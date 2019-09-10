2019-09-10T00:19:01+03:00
Звезды

"Разваливаюсь на части": помимо псориаза у Ким Кардашьян диагностированы волчанка и артрит

38-летней звезде поставили неутешительный диагноз
Ольга ЛИБГАРДТ
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У Ким Кардашьян диагностированы волчанка и артрит. Фото: instagram.com/kimkardashian/У Ким Кардашьян диагностированы волчанка и артрит. Фото: instagram.com/kimkardashian/
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У Ким Кардашьян обнаружено неизлечимое заболевание. К псориазу, которым многодетная мама страдает много лет, добавились артрит и красная волчанка. Услышав вердикт врачей, пышногрудая модель расплакалась.

Ким Кардашьян в последнее время жаловалась на постоянную усталость и опухоль в суставах. Началось все с того, что у инстадивы начали часто неметь руки. "Я просыпалась по утрам, у меня затекали руки. Они меня не слушались. Я даже не смогла поднять свою зубную щетку, не смогла застегнуть лифчик. Это было ужасно", - призналась она в эфире реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians.

Ее мама Крис Дженнер посоветовала дочке отправиться на обследование и сдать анализы. Какого же было удивление Ким, когда ей сообщили о страшном диагнозе прямо во время эфира.

kimkardashiankimkardashian
К псориазу, которым Ким Кардашьян страдает много лет, добавились артрит и красная волчанка
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Как сообщает Daily Mail, когда модели позвонили врачи и рассказали, что у нее диагностировали ревматоидный артрит, а также волчанку - ту самую болезнь, которая несколько лет назад подкосила певицу Селену Гомес, многодетная мать разрыдалась прямо перед телекамерами. Рядом с ней была сестра Кайли Дженнер, которая попыталась успокоить ее. "Я чувствую, что разваливаюсь на части. В моих костях что-то есть", - шмыгая носом, призналась 38-летняя жена рэпера Канье Уэста.

При ревматоидном артрите деформируются и разрушаются кости и хрящи. Что касается красной волчанки, то это очень серьезное аутоиммунное заболевание, которое поражает различные органы и центральную нервную систему. Заболевание сопровождается целым рядом неприятных симптомов, в том числе болями в суставах, хронической усталостью, проблемами с нервами. Волчанка не поддается лечению, но симптомы можно минимизировать, если постоянно проводить с пациентом терапию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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