В России откроется первый центр ионной терапии для лечения рака

Первый в России клинический центр лечения рака тяжелыми ионами углерода будет построен в Обнинске, на базе Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России (НМИЦ радиологии). Соглашение об этом - российско-японский меморандум о взаимопонимании по созданию первого в России центра ио нной терапии - было подписано в рамках Восточного экономического форума-2019.

Уникальный метод сверхпрецизионного (сверхточного) лечения онкологических пациентов пучком ионов углерода впервые был разработан в Японии. Его суть заключается в том, что воздействие на опухоль происходит суперприцельно, не повреждая при этом здоровые ткани и органы. По словам японских экспертов, лечение опухоли иногда проводится даже за один сеанс.

Этот метод подходит для лечения практически всех локализаций рака. Причем, такой вид терапии используется в том числе для тех пациентов, у которых злокачественные новообразования не поддаются стандартному лучевому и протонному воздействию. А таких случаев насчитывается около 25%.

Подобных центров ионной терапии в мире всего около полутора десятков. Более половины - в Стране Восходящего Солнца, где их семь и два на стадии запуска. Три - в Европе (по одному в Австрии, Германии, Италии) и еще три - в Китае.

Теперь такой уникальный центр появится и в России. Строительство и передачу технологий обеспечат японские партнеры и Международная медицинская консалтинговая компания. Центр будет полностью построен за счёт частных инвестиций. В то же время он будет получать от государства компенсации и субсидии.

После открытия центра лечение в нем смогут проходить 10 - 12 человек в день, сообщают в НМИЦ радиологии. В планах - выход на проектную мощность на тысячу пациентов в год. Лечиться в центре ионной терапии смогут пациенты со всей страны, для которых другие виды терапии оказываются малоэффективными.

- Мы рады сегодняшнему событию, к которому шли достаточно долго. Такие проекты требуют большой кропотливой работы, которая должна быть основана на доверии и профессионализме. С помощью этой супер современной технологии мы закроем всю линейку лучевой терапии, которая сейчас возможна в мире, - отметил главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн, который поставил свою подпись при заключении меморандума.

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай подчеркнул важность события: «Соглашение должно стать серьезным шагом на пути к внедрению и локализации в нашей стране одной из наиболее перспективных и современных технологий лечения рака. Метод терапии, по которому подписывается меморандум, вне сомнения станет важным этапом в лечении онкологических заболеваний, и особенно тех, которые сегодня резистентны к другим видам современной терапии».