Государственные лотереи возвращаются в парки. Кто из посетителей станет миллионером?

В День города в одном из популярных столичных парков — «Сокольниках» — крупнейший распространитель государственных лотерей в России «Столото» предложил посетителям увлекательный формат досуга. На территории яркой бренд-зоны «Столото» можно было интересно провести время, а также испытать свою удачу в лотереях. Москвичи оценили такую активность: за два дня площадку посетили более 25 тысяч человек.

Жители и гости столицы особенно любят отдыхать в парках. При этом зеленые зоны активно конкурируют и с торговыми центрами, и другими развлекательными площадками. Парки стараются максимально разнообразить инфраструктуру для отдыха и с каждым годом увеличивают список развлечений. Одна из таких форм досуга — лотерея.

Фото предоставлено «Столото».

— Мы разработали специальное многофункциональное пространство для Дня города. Здесь акцент не на продажах, а на приятном времяпрепровождении. Мы постарались сделать досуг комфортным, — рассказывает директор по продажам «Столото» Роман Роменский. — Во многих парках благоустроенная инфраструктура, но наполнение везде одинаковое. Именно государственные лотереи готовы стать новой струей в парковых развлечениях.

Стоит отметить, что парки — это традиционное место для распространения лотерей. Еще недавно, в советское время, именно здесь участники приобретали билеты.

— Мы с представителями «Столото» смотрели старые фотографии и среди них был лотерейный киоск, который находился в парке «Сокольники». То есть это вековая традиция, это история. Надеюсь, все сложится так, что в скором времени лотереи снова появятся в парках, и любой сможет купить здесь билет и получить шанс выиграть, — говорит директор парка «Сокольники» и председатель совета Ассоциации по развитию парков и городских программ Андрей Лапшин.

Директор по продажам «Столото» Роман Роменский и директор парка «Сокольники» и председатель совета Ассоциации по развитию парков и городских программ Андрей Лапшин. Автор фото: Марина ЗАХАРОВА

В установленной бренд-зоне посетители не только проверили свое везение, но и весело провели время. Так как по закону участвовать в лотереях могут только совершеннолетние, для детей организовали ряд активностей, что бы они не скучали, пока родители покупали билеты. Здесь можно было сделать смешные серии фотографий в фото-будках, соревноваться в гонках мультипликационных героев, попасть в виртуальную реальность, а также просто отдохнуть на пуфиках и зарядить свой гаджет.

— Участие в лотереях — это такое же развлечение, как катание на аттракционах, гироскутерах и других модных средствах передвижения. Наша цель не только познакомить с лотереями, но и дать людям возможность очень круто провести время, — добавляет директор по продажам «Столото» Роман Роменский.

Представители «Столото» отметили, что наибольшей популярностью на парковой площадке пользовались моментальные лотереи, ведь результат по ним можно узнать здесь и сейчас. Но втором месте — всенародно любимое «Русское лото», которое в этом году отмечает 25-летие. Также посетителям понравилось принимать участие в «Гослото «7 из 49».

Пока лотереи возвращаются в парки только по праздникам. Но нет никаких сомнений, что скоро этот вид досуга будет прочно ассоциироваться с отдыхом в зеленых зонах.