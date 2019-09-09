2019-09-09T15:15:08+03:00
Звезды

Телеведущая Ирина Муромцева ушла от молодого мужа

Ведущая передачи "Доброе утро" развелась с Максимом Волковым
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ведущая программы "Доброе утро" на Первом канале в начале августа подала заявление о расторжении бракаВедущая программы "Доброе утро" на Первом канале в начале августа подала заявление о расторжении бракаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Ирина Муромцева развелась с мужем Максимом Волковым после шести лет брака. Ведущая программы "Доброе утро" о причинах расставания не распространяется. У супругов подрастает дочь Александра.

Ведущая программы "Доброе утро" на Первом канале в начале августа подала заявление о расторжении брака. Ирине Муромцевой и Максиму Волкову дали месяц на размышление. "Но, все обсудив, они решили поставить в отношениях финальную точку", - цитирует "СтарХит" знакомых пары.

В браке у 41-летней телеведущей и 35-летнего продюсера в 2013 году родилась дочь Александра. По некоторым данным, у Волкова порой возникало недопонимание с ребенком. Он почему-то считал, что не интересен дочери. Тогда женщина отвечала: "Давай называть вещи своими именами. Не ты ей, а она тебе".

ira_muromtsevaira_muromtseva
Ирина Муромцева развелась со вторым мужем
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Муромцева также жаловалась, что она и муж стали реже уделять друг другу время. По словам Ирины, у них много работы, и, как правило, они общаются по телефону. Максим Волков - театральный и музыкальный продюсер. Он долгое время занимался организацией музыкальных фестивалей и много времени уделял продюсированию литературных и театральных постановок.

Напомним, Ирина Муромцева была дважды замужем. Первым супргом телезвезды был предприниматель, имя которого она не называет. По ее словам, мужчина поддерживает общение со старшей дочерью Любы. Девушке 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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