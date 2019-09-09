2019-09-09T14:33:08+03:00
Спорт

Марат Сафин рассказал как помогал Медведеву комментариями к матчу

Легендарный российский теннисист в интервью «КП» рассказал о своем комментаторском дебюте
Георгий ШАКОВ
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Немного опыта Медведеву не хватилоНемного опыта Медведеву не хватилоФото: REUTERS
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Большой теннис неожиданно вернулся на Первый канал с финалом Открытого чемпионата США. Испанец Рафаэль Надаль в эмоциональном пятисетовом поединке победил Даниила Медведева. В качестве приглашенного комментатора на матче отработал экс-чемпион US Open Марат Сафин. Его комментарий в интернете получил одобрительные отклики, равнодушных в любом случае не было.

- Марат, во-первых, какие эмоции от финала, расстроились из-за результата? Во-вторых, как оцените свой комментаторский дебют на высоком уровне?

- Конечно, немного опыта Дане не хватило. Тут финал, Надаль — все наложилось. Немного упустил соперника, не дожал, когда нужно. Я считаю, несмотря на поражение, прекрасно сыграл. С 0:2 по сетам отыгрался, Надаль уже висел на волоске.

А по поводу меня… Не сказал бы, что это какой-то дебют. Просто попросили прокомментировать. Думаю, что наш народ понял, что я душевно, без всякой злости комментировал. Надеюсь, что больше позитива доставил, чем негатива.

Марат Сафин рассказал как помогал Медведеву комментариями к матчу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Марат Сафин рассказал как помогал Медведеву комментариями к матчуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Хотели бы продолжить в роли комментатора?

- Все же я не являюсь профессиональным комментатором. Если профессионально к этому подходить, то нужно серьезнее работать. Комментатором в будущем на постоянной основе я себя не вижу. Так это немного кустарно с моей стороны было вчера.

- Часто говорят, кто комментирует больше игроков устает…

- Конечно! Комментировать достаточно сложно. Нужно постоянно быть объективным, наблюдая матч. Когда играет соотечественник, то всегда хочется, чтобы он выиграл. Стараешься, но всеми правдами и неправдами душа все равно желает победы россиянину. Как можно за нашего не болеть? Хочется помочь, подсказать где-то…

Думаю, что мой комментарий был больше со стороны игрока-тренера, нежели профессионального комментатора.

- Отзывы читали в интернете о своей работе?

- Да, друзья скидывали что-то. Конечно, я не ожидал такой реакции. Спасибо всем, кто с юмором отнесся. Согласен, что где-то засорял эфир ненужными вещами, но все же иногда очень хочется подсказать что-то российскому теннисисту, поэтому какие-то вещи не стоило говорить.

В целом, очень интересный опыт для меня, благодарен всем, кто смотрел в прямом эфире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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