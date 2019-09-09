2019-09-10T00:00:02+03:00
Звезды

"Простите, не рассчитал с коньяком!": Билан попросил прощения у зрителей

Артист извинился перед поклонниками за выступление в Самаре
Игорь ПОЛЯКОВ
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"Простите, не рассчитал с коньяком!": Билан попросил прощения у зрителей"Простите, не рассчитал с коньяком!": Билан попросил прощения у зрителейФото: Борис КУДРЯВОВ
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В минувший понедельник поклонники Билана обсуждали недавнее выступление Димы в Самаре.

Зрители заметили, что певец появился перед ними в состоянии алкогольного опьянения. Песни все спел, но по его движениям было ясно, что артист прилично выпил.

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Билан попросил прощения у зрителей
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- Друзья, я к вам с извинениями за мой концерт в Самаре. Я оплошал,-покаялся перед фанатами в Инстаграме Дима Билан. - Я выступал на сцене в нетрезвом виде. Встретил друзей в гримерке, выпил коньяк и не рассчитал.

Я веду сейчас здоровый образ жизни, у меня есть диетолог (у меня серьёзные проблемы с желчным пузырем и пищеводом). Видимо, из-за долгого отсутствия алкоголя в моей жизни, я не рассчитал с коньяком. Это сыграло со мной жуткую шутку. В ближайшее время хочу сделать для вас в Самаре концерт абсолютно открытый, бесплатный, качественный, с хорошим звуком. И сейчас общаюсь с администрацией города Самары, хочу подарить детскую площадку. Думаю, она не будет лишней.

И подарю детской клинике нужную аппаратуру. Я хочу посмотреть каждому зрителю в глаза и извиниться лично. Я очень ценю вас, не представляю свою жизнь без сцены. Все мы люди. Каждому нужно дать шанс. Я исправлю ситуацию и больше подобного происходить со мной не будет. Все свои обещания я выполню.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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