Россиянин Даниил Медведев пять часов боролся в финале US Open с великим Надалем, но проиграл

Воскресеным вечером 8 сентября тысячи россиян следили за финалом Открытого чемпионата США по теннису. Многие просидели до утра, хотя в понедельник всем надо на работу.

Впервые с 2000 года в решающем матче у мужчин играл наш! Если 19 лет это был Марат Сафин, то теперь это - 23-летний Даниил Медведев. Битва Медведева с испанцем Надалем длилась пять часов. Но за такой проигрыш Даниил заработал кучу себе болельщиков по всему миру.

Еще два года назад Даня признавался, что не видит смысла в своей дальнейшей карьере, а сегодня же - рубился на равных со второй ракеткой мира. Да так, что Надаль после решающего розыгрыша мяча рухнул на корт от усталости - так его измотал за пять часов этот русский, о котором еще недавно никто не знал вообще ничего.

Матч завершился со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 в пользу испанца. А хронометраж матча поражает - 4 часа и 49 минут спортсмены провели на корте. А когда же завершился матч, то Медведев пожал руку испанцу, который что-то эмоционально жестами показывал Дане, мол, классно сыграл, вообще круто.

- Первое, что бы я хотел сказать после этого потрясающего матча, прекрасная игра, которую показал сегодня Даниил. Он уже 4-й в мире – это потрясающий прогресс. Я хочу поздравить тебя с тем, как ты боролся. Ты был достоин победы, - признался уже после игры Надаль.

Даниил Медведев стал первым с 2005 года русским теннисистом, который вышел в финал турнира Большого шлема. Тогда, 14 лет назад, на Открытом чемпионате Австралии победил Марат Сафин. Он же в 2000 году выиграл Открытый чемпионат США. До этой осени для Медведева высшим результатом был проход в 1/8 финаал Открытого чемпионата Австралии.

Даня стал самым молодым финалистом US Open с 2010 года и уже по ходу этого турнира гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP по итогам сезона. С 10 по 17 ноября в Лондоне сыграют восемь лучших теннисистов мирового рейтинга по итогам сезона.

В новом рейтинге Медведев перейдет уже с пятой на четвертую позицию. И круче россиянина в мировом теннисе будут только иконы - Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Но за Медведевым главное преимущество. Федереру - 38, Джоковичу - 32, Надалю - 33. А нашему Даниилу всего 23. За ним - будущее мирового тенниса.