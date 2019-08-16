Больше чем у Ким: огромные формы сестры Кардашьян напугали Инстаграм

Кайли Дженнер на днях отметила свой очередной день рождения. К своим 22 годам младшая сестра Ким Кардашьян успела стать самой молодой миллиардершей в истории, родить дочку и сделать огромное количество пластических операций. К слову, страсть что-то изменить в своей внешности сыграла с девушкой злую шутку.

Кайли Дженнер заподозрили в увеличении ягодиц. Жгучая брюнетка отдыхает в Портофино вместе с дочкой Сторми и женихом Трэфисом Скоттом. Влюбленные арендовали яхту за миллион долларов. Кайли выложила в своем блоге фото, на котором предстает в мини-бикини. Она лежит на животе. Огромные размеры ее ягодиц смутили и напугали публику.

Кайли Дженнер заподозрили в увеличении ягодицФото: Личная страница героя публикации в соцсети

"Не подумайте, что я критикую, но она что, вставила себе импланты в попу, или что это?", "Я не помню, чтобы ее зад был таким же большим, как у Ким. Так, погодите-ка. Он не такой же. Он больше!", "Она всегда выглядела такой худенькой! А теперь как тумбочка", "Попка должна быть по крайней мере реальной", "Пожалуйста, прекрати делать операции. Ты выглядишь так, будто у тебя полный подгузник!", "Я не понимаю, почему все они вставляют себе импланты в зад?", "Боже, да как она вообще ходит в туалет?", - сокрушаются подписчики.

kyliejenner Оромные размеры ягодиц Кайли Дженнер шокировали публику

Но это еще не все. Предметом критики стало и лицо красавицы. Кайли уличили в преждевременном старении.

"Слушайте. Ну это невозможно. Я не могу поверить, что Кайли Дженнер всего 21 год. На самом деле она похожа на 50-летнюю, которая пытается выглядеть на 21", "Кайли Дженнер исполнилось 22, но она выглядит как минимум 30-летней женщиной с ребенком", "Весь этот ботокс и инъекции разве что делают ее старше, хотя ей всего 22", "Когда я впервые увидела Кайли, я подумала, что ей под 30. Она действительно выглядит взрослой. Но ей только 22!", - делятся фолловеры, обеспокоенные тем, что девушка увлеклась пластическими операциями.

kyliejenner Год назад формы Кайли Дженнер были куда более скромными

Сетевые активисты переживают, мол, младшая из клана Кардашьян-Дженнер будет выглядеть так же ужасно, как и ее старшие сестры. На многих снимках Кайли действительно заметно, что уголки ее губ опущены, а носогубные складки настолько глубоки, что их не в силах скрыть даже плотный слой тонального крема. Помимо этого у красотки поплыл овал лица.

Кстати, первые бьюти-изменения в образе брюнетки стали заметны в 2014 году, когда ей было всего 17 лет. Она увеличила губы. Затем девушка сделала пластическую операцию на нос и подкорректировала грудь. По всей видимости, сейчас она решила увеличить ягодицы.