дмитрий Шепелев решил дать мальчику иностранное образование. Дмитрий собирается в следующем году отдать Платона в школу, где преподавание ведется исключительно на английском языке. А в будущем телеведущий мечтает, чтобы его сын поступил в заграничный университет.

Сейчас Платону предстоит нелегкая задача: всего за год мальчик должен выучить английский до такого уровня, чтобы понимать школьные уроки на иностранном. При этом Дмитрий признается, что сейчас уровень языка у его сына нулевой. Поэтому Шепелев отдал сына в подготовительный класс, где интенсивно учат английскому. Платону предстоит действительно сложный год. Об этом Шепелев рассказал в программе «Сегодня вечером» ее ведущим – Максиму Галкину и Юлии Меньшовой.

- Мне бы очень хотелось, чтобы у него был выбор для поступления в любой университет мира. Для этого и нужен иностранный язык. Хороший английский закладывается с этого возраста. Его задача на протяжении года подтянуть язык так, чтобы он смог учиться на нем, - сообщил Шепелев.

К слову, несколько лет назад Дмитрий рассказывал, что нанял Платону темнокожего преподавателя – именно для того, чтобы учить мальчика иностранным языкам. Но, как рассказывало окружение телеведущего, дальше нескольких занятий дело с репетитором тогда не продвинулось.

- Сейчас его ждет много интересного: подготовительный класс, новые дети, новые уроки. У него специфические задачи — пока уровень языка нулевой, - поделился Шепелев с Максимом Галкиным. При этом Дмитрий заверил ведущих программы, что он совсем не строгий родитель.

- Что-то непохоже, что ты мягкий отец. Особенно в сочетании с этой интонацией и очками, - подколол Шепелева Галкин.

dmitryshepelev Лето показалось очень коротким. Но было таким счастливым! Спасибо за каждую минуту тепла и любви.

Помимо занятий английским у Платона есть и другие увлечения: мальчик занимается в нескольких спортивных секциях и учится музыке. По словам Шепелева, у его сына ярко выраженные музыкальные способности, которые он старается развивать.

Телеведущий не раз рассказывал в Инстаграме, что он пытается не баловать Платона, но при этом быть строгим родителем у него не получается. На день рождения он устроил сыну настоящий праздник, который стоил ему немалых денег. Дмитрий организовал для сына рыцарский турнир: в нем бились на мечах рыцари в настоящих латах. Актеров-аниматоров Шепелев специально выписал из Санкт-Петербурга. Кроме того, Дмитрий заказал для средневекового турнира живых лошадей. А потом устроил еще и праздник в детском саду в стиле «Пиратов Карибского моря»: одногруппников Платона развлекали шесть аниматоров в костюмах Джека-Воробья.

- Понятно, после сказанного, сложно поверить, что я стараюсь не избаловать сына. Но это правда, следующую часть года я держу себя в руках, - уверяет молодой отец подписчиков своего Инстаграма. - Правила относительно подарков достаточно простые: существенные подарки, те, о которых мечтает - не чаща раза в месяц. Книги, наклейки, журналы, карточки, раскраски, настольные игры и прочее не крупное не в счет, но по заслугам: в качестве поощрения, например, за победу в футбольном матче или отличную оценку на уроке по фортепиано. И еще одно: если на выходе из магазина игрушек с покупками я слышу: «А когда будут новые подарки?» - незамедлительно предлагаю вернуть купленное. «Наслаждайся этими», - говорю, «все остальное потом». И это работает. А еще я научил говорить «спасибо» даже за незначительный презент. И еще научил ждать - желания сбываются для тех, кто умеет быть терпелив. Поэтому, не считаю, что избаловал сына. А даже если и балую его иногда, то почему бы и нет? Кого же еще - внуков что ли?