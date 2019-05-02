2019-05-02T15:00:48+03:00
Звезды

Ким Кардашьян прогулялась в прозрачных лосинах

Американская звезда вновь удивила публику экстравагантным видом
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ким Кардашьян - любительница откровенных нарядов.Ким Кардашьян - любительница откровенных нарядов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ким Кардашьян предстала в соблазнительном образе. Модель прогулялась в прозрачных лосиных. Многим показалась, что на звезде нет трусиков.

Ким Кардашьян умеет создавать сенсации на пустом месте и привлекать к себе всеобщее внимание. На этот раз она опубликовала серию провокационных фото. На них супруга Канье Уэста позирует рядом с машиной в обтягивающем костюме. Ким для выхода в свет выбрала прозрачные лосины и кофточку.

Увидев снимки, подписчики Ким Кардашьян стали гадать, есть ли на ней нижнее белье."Есть ли там хотя бы стринги?", "В упор не вижу нижнего белья", "Скажите, что у меня обман зрения. Она без трусов", - писали одни.

kimkardashiankimkardashian
Ким Кардашьян произвела фурор смелым нарядом
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В ответ самые зоркие авторитетно заявили: "На ней утягивающее белье", "Стринги точно есть, они видны, там где шов, и лифчик просвечивается".

Американская модель традиционно получила сотню восторженных комментариев по поводу своей роскошной фигуры. Ее преданные фанаты также отметили, что у Кими роскошные волосы, а одета она всегда с иголочки.

Кажется, каждый раз, когда Ким Кардашьян появляется на публике в откровенном наряде, публика выдыхает: "Ну теперь-то мы видели все". Но 38-летняя звезда реалити-шоу умеет удивлять поклонников. То модель выходит в свет в провокационном винтажном платье Thierry Mugler из коллекции 1998 года, которое прикрывало пышные прелести звезды двумя тонкими полосками ткани. То прогуливалась по Паришу в бархатных трусах. А однажды и вовсе, направляясь в ночной клуб, модель продемонстрировала то, что приличные девушки всегда прикрывают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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