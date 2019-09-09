2019-09-09T16:42:16+03:00
Общество

Аномалии погоды: Сентябрь 2019 в Москве может оказаться теплее июля

Календарное лето незаметно перешло в бабье. И прогнозы синоптики на неделю оптимистичны
Юлия СМИРНОВА
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Так или иначе, на этой неделе наслаждаемся аномальным для сентября тепломТак или иначе, на этой неделе наслаждаемся аномальным для сентября тепломФото: Евгения ГУСЕВА
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В такую погоду, как сейчас, вовсе не хочется ругать глобальное потепление, да и бороться с ним тоже. Ну красота жа! На календаре вторая неделя сентября, а на улице +27 градусов, солнце светит. Мало того - розы расцветают свежими бутонами, а на деревьях, словно весной, набухают молодые листочки! Не иначе растения чувствуют, что холодов в ближайшее время не предвидится.

Синоптики подтверждают: летняя погода не уйдет из столицы как минимум до конца недели. А может и дольше. Сейчас, кстати, температура в Москве на 6 - 7 градусов выше климатической нормы. А средняя с начала осени - на 4,8 градуса.

Во вторник, среду и четверг (10 - 12 сентября) Гидрометцентр России обещает абсолютно июльские +25...+26 градусов, ясное небо, солнце и никаких намеков на дождь.

В пятницу, 13 сентября, +24 градуса, переменная облачность, местами возможны небольшие дожди.

В субботу и воскресенье, 14 - 15 сентября, станет прохладнее, +19...+20 градусов, не исключен кратковременный дождь. Но на осень все равно не очень-то похоже.

Самое интересное - а что ж будет дальше? Прогнозы на долгий срок штука не особо надежная. И все ж, по расчетам компьютерных моделей, у нас два варианта. Начну с приятного. После 16 сентября похолодает до +10...+15 градусов, с небольшими дождями. А после 22 сентября Москву согреет вторая волна бабьего лета, с 22-градусным теплом. При другом раскладе, в конце сентября у осени хватит сил лишь на +17 градусов.

Так или иначе, на этой неделе наслаждаемся аномальным для сентября теплом. Метеорологи центра «Фобос» не исключают, что сентябрь-2019 может удивить и вовсе невиданным рекордом: оказаться теплее, чем июль! Июль минувшим летом, как вы помните, не задался. Москвичи мокли и мерзли, средняя температура макушки лета всего +16,8 градуса, на 2,4 градуса ниже, чем положено по климатическим нормам. А средняя температура с начала сентября — около +18 градусов. Конечно, еще почти три недели впереди, но кто знает — меняющийся климат на все способен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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