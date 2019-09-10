Анна Цивилева, глава «Колмар Груп»: «Цены на уголь упали, но это временно»

За последние три года цена на коксующийся уголь упала примерно вдвое. Но правильная стратегия развития помогла одному из крупнейших производителей в стране сохранить маржинальность бизнеса. В ближайших планах - реализация крупных инвестиционных проектов и выход на новые рынки. Об этом в открытой студии «КП» на Восточном экономическом форуме рассказала Анна Цивилева, председатель совета директоров «Колмар Груп».

«СОЗДАЕМ ДЛЯ РАБОТНИКОВ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ»

- На форум представители крупных компаний обычно приезжают для подписания важных соглашений. У вас какая повестка?

- Мы уже подписали несколько соглашений, значимых для нас, определяющих дорожную карту по развитию региона, в котором мы реализуем инвестиционные проекты. Это соглашение с правительством Республики Саха (Якутия) о строительстве инфраструктурных объектов для привлечения наших будущих сотрудников в регион. В ближайшие два года мы планируем увеличить штат наших сотрудников на 4 тысячи человек. Как правило, это молодые люди, которые приезжают с семьями. То есть общий приток составит 10 - 15 тысяч человек.

- И всех этих людей нужно расселить…

- Перед нами очень остро стоит очень задача создать им комфортабельные условия для жизни. Мы приглашаем их в Южную Якутию, где морозы в -50 градусов длятся три месяца и более. Им нужна высокая заработная плата, жилье и хороший социальный пакет. По соглашению мы обязуемся построить объекты капитального жилого строительства, а правительство республики будет строить инфраструктурные и социальные объекты: школы, детские сады, досуговые центры, больницы. Все, что необходимо людям для комфортного проживания.

- Получается частно-государственное партнерство?

- Абсолютно верно. И второе соглашение – по привлечению новых кадров для работы на нашем производстве. Мы подписали трехстороннее соглашение между Дальневосточным федеральным университетом и Агентством по развитию человеческого капитала, что будем вместе разрабатывать программы по привлечению студентов для работы на наших производствах. Нам нужны выпускники горных факультетов, инженеры. Мы закупаем высокотехнологичное оборудование, на котором нужно работать, которым нужно уметь управлять. В прошлом году у нас прошли практику более 2000 студентов. Они могли познакомиться с работой, с особенностями производства. И в будущем гарантированно иметь свое рабочее место.

- Многие остались?

- Мы только начали это сотрудничество. Планируем за два года подготовить себе нужные кадры. Но мы уже работаем с колледжами. И приблизительно 40% выпускников приходят к нам на производство.

- Какая средняя зарплата у ваших сотрудников?

- Мы постоянно пересматриваем зарплаты. Если еще год назад это было 83 тысячи, то теперь это 92,5 тысячи рублей. Хотя есть отличия между открытыми горными работами и подземными. Шахтеры получают больше. Их зарплата зависит от проходки.

«ВСЕГО НЕДЕЛЯ - И НАШ УГОЛЬ У КОНЕЧНЫХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ»

- Вы занимаетесь углем. Это один из главных мировых сырьевых ресурсов. Какие перспективы у этого рынка?

- Сразу оговорюсь, мы занимаемся именно коксующимся углем, который используется в металлургической отрасли для производства стали. Этот рынок сейчас крайне перспективен. По некоторым прогнозам, в странах АТР рост производства увеличится на 1,4% в ближайший год. По своему логистическому расположению мы находимся относительно близко к портам Дальнего Востока. По железной дороге наш концентрат везем пять дней, еще три дня – по морю. То есть, в течение 7 - 10 дней наш уголь оказывается у конечных грузополучателей.

- По мировым меркам это быстро?

- Это очень быстро. Мы интересны тем, что можем отправлять как большие, так и малые партии. А это очень интересно небольшим производителям стали, коксохимическим заводам. Возможность быть гибкими делает российский рынок привлекательным.

- Вы поставляете уголь только на мировой рынок?

- И на внутренний рынок тоже. Соотношение приблизительно 30 на 70 процентов. То есть треть продаем внутри страны, остальное экспортируем.

«ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО - ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО НАШЕГО УГЛЯ»

- Цены на уголь в последнее время упали. Почему?

- Падение существенное. В конце 2016 года цена на коксующийся уголь была максимальной – 300 долларов за тонну. В начале лета она составляла 200 долларов за тонну. И за это время упала еще на 25%. Это связано с тем, что китайские металлурги исчерпали импортные квоты за первое полугодие, поэтому приостановили закупку угля извне. На индийском рынке немного снизилось производство автомобилестроения. В то же время японский и южнокорейский рынки стабильны. Поэтому мы чувствуем себя защищенными.

- Какие перспективы?

- Мы прогнозируем, что это временное падение. И цены опять поднимутся. Волатильность всегда была. В перспективе мы видим растущий рынок, потому что производство стали будет наращиваться.

- Как выживаете в нынешних условиях?

- Все зависит от множества факторов. Например, очень много съедают логистические затраты. Поэтому один из наших инвестиционных проектов – строительство собственного порта. Первую очередь терминала мы открываем меньше чем через год, в первом квартале 2020 года. Это глубоководный порт с возможностью захода крупнотоннажных судов и мощностью перевалки 24 млн тонн угля в год. Это даст нам возможность выхода на дальние рынки. Например, такие как Индия.

- За счет чего удается конкурировать на мировом рынке?

- Во-первых, это высокое качество нашего угля. Несмотря на кризис 2014 года мы начали инвестировать в строительство шахт и обогатительных фабрик. Это дало возможность получать на выходе высококлассный концентрат с максимальной добавленной стоимостью. Маржинальный запас дает возможность переживать падение цен и оставаться в плюсе. Наша стратегия развития - мы должны на российском рынке производить максимально готовые продукты. Во-вторых, страны АТР нацелены на диверсификацию поставок угля из Австралии и США. Потому что зависимость от их сырья составляет у некоторых стран до 70%. И это очень рискованно. На Россию смотрят как на возможного потенциального поставщика, особенно в силу политических разногласий между Китаем и США. Это дает возможность занять эту нишу, зарекомендовать себя добропорядочным контрактером, партнером на долгие годы.

- Кстати, Индия в этот раз – основная страна-партнер ВЭФ. Как с ними идут переговоры?

- Заинтересованность у них очень большая. У нас были встречи в Мумбаи и Москве с крупнейшими индийскими металлургическими компаниями. Они готовы осваивать угольные рынки сами, инвестировать в Дальний Восток, чтобы добывать здесь уголь, войти в крупный проект и гарантировать определенный объем угля для своих производств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/731086" frameborder="0"></iframe> Анна Цивилева на ВЭФ 2019.

«МАС-РЕСТЛИНГ - ЭТО КРАСОЧНЫЙ ВИД СПОРТА»

- Национальный якутский вид спорта мас-рестлинг не первый год входит в спортивную программу ВЭФ. Что это такое?

- В рамках ВЭФ мы каждый год проводим чемпионаты мира. На этот раз приехали 16 стран. Это очень необычный вид спорта. Силовой. Два спортсмена, упираясь ногами, перетягивают палку на свою сторону. Причем это не просто статическое напряжение, где задействованы все группы мышц, это еще и возможность обхитрить своего соперника. Тяжелый, но очень азартный, красочный вид спорта. Он всегда собирает много зрителей. Причем вызвал настолько большой интерес на международной арене, что даже Арнольд Шварценеггер стал одним из участников соревнований.

- Вы сами пробовали?

- Нет, не пробовала. Но женщины сейчас тоже приобщились. И смотреть на соревнования женщин даже интересней. Потому что они очень упорные. Если у мужчин схватка длится несколько секунд, то женщины могут до минуты держать эту палку, не уступая друг другу. Ну а для нас, как компании, интересно поддерживать национальную культуру того народа, где мы развиваем бизнес. Южная Якутия – самобытный край, со своими традициями и историей.