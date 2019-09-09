Льву Толстому для поездок на велосипеде по Москве пришлось получать специальный билет в полиции

Ко дню рождения великого писателя давний друг и автор «Комсомолки» Валентин Осипов опубликовал исследование «Лев Толстой во сне и наяву. Книга поиска необычных фактов биографии».

УЧИТЕЛЬ МАХАТМЫ ГАНДИ

- Валентин Осипович, что вас подтолкнуло к этому? Вы же биограф Михаила Шолохова. Много книг, статей написали о классике советской литературы. И вдруг - граф Толстой?

- Надо же такому случиться: приснился сам Лев Николаевич, и он мне с укоризной: «Ты чего схоронил от всех вот ту книжную полку?!» Оторопел я. И проснулся, да и к ней – наяву – к этой полке. И в самом деле драгоценна, ибо в ней бумаги, как верую, явно необычные. То пополняющие полный свод жизнеописания гения новыми гранями. То мало кому известные факты в среде просто читателей-почитателей яснополянского старца.

Здесь же еще один предмет моей гордости: папки с «Индийской летописью». Больше полувека Лев Николаевич живо интересовался этой страной. Но увлечение Толстого буддизмом долгое время, мягко говоря, не афишировалось в нашей стране. А его религиозные искания сам Ленин критиковал!

1910-й. За два месяца до смерти из тульской деревни Кочеты он отправил многостраничное письмо с изложением очень важных для Индии взглядов на жизнь и политику. Главное - избавление от колониального владычества Британии.Оно было опубликовано в индийской прессе вскоре после кончины автора. Вот что писал Махатма Ганди: «Россия дала в лице Толстого учителя, который подвел убедительный базис под мой ненасильственный метод. Толстой благословил мое движение, когда оно было в зачатии и удивительные возможности которого я еще должен был изучить. Именно он предсказал в письме ко мне, что я руковожу движением, которому суждено выразить надежды угнетенных народов мира».

А еще он переводил на русский язык индийские сказки, басни.

Исследование Валентина Осипова «Лев Толстой во сне и наяву. Книга поиска необычных фактов биографии»

ВИНО НЕ ПИТЬ, НЕ КУРИТЬ…

- Впрочем, увлекался Лев Николаевич не только буддизмом. В книге у меня есть любопытные документы. «Проект музыкального общества, составленный Л.Н. Толстым в январе 1858 г.» «Соглашение, подписанное несколькими лицами, решивших бросить пить вино. 1887». «Обязательства против курения, предложенные Л.Н. Толстым крестьянам Ясной Поляны (1887)». «Шутовское свидетельство, выданное 15 января 1885 г. А.Фетом, удостоверяющее, что тот сшил пару ботинок». «Билет Московской городской управы, выданный Л.Н.Толстому для езды на велосипеде по улицам Москвы (1896)».

- Что за билет такой?

– В конце 19 века в России было немало велосипедистов. Владельцам «костотрясов» полагалось иметь при себе «Билет на право езды по городу», номерной знак, звонок или гудок, фонарь для езды ночью. Чтобы получить «Билет» и номер, надо было явиться со своей техникой в полицию, сдать теорию – правила поездок, «практику вождения», заплатить налог.

- Все «по-взрослому», как ныне у автовладельцев.

- Велосипедиста без «Билета» ждал крупный штраф. Билет и номер выдавались на год. Потом – пересдача. Так что Лев Николаевич не только на коне верхом отлично скакал, но и велосипед освоил. В духе своего времени.

- Выходит, вы давно собирали малоизвестные факты его биографии, Валентин Осипович?

- Конечно. Но с книгой все тянул, пополнял свое «толстовское собрание».

Л. Н. Толстой с женой и детьми. 1887 год

- Сон с явлением графа «был в руку»?

- Я понял, что пришла пора ответить на потусторонний зов Толстого. Мне уж больше лет, чем он прожил. Не унести бы с собой в безмолвие. Так я сел за книгу о нем. Все в ней основано строго на документах. Малоизвестных.

Например, нобелевская премия и Толстой. Что нынче знаем?

- Шведы хотели наградить, но он отказался.

- Архив хранит «Дело Отделения русского языка и словесности Академии наук о представлении Л.Н. Толстого к Нобелевской премии».

Гениальная повесть «Хаджи-Мурат» не просто эхо участия Толстого в войне на Кавказе. Есть «Дело о выявлении капитаном С.С. Эсадзе в Военно-историческом архиве штаба Кавказского военного округа материалов о жизни и деятельности Хаджи-Мурата для Л.Н.Толстого» и «Рапорт министру императорского двора о разрешении выдать Л.Н.Толстому выписки из Камер-Фурьерского журнала о времяпрепровождении Николая 1, необходимые для работы над повестью “Хаджи-Мурат”».

Толстой и его брат Николай перед отправлением на Кавказ, 1851

ЦАРИ И ТВОРЕЦ

- Еще тема, как высокочиновная Россия «задокументировала» своё бдяще настороженное внимание к писателю. «Письмо министра народного просвещения Александру П о педагогической деятельности Л.Н. Толстого», «Доклад министра внутренних дел Александру III о письме Л.Н. Толстого о голоде (1892)» и «Доклад цензора о запрещении ХХI тома Полного собрания сочинений (на французском), Париж, 1909». Есть письмо Петра Столыпина «О демонстрации киевских студентов в связи со смертью Л.Н. Толстого» и телеграмма «О последних днях жизни Л.Н.Толстого в Астапово».

- Говорят, мать и дочь судились из-за наследства Льва Николаевича…

- Вот строки из «Духовного Завещания Л.Н. Толстого 1910 года июля 22 дня»: «Все мои литературные произведения, когда-либо написанные по сие время и какие будут написаны мною до моей смерти, как уже изданные, так и неизданные, как художественные, так и всякие другие, оконченные и неоконченные, драматические и во всякой другой форме, переводы, переделки, дневники, частные письма, черновые наброски, отдельные мысли и заметки, словом, все без исключения мною написанное по день моей смерти, где бы такое ни находилось и у кого бы ни хранилось, как в рукописях, так равно и напечатанное, завещаю в полную собственность дочери моей Александре Львовне Толстой …Перепечатка разрешается безвозмездно».

Но Софья Андреевна не посчиталась с этим. Начался конфликт матери и дочери. Даже суд состоялся - Тульский окружной - через 9 (!) дней после кончины писателя. Читаю его вердикт: «Духовное Завещание умершего Льва Николаевича утвердить к исполнению, о чем сделать надпись и публиковать в Сенатских Ведомостях».

Беда: семейный спор все не прекращался. Министр просвещения встал на сторону дочери. Вдова обратилась в Сенат. Дело дошло до самого царя. Его решение в пользу вдовы. Разгорелся скандал. В конце концов право печатать произведения Толстого было оставлено за дочерью. Этого права она лишилась лишь после того, как эмигрировала в 1929-м.

Александра Толстая с отцом

Прошу с пониманием отнестись к наследственным спорам Толстых, чтобы не опошлять память гения! Отчетливо это выразил Михаил Шолохов, который очень чтил своего великого предшественника (на Западе после первых книг «Тихого Дона» его называли новым Толстым.) « Некоторые страницы толстовских дневников не могу читать без сильного волнения... Особенно где воспроизводятся ночные разговоры с Софьей Андреевной. Какая бездна разделяет этих двух людей, роднее и ближе которых, кажется, не было на земле... Что с нами делает время! Но при всех расхождениях во взглядах (может быть, разности психологических состояний) они оба правы: на ее стороне правота жены, матери, хранительницы домашнего очага, на его - глубина противоречий гения, толстовская - именно толстовская! - философия бытия... Вера, мораль, поэзия, философия - все сплетено в тугой узел».