Глава Роскачества Максим Протасов: «Мы уважаем маркетинговые ходы, но они не должны становиться уловками»

Не все производители одинаково честны перед клиентами. Конфликт интересов у продавцов и покупателей налицо. Первым нужно меньше потратить и подороже сбыть товар, а вторые хотят купить качественную вещь за адекватные деньги. Как определить, какую продукцию лучше покупать? И зачем нужен мониторинг потребительских предпочтений россиян? Об этом в открытой студии «КП» на Восточном экономическом форуме рассказал руководитель Российской системы качества Максим Протасов.

«НАША ЦЕЛЬ - ИЗУЧИТЬ КАТЕГОРИЮ ДЕТАЛЬНО»

- Максим Александрович, сколько наименований продукции вы уже проверили, и какие результаты?

- За время работы мы исследовали около 120 категорий. К некоторым возвращались несколько раз. Правительство утверждает нам 52 категории в год.

- По числу недель?

- Совершенно верно. Каждую неделю исследуем новую категорию. Само исследование занимает несколько месяцев, но каждую неделю начинаем и завершаем по одному исследованию.

- В чем оно заключается?

- Наша цель – изучить категорию детально. Например, все молоко или весь кефир, или школьную форму, или смартфоны. Это глубокое системное исследование по всему возможному набору показателей, со всеми возможными методиками. Каждую неделю рассказываем потребителям правду об этих товарах, даем им точные рекомендации, на что обращать внимание при покупке, какие бренды их обманывают, а какие, наоборот, соответствуют опережающему качеству.

- Что происходит по результатам?

- Первое - мы создаем рейтинг продукции. На него уже ориентируется много граждан при принятии решения о покупке. Аналогичные рейтинги составляют такие же национальные институты качества более чем в 50 странах мира. Подобный рейтинг обычно является индикатором. Производители стремятся его увеличить, сделать все, чтобы товар стал более качественным. Это хороший инструмент мотивации. Второе - мы являемся оператором возрожденного «Знака качества». Те товары, которые соответствуют не только заявленному техническому регламенту, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества. Плюс показали свое российское происхождение. Это отличие справедливо дается производителю, который не пошел на компромисс в вопросах качества.

«РЫНОК ДОЛЖЕН СТАТЬ БОЛЕЕ СПРАВЕДЛИВЫМ, А ПОТРЕБИТЕЛЬ - СПОКОЙНЫМ»

- Вы начали делать постоянный мониторинг потребительских предпочтений. Зачем он нужен?

- Роскачество финансируется полностью из средств налогоплательщиков и должно решать потребительские задачи. Мы должны делать так, чтобы рынок становился более справедливым, а потребитель - более спокойным. Для нас чрезвычайно важно определять, что сейчас думает потребитель, чего боится, чего не знает, но хочет подробнее узнать о той товарной категории, которая волнует его больше всего.

- То есть это не списки товаров, которые мы покупаем в магазинах?

- Нет, это исследование потребительских предпочтений. Нам важно понимать, в какую точку бить. А для этого нужно услышать потребителя, понять, что нам лучше сейчас исследовать: батарейки или мобильные телефоны? Плюс мы спрашивали наших граждан, на что они обращают внимание при покупке. Для нас это очень важно, потому что есть такой термин – professional consumer (умный потребитель). Такой класс осведомленных покупателей мы формируем эти четыре года. И видим, насколько наши граждане начинают лучше разбираться в товарах: смотрят на состав, изучают срок годности и т.д.

НАЗВАЛСЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ? ДОКАЖИ!

- На основе этой базы данных, которую вы уже собрали, есть ли какие-то предложения по изменению маркировки? Была раньше хорошая инициатива по тому же сроку годности. Сейчас нет единого стандарта, где он должен быть. Плюс он всегда очень маленький. Тратишь много времени, чтобы его найти…

- Для нас чрезвычайно важно, чтобы этикетка была честной. Если на ней что-то написано, за этим должна быть ответственность производителя. Сейчас этикетка представляет собой подвиг маркетолога – и зеленые листочки, и красивые названия «целебное», «омолаживает на 20 лет», «съешь – и в жизни все изменится». Очень много маркетинговых посланий, которые должны быть подкреплены фактами.

- Иногда это невозможно доказать или опровергнуть…

- Здесь мы идем системно. Если говорить о первом блоке, то для нас очень важно, чтобы продукт, который называется ГОСТированным названием, действительном таковым был. К примеру, в 23% молочного шоколада, который сделан по техническим условиям, которые мы приобретали, не было ни шоколада, ни молока. Потому что в технических условиях, которые производитель написал, было написано, что в их молочном шоколаде могут быть заменители какао-бобов, заменители какао-масла и заменители молочного жира. А продукт может называться, тем не менее, молочным шоколадом. И таких примеров много. Вот это главный блок, и мы сейчас с коллегами работаем над изменением законодательства в части того, что если ты называешь продукт названием, которое говорит что-то покупателю, пожалуйста, производи товар по стандартизированной рецептуре.

- Сейчас появилось очень много продукции, которая претендует на звание фермерской, натуральной, органической и т.д…

- Эти термины до недавнего времени не регулировались в России никак. Термин «органическая продукция» прекрасно продает товар. С 1 января следующего года вступает в силу закон об органическом сельском хозяйстве, органическом земледелии, органической продукции, в соответствии с которым этот термин может наноситься только на продукцию, которая прошла соответствующий порядок сертификации. И так нужно делать шаг за шагом. Мы сейчас инициируем проект, при котором за любое слово, за любой термин производитель должен будет отвечать и подтверждать это документально. Мы уважаем маркетинговые ходы, но они не должны становиться уловками.

«ПРОВЕРИМ ОБУВЬ ДЛЯ БЕГА И ЗЕФИР»

- Кому приготовиться в ближайшем будущем? Кого будете проверять в скором времени?

- Потенциально надо быть готовыми всем производителям. Потому что мы постепенно вместе с потребителями дойдем до каждой товарной категории. Но из того, что я могу анонсировать, мы сейчас запускаем достаточно интересное исследование спортивной обуви для бега. Это сейчас серьезная тенденция, многие занимаются бегом. Для сластен могу сказать, что проведем исследование зефира.

- Я заметил, что категории очень разные – и арбузы, и зефир, и обувь, и телефоны… Как вы все проверяете? Не может же быть таких универсальных специалистов, которые могут, даже используя какую-то утвержденную методологию, разобраться и в том, и в другом, и в третьем.

- Здесь нам в помощь технический комитет, который существует при Росстандарте. В его состав входят более 500 экспертов из различных отраслей. Каждый раз, когда мы выходим на исследование той или иной категории, мы собираем рабочую группу. Например, когда исследовали вино, делали это вместе с Минсельхозом и Минпромторгом, приглашали не только российских специалистов, но и итальянцев, и французов, и испанцев, и латиноамериканцев.

- Эксперты зачастую могут быть ангажированы производителями…

- Модерируют заседание всегда представители нашего департамента исследований, это достаточно глубокие специалисты в разных сферах. Конечно, человек не может знать всего. Но когда сидят 30 человек, они подметят, что если какой-нибудь эксперт начнет лить воду на свою мельницу, а не на отраслевую. И потом мы представляем Россию в Международной ассамблее аналогичных национальных институтов качества. Многим из них по 70 - 80 - 100 лет. Все товарные категории они уже исследовали, использовали те или иные методики. Это очень большой набор экспертиз. Нам есть, к чьему опыту обратиться.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

roskachestvo.gov.ru

СПРАВКА «КП»

Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» учреждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2015 года №780-р в целях независимого исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов и выдачи лучшим отечественным товарам российского Знака качества. Для этого Роскачество осуществляет исследования качества продукции и ее добровольную сертификацию, по результатам которой присваивается российский Знак качества. Процедура сертификации бесплатна для производителей.

В основе работы организации лежит три базовых принципа:

- Неподкупность. Деятельность финансируется государством. У Российской системы качества не может быть спонсоров.

- Компетентность. Предъявляются высокие требования к профессионализму сотрудников и подрядчиков.

- Патриотизм. Роскачество исповедует конструктивный патриотизм: импортозамещение, которое является результатом повышения качества.