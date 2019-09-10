Соглашения на триллионы рублей и гости из 65 стран

Традиция осталась неизменной. Нынешний ВЭФ опять стал рекордным и по числу, и по сумме заключенных соглашений. На этот раз было подписано 270 контрактов на 3,4 триллиона рублей. Чем запомнился ВЭФ-2019 - в нашем обзоре.

Строятся заводы - растут налоги

- Это снова шаг вперед по отношению к предыдущим форумам, - прокомментировал итоги вице-премьер, полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Он перечислил важнейшие проекты: строительство ГОКов на Чукотке и в Бурятии, финальная договоренность о реализации Находкинского завода минеральных удобрений в Приморском крае, соглашение о разработке золото-медного месторождения Малмыж в Хабаровском крае и возведение Западного полукольца кольцевой автодороги во Владивостоке.

- Если будут строиться новые предприятия, то будут расти налоговые доходы, будут строиться дороги, больницы, детские сады. Это и есть то, что мы называем развитием Дальнего Востока, - пояснил Трутнев. - Вот основное, что мы хотели бы видеть на Восточном экономическом форуме.

По словам вице-премьера, все соглашения формируются не на форуме, а готовятся в процессе длительной ежедневной работы. Но форум - это площадка, где бизнес может заявить о своих договоренностях в присутствии Президента России и лидеров других стран.

Фото: Фотохост-агентство ТАСС

Страна-хедлайнер - Индия

По статистике, более 80% инвестиций, которые приходят на Дальний Восток, - российские. И лишь пятая часть вложений приходится на иностранных инвесторов.

- Такая ситуация является естественной. Если граждане нашей страны не будут верить в возможности Дальнего Востока, приглашать сюда кого-то из-за рубежа бессмысленно, - пояснил Юрий Трутнев.

При этом интерес иностранных инвесторов с каждым годом растет. На этот раз хедлайнером форума из числа иностранных гостей стал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Его визит в Приморский край получился насыщенным. Он и побывал на судостроительном заводе «Звезда», и прогулялся с Президентом России по «Улице Дальнего Востока», и принял участие сразу в нескольких мероприятиях деловой программы форума, включая пленарное заседание.

Более того, Моди приехал во Владивосток не с пустыми руками. Индия заключила на ВЭФ 50 соглашений на сумму $5 млрд. Плюс в дни форума стало известно, что Нью-Дели разместил в России очередной заказ в сфере ОПК - на поставку вооружений и военной техники на $14,5 млрд.

«Спасибо, Россия! Это был плодотворный визит. Его итоги сблизят Россию и Индию», - написал по-русски в своем Твиттере Нарендра Моди.

К 2025 году товарооборот между нашими странами планируют увеличить с 11 до 30 миллиардов долларов, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Фото: Фотохост-агентство ТАСС

Форум как толчок к развитию региона

Есть расхожий стереотип: мол, форумы проходят, а дело стоит. Восточный экономический форум его не оправдывает. На Дальнем Востоке реализуется почти две тысячи проектов, которые уже начинают влиять на жизнь граждан.

- Саммит АТЭС 2012 года во Владивостоке помог подтолкнуть развитие региона по самым разным направлениям, а такие форумы, как ВЭФ, создают для этого дополнительные условия, - заявил во время пленарного заседания Президент России Владимир Путин.

По его словам, Дальний Восток стал одним из символов открытости всей страны, новаторства и решимости снятия барьеров для делового и человеческого общения.

- Условия для выхода Дальнего Востока на траекторию опережающего роста сформированы, в этом регионе и дальше будут запускаться крупные проекты и стройки. Мы намерены наращивать усилия и ставить перед собой новые задачи, стремиться добиться большего, - пояснил глава государства.

Инвестиции в экономику региона за пять лет благодаря мерам поддержки составили 612 млрд рублей. А рост промышленного производства на Дальнем Востоке за этот период составил 23%, что почти в три раза выше среднего показателя по стране.

Фото: Фотохост-агентство ТАСС

Инвестиционная привлекательность

Чем лучше экономика, тем охотнее приходят в тот или иной регион крупные компании.

- Камчатка и Якутия по итогам 2018 года вошли в список 30 лучших регионов России по инвестиционной привлекательности и таким образом добились обозначенных президентом показателей раньше 2020 года, - сообщила глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

При этом шесть из одиннадцати дальневосточных регионов поднялись в рейтинге АСИ на 10 и более позиций.

- С моей точки зрения, это ставит крест на мифе о специфике Дальнего Востока, - сказал помощник Президента РФ Андрей Белоусов. - Среди поднявшихся в рейтинге есть глубоко дотационные регионы. Значит, дело не в деньгах, не в федеральном финансировании, а прежде всего в настойчивости исполнительной власти субъектов РФ в ДФО, добивающихся снятия барьеров для бизнеса.

Одна из главных задач - строительство инфраструктуры. С ней помогут справиться федеральные власти. Глава государства сообщил, что до 2024 года на Дальнем Востоке реконструируют 40 аэропортов. Плюс могут появиться несколько важных мостов. Например, через реку Лена в Якутии и на остров Сахалин.

- Мне кажется, с учетом более долгой истории работы ближе к реализации сегодня Ленский мост. Шансы на его строительство увеличиваются буквально день от дня, - сказал Трутнев.

Национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года будет доработана за 2,5 месяца с учетом пожеланий руководителей дальневосточных регионов и министерств.

И крупный, и средний, и малый

Больше двухсот проектов уже запущены в эксплуатацию. А многие крупнейшие предприятия войдут в строй в ближайшие пару лет. Некоторые из них внесут гигантский вклад в экономику того или иного региона. К примеру, Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд кубометров газа в год.

- Бюджет Амурской области увеличивается почти в два раза с реализацией проекта газоперерабатывающего завода, - пояснил Юрий Трутнев.

При этом большинство крупных предприятий становятся своеобразными хабами для менее масштабного бизнеса.

- Оборот малых и средних предприятий с начала 2019 года на Дальнем Востоке вырос на 5,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 2,3 триллиона рублей, - заявил глава общественного объединения «Опора России» Александр Калинин.

Более того, власти намерены предоставлять преференции для компаний, занимающихся на Дальнем Востоке глубокой переработкой. К примеру, в ближайшие годы будут резко увеличены экспортные пошлины на вывоз необработанной древесины.

СКАЗАНО

«Если бы перед первым форумом у меня спросили, какие я беру на себя обязательства к этому, я бы не назвал 1800 проектов, честное слово. Мне бы хватило решимости на 300, и я бы считал, что это здорово. 1800 - это круто. И то, что на форум приезжает все больше людей, они ведь не погостить приезжают. Я уверен, что та политика преференций, которую мы реализуем по поручению президента здесь, эффективна, она будет сказываться на жизни людей. Не так, чтобы сразу перевернулась картинка, и все стали счастливыми, так не получится. Но Дальний Восток с каждым годом будет лучше, благоустроеннее, будет выше уровень экономического развития. Больше будет современных театров, школ, музеев, библиотек, научных центров. Вот этого всего мы будем добиваться. Кто-то уже сегодня видит результат, кто-то увидит чуть позже».

(Юрий ТРУТНЕВ, вице-премьер, - на итоговой пресс-конференции.)

КОРОТКО

Топ-3 крупнейших соглашений

740 млдр рублей

Соглашение подписали гонконгская компания Sherwood Energy Ltd и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Компания планирует реализовать комплексный проект по разведке, разработке, транспортировке и глубокой переработке природного газа. Ресурсной базой станут месторождения Западной Якутии.

442,5 млдр рублей

Такую сумму вложит в ряд инвестиционных проектов банк «Открытие». Средства пойдут на развитие сети из семи дальневосточных индустриальных парков в городах Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск, Советская Гавань, Благовещенск, Чита, Улан-Удэ, а также пилотных проектов по созданию и эксплуатации центра ядерной медицины в Бурятии и круглогодичного детского лагеря в Якутии.

200,7 млдр рублей

Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) и АО «Находкинский завод минеральных удобрений» подписали соглашение о строительстве нового предприятия в ТОР «Нефтехимический» в Приморье. Будет построено производство метанола мощностью 1,8 млн тонн в год и производство аммиака мощностью 1,8 млн тонн в год.